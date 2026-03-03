Mihail Zygar kuvaa itäisen diktatuurin loppua ja uuden alkua

Putinin hirmuvaltaa vastustava Mihail Zygar tarkastelee uudessa tietokirjassaan Neuvostoliiton pitkää kuolinkamppailua. Zygarin mukaan kylmä sota ei oikeastaan koskaan päättynyt ja se, mitä on totuttu pitämään vapauden ja poliittisen rohkeuden voittona, johti vääjäämättä totalitarismin uuteen nousuun. Vallalle pääsi venäläinen fasismi ja imperialistinen ideologia, jonka juuret ovat neuvostoajassa.



Uusi historiateos alkaa vuodesta 1961, jolloin ensimmäinen ihminen laukaistiin avaruuteen, ja etenee kohti Neuvostoliiton romahdusta. Kirjaan on haastateltu satoja avainhenkilöitä, kuten Mihail Gorbatšovia ja itsenäistyneiden tasavaltojen johtajia. Teos avaa arkistojen avulla uusia näkökulmia historian kulkuun ja kuvaa, kuinka toisinajattelijat, kuten Andrei Saharov ja Alexander Solženitsyn, taistelivat totalitarismia vastaan. Heidän voittonsa jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi.



Maan pimeällä puolella -kirja piirtää dramaattisen tarinan sorrosta ja vastarinnasta ja kutsuu jatkamaan taistelua totuuden ja vapauden puolesta. Neuvostoliiton, pahan valtakunnan, lopullinen tuhoutuminen on vasta edessä.



Nyt julkaistavan teoksen on kirjoittanut Mihail Zygar, tunnettu ja arvostettu venäläinen toimittaja. Hän on työskennellyt aikaisemmin Venäjällä ilmestyneissä lehdissä sekä itsenäisen Dožd-tv-kanavan päätoimittajana. Zygarin kansainvälisiä menestynysteoksia ovat Putinin sisäpiiri ja Sota ja rangaistus.



Maan pimeällä puolella -kirja ilmestyy painettuna sekä e- ja äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 14.3. Kirjan on suomentanut Kyösti Karvonen.



