Casino-raaputusarvasta paljastui 500 000 euron voitto: "Ehkä vaihdetaan tapetteja"
25.2.2026 16:10:26 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Tornion K-Citymarketista ostetusta Casino-raaputusarvasta paljastui huima 500 000 euron voitto. Päävoitto osui torniolaisnaiselle, joka vieraili Veikkauksen pääkonttorilla suurvoittajakahveilla.
Suurvoittajakahvien yhteydessä 500 000 euron arvoinen raaputusarpa lunastettiin.
- Nyt olen levollinen. Arvokas arpa on lunastettu ja tuntuu todellisemmalta tämä asia, puolen miljoonan euron päävoiton voittanut nainen huokaisi.
Hän hankki raaputusarvan Tornion K-Citymarketista ostosreissun yhteydessä.
- Kotona sitten raaputimme arvan yhdessä mieheni kanssa. Olin minä epäuskoinen, että voiko tuollainen pitää paikkaansa. Kyllä sitä arpaa tarkisteltiin, nainen nauroi.
- Säilytin arpaani piirongin laatikossa jemmassa.
Tiedon onnenpotkustaan voittaja aikoo pitää pienessä piirissä.
- Lapsilleni kerron ja muuten eletään normaalia elämää. Tuntuu hyvältä, että voin raha-asioissa auttaa läheisiäni.
Voittovaroilla kotiin tehdään mahdollisesti pientä pintaremonttia.
- Ehkä nyt vaihdetaan vähän tapetteja!
Yli 150 000 euron raaputusarpavoitot lunastetaan Veikkauksen pääkonttorilla.
Veikkauksen arpaperheen toiseksi vanhin arpa, Casino, täyttää 40 vuotta. Juhlan kunniaksi Veikkaus tuo myyntiin 5 euron Casinosta juhlapainoksen, jonka päävoitot ovat peräti 400 000 euroa. Veikkauksen vanhin raaputusarpa on Ässä-arpa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Eurojackpotin potti kohoaa noin 73 miljoonaan euroon24.2.2026 22:29:36 EET | Tiedote
Eurojackpotin tiistai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Perjantain arvonnassa Eurojackpotin potti kohoaa noin 73 miljoonaan euroon.
Loton potti nousi neljään miljoonaan euroon - kaksi yli 300 000 euron voittoa jakoon21.2.2026 22:45:05 EET | Tiedote
Loton kierroksella 8/2026 ei löytynyt täysosumia. Ensi viikolla potissa on tarjolla neljä miljoonaa euroa.
Eurojackpotin päävoitto kiipesi 61 miljoonaan euroon - suomalaisporukalle 130 000 euroa20.2.2026 22:01:51 EET | Tiedote
Eurojackpotin perjantain arvonnasta ei löytynyt kierroksella 8/2026 täysosumia. Ensi viikon tiistaina potissa on noin 61 miljoonaa euroa.
Kenosta 250 000 euron voitto Hyvinkäälle - Vuoden toiseksi suurin potti Kenosta18.2.2026 12:52:12 EET | Tiedote
Kenon tiistain ilta-arvonnasta osui 250 000 euron voitto Hyvinkäälle. Voitto on vuoden toiseksi suurin Veikkauksen Keno-pelistä voitettu potti.
Eurojackpotin päävoitto nousi 52 miljoonaan euroon - Suomeen 290 000 euroa17.2.2026 22:28:08 EET | Tiedote
Eurojackpotin tiistain arvonnasta ei löytynyt kierroksella 8/2026 päävoittoa. Tämän viikon perjantaina potissa on jaossa noin 52 miljoonaa euroa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme