Onkilahden kahvilaan etsitään toimijaa huutokaupalla
25.2.2026 16:29:48 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan kaupunki etsii Onkilahden puiston kahvilaan uutta toimijaa. Huutokaupattavana on kahvilarakennuksen vuokrasopimus, joka oikeuttaa toimimaan kahvilayrittäjänä. Ilmoittautuminen huutokauppaan on käynnissä Huutokaupat.com-palvelussa.
Kaksivaiheisen huutokaupan ensimmäisessä vaiheessa ilmoittaudutaan mukaan kauppaan, eli ei tehdä vielä varsinaista tarjousta. Vasta toisessa vaiheessa määritellään hinta hyväksyttyjen tarjoajien välillä.
Ensimmäinen vaihe alkoi 24.2.2026 ja päättyy 15.3.2026 klo 18. Toiseen vaiheeseen hyväksytyille ilmoitetaan huutokaupan ajankohta ja ohjeet erikseen.
Vuokrasopimus pyritään aloittamaan 1.5.2026 ja on toistaiseksi voimassa oleva.
Ilmoittaudu tarjouskilpailuun huutokaupat.com -palvelussa.
Huutokaupat.com on ainoastaan suomenkielinen palvelu. Mikäli tarvitset apua asioinnissa, voit ottaa yhteyttä Jori Löfbackaan: jori.lofbacka@vaasa.fi / 040 354 3494
Yhteyshenkilöt
Maria LoukoPiiripuutarhuriPuh:+358 40 727 3088maria.louko@vaasa.fi
