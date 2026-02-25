Henriksson: Askeleen lähempänä eurooppalaista suostumukseen perustuvaa raiskauslainsäädäntöä!
– Tänään olemme ottaneet ison harppauksen kohti tyttöjen ja naisten oikeuksien vahvistamista koko EU:ssa. Ratkaisevassa valiokuntaäänestyksessä Euroopan parlamentissa ehdotus suostumukseen perustuvasta raiskauslainsäädännöstä koko unionissa voitti, sanoo europarlamentaarikko, Renew Europen varapuheenjohtaja Anna-Maja Henriksson (RKP).
Henriksson on Renew Europen varjoesittelijänä viime kuukausina neuvotellut Euroopan parlamentin oma-aloitemietinnöstä, joka koskee suostumukseen perustuvan raiskauslainsäädännön merkitystä EU:ssa. Tänään kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta (LIBE) ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta (FEMM) hyväksyivät neuvottelutuloksen laajalla enemmistöllä.
– Koko EU:n kattavalla suostumuslailla voimme parantaa rikosuhrin asemaa ja muuttaa seksuaalirikoksiin liittyvää ajattelutapaa koko unionin alueella. Lainsäädäntö, joka perustuu suostumuksen puutteeseen vahvistaa erityisesti naisten oikeutta päättää itsestään ja kehostaan, Henriksson sanoo.
Henriksson on erittäin tyytyväinen raporttiin ja iloitsee äänestystuloksesta.
– Neuvottelut eivät ole olleet helppoja, mutta onnistuimme saamaan mukaan useita RKP:lle ja Renew Europelle tärkeitä kirjauksia. Olemme korostaneet vapaaehtoisuuden merkitystä seksin osalta ja sitä, että suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa. On myös tärkeää, että niin sanottu jäätymisreaktio, jonka raiskauksen uhrit voivat kokea, tunnistetaan nyt, Henriksson sanoo.
– Samalla meidän on työskenneltävä asenteiden parissa sekä yksilö- että viranomaistasolla. Meidän on varmistettava, että ne henkilöt, jotka kohtaavat raiskauksen uhrin, ottavat asian vakavasti ja että heillä on tarvittava osaaminen ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin. On myös erittäin tärkeää, että pojat ja tytöt lapsuudesta lähtien saavat oppia kunnioittamaan jokaisen itsemääräämisoikeutta, Henriksson jatkaa.
Henriksson johti oikeusministerinä seksuaalirikoslainsäädännön historiallista kokonaisuudistusta Suomessa, jonka myötä raiskauksen määritelmä muuttui suostumusperusteiseksi. Nyt hän on jatkanut työtä EU-tasolla.
– Naisiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta on yksi suurimmista tasa-arvo-ongelmista sekä maailmanlaajuisesti että Suomessa. Suostumusperusteinen raiskauslainsäädäntö on myös tästä näkökulmasta erittäin tärkeä. Odotan, että raportti hyväksytään myös täysistunnossa ja että komissio ryhtyy toimiin, Henriksson päättää.
Kun raportti on nyt hyväksytty valiokunnissa, se siirtyy seuraavaksi täysistunnon äänestykseen.
Mietinnön virallinen otsikko on Importance of consent-based rape legislation in the EU (2025/2040(INI). Mietintö on laadittu Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan (LIBE) sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan (FEMM) yhteistyönä. Henriksson on vastannut LIBE-näkökulmasta Renew Europe -ryhmän puolesta.
Valiokunta-aloitteiset mietinnöt (INI) ovat Euroopan parlamentin työkalu, jonka avulla nostetaan esiin tärkeitä kysymyksiä ja vaikutetaan EU:n poliittiseen keskusteluun. Niillä lähetetään selkeä viesti komissiolle ja jäsenvaltioille toivotusta lainsäädännöstä. Ne ovat keskeisessä asemassa muutosten edistämisessä ja poliittisten suuntaviivojen antamisessa.
