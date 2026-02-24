SDP:n Suhonen iloitsee Varkauden teollisuusperinnön tunnustuksesta

– Varkaus nousi Euroopan kartalle vahvan teollisen historian ja alueen kulttuuritoimijoiden ansiokkaan työn ansiosta. Varkauden teollinen historia on arvostettava. Varkauden alue on ja on ollut perinteisen teollisen toiminnan ja teknologia- ja metsäteollisuuden keskittymä. Sen historiaa ja perinteitä on vaalittu ansiokkaasti, koska nyt EU:n komission tiukka seula on läpäisty, sanoo Suhonen.

– Ja tulevaisuudessa Varkaus on mukana teollisuuden uusiutumisessa etukenossa, mihin perinteet antavat vankat ponnistuslaudan. Teollisuudessa tärkeimpiä asioita ovat kestävä ja älykäs tuotanto, jossa yhdistyvät teknologia, ympäristövastuu ja osaava työvoima. Nämä kaikki täyttyvät Varkauden alueella, jatkaa Suhonen.

– Saatu tunnustus on tunnustus koko seutukunnalle ja useille sukupolville. On ilo olla osa tätä ketjua vuorollaan vastuullisesti vaalimassa ja viemässä teollisuuden ja sen merkityksen viestiä eteenpäin. Iso kiitos kuuluu Varkauden museokeskuksen väelle, joiden ammattitaito oli varmistamassa tämän hankkeen onnistumisen, kiittää Suhonen.

Suomessa kulttuuriperintötunnus on myönnetty aiemmin ainoastaan kahdelle kohteelle, jotka ovat Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen kampus ja tasa-arvoinen koulutus sekä Kalevala – elävä eeposperintö.

Teollisuusperintökohteina tunnuksen ovat aiemmin ennen Varkautta saaneet Puolan Gdánskin telakka sekä Espanjan Almadénin kaivos.