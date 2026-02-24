Veikkaus Oy

Casino-raaputusarvasta paljastui 500 000 euron voitto: "Ehkä vaihdetaan tapetteja"

25.2.2026 16:10:26 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Tornion K-Citymarketista ostetusta Casino-raaputusarvasta paljastui huima 500 000 euron voitto. Päävoitto osui torniolaisnaiselle, joka vieraili Veikkauksen pääkonttorilla suurvoittajakahveilla.

Suurvoittajakahvien yhteydessä 500 000 euron arvoinen raaputusarpa lunastettiin.

- Nyt olen levollinen. Arvokas arpa on lunastettu ja tuntuu todellisemmalta tämä asia, puolen miljoonan euron päävoiton voittanut nainen huokaisi.

Hän hankki raaputusarvan Tornion K-Citymarketista ostosreissun yhteydessä.

- Kotona sitten raaputimme arvan yhdessä mieheni kanssa. Olin minä epäuskoinen, että voiko tuollainen pitää paikkaansa. Kyllä sitä arpaa tarkisteltiin, nainen nauroi.

- Säilytin arpaani piirongin laatikossa jemmassa.

Tiedon onnenpotkustaan voittaja aikoo pitää pienessä piirissä.

- Lapsilleni kerron ja muuten eletään normaalia elämää. Tuntuu hyvältä, että voin raha-asioissa auttaa läheisiäni.

Voittovaroilla kotiin tehdään mahdollisesti pientä pintaremonttia.

- Ehkä nyt vaihdetaan vähän tapetteja!

Yli 150 000 euron raaputusarpavoitot lunastetaan Veikkauksen pääkonttorilla.

Veikkauksen arpaperheen toiseksi vanhin arpa, Casino, täyttää 40 vuotta. Juhlan kunniaksi Veikkaus tuo myyntiin 5 euron Casinosta juhlapainoksen, jonka päävoitot ovat peräti 400 000 euroa. Veikkauksen vanhin raaputusarpa on Ässä-arpa. 

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

