Casino-raaputusarvasta paljastui 500 000 euron voitto: "Ehkä vaihdetaan tapetteja"

Suurvoittajakahvien yhteydessä 500 000 euron arvoinen raaputusarpa lunastettiin.



- Nyt olen levollinen. Arvokas arpa on lunastettu ja tuntuu todellisemmalta tämä asia, puolen miljoonan euron päävoiton voittanut nainen huokaisi.



Hän hankki raaputusarvan Tornion K-Citymarketista ostosreissun yhteydessä.



- Kotona sitten raaputimme arvan yhdessä mieheni kanssa. Olin minä epäuskoinen, että voiko tuollainen pitää paikkaansa. Kyllä sitä arpaa tarkisteltiin, nainen nauroi.



- Säilytin arpaani piirongin laatikossa jemmassa.



Tiedon onnenpotkustaan voittaja aikoo pitää pienessä piirissä.



- Lapsilleni kerron ja muuten eletään normaalia elämää. Tuntuu hyvältä, että voin raha-asioissa auttaa läheisiäni.



Voittovaroilla kotiin tehdään mahdollisesti pientä pintaremonttia.



- Ehkä nyt vaihdetaan vähän tapetteja!



Yli 150 000 euron raaputusarpavoitot lunastetaan Veikkauksen pääkonttorilla.



Veikkauksen arpaperheen toiseksi vanhin arpa, Casino, täyttää 40 vuotta. Juhlan kunniaksi Veikkaus tuo myyntiin 5 euron Casinosta juhlapainoksen, jonka päävoitot ovat peräti 400 000 euroa. Veikkauksen vanhin raaputusarpa on Ässä-arpa.