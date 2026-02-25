Vaasan kaupunki - Vasa stad

Onkilahden kahvilaan etsitään toimijaa huutokaupalla

25.2.2026

Vaasan kaupunki etsii Onkilahden puiston kahvilaan uutta toimijaa. Huutokaupattavana on kahvilarakennuksen vuokrasopimus, joka oikeuttaa toimimaan kahvilayrittäjänä. Ilmoittautuminen huutokauppaan on käynnissä Huutokaupat.com-palvelussa.

Puuverhoiltu rakennus, jonka edessä on terassi. Kirkas taivas taustalla.
Kuva: Vaasan kaupunki / Ronja Juola

Kaksivaiheisen huutokaupan ensimmäisessä vaiheessa ilmoittaudutaan mukaan kauppaan, eli ei tehdä vielä varsinaista tarjousta. Vasta toisessa vaiheessa määritellään hinta hyväksyttyjen tarjoajien välillä.

Ensimmäinen vaihe alkoi 24.2.2026 ja päättyy 15.3.2026 klo 18. Toiseen vaiheeseen hyväksytyille ilmoitetaan huutokaupan ajankohta ja ohjeet erikseen.

Vuokrasopimus pyritään aloittamaan 1.5.2026 ja on toistaiseksi voimassa oleva.

Ilmoittaudu tarjouskilpailuun huutokaupat.com -palvelussa.

Huutokaupat.com on ainoastaan suomenkielinen palvelu. Mikäli tarvitset apua asioinnissa, voit ottaa yhteyttä Jori Löfbackaan: jori.lofbacka@vaasa.fi / 040 354 3494

Arbetslöshetsgraden inom Österbottens sysselsättningsområde (Kaskö, Korsnäs, Laihela, Malax, Korsholm, Närpes, Nykarleby, Vasa och Vörå) var i december fortfarande en av de lägsta i landet (7,8 %). Arbetslöshetsgraden var 0,4 procentenheter högre än för ett år sedan. Jämfört med december minskade dock arbetslöshetsgraden med 1,1 procentenheter. I hela landet var arbetslöshetsgraden i januari 12,6 %. Jämfört med december minskade den med 0,4 procentenheter.

Pohjanmaan työllisyysalueella (Kaskinen, Korsnäs, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Uusikaarlepyy, Vaasa ja Vöyri) oli tammikuussa edelleen yksi maan alhaisimmista työttömyysasteista (7,8 %). Työttömyysaste oli 0,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Joulukuuhun verrattuna työttömyysaste kuitenkin laski 1,1 prosenttiyksikköä. Koko maan työttömyysaste oli tammikuussa 12,6 %. Joulukuuhun verrattuna työttömyysaste laski koko maassa 0,4 prosenttiyksikköä.

