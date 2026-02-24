SDP:n Suhonen iloitsee Varkauden teollisuusperinnön tunnustuksesta
25.2.2026 16:47:45 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n kansanedustaja ja Varkauden kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Timo Suhonen on iloinen kaupungille myönnetystä Euroopan kulttuuriperintötunnuksesta.
– Varkaus nousi Euroopan kartalle vahvan teollisen historian ja alueen kulttuuritoimijoiden ansiokkaan työn ansiosta. Varkauden teollinen historia on arvostettava. Varkauden alue on ja on ollut perinteisen teollisen toiminnan ja teknologia- ja metsäteollisuuden keskittymä. Sen historiaa ja perinteitä on vaalittu ansiokkaasti, koska nyt EU:n komission tiukka seula on läpäisty, sanoo Suhonen.
– Ja tulevaisuudessa Varkaus on mukana teollisuuden uusiutumisessa etukenossa, mihin perinteet antavat vankat ponnistuslaudan. Teollisuudessa tärkeimpiä asioita ovat kestävä ja älykäs tuotanto, jossa yhdistyvät teknologia, ympäristövastuu ja osaava työvoima. Nämä kaikki täyttyvät Varkauden alueella, jatkaa Suhonen.
– Saatu tunnustus on tunnustus koko seutukunnalle ja useille sukupolville. On ilo olla osa tätä ketjua vuorollaan vastuullisesti vaalimassa ja viemässä teollisuuden ja sen merkityksen viestiä eteenpäin. Iso kiitos kuuluu Varkauden museokeskuksen väelle, joiden ammattitaito oli varmistamassa tämän hankkeen onnistumisen, kiittää Suhonen.
Suomessa kulttuuriperintötunnus on myönnetty aiemmin ainoastaan kahdelle kohteelle, jotka ovat Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen kampus ja tasa-arvoinen koulutus sekä Kalevala – elävä eeposperintö.
Teollisuusperintökohteina tunnuksen ovat aiemmin ennen Varkautta saaneet Puolan Gdánskin telakka sekä Espanjan Almadénin kaivos.
Yhteyshenkilöt
Timo SuhonenKansanedustajaPuh:040 356 6869timo.suhonen@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Juha Viitala: Hallitus epäonnistui työllisyydessä – onnistui vain palkansaajien aseman heikentämisessä24.2.2026 15:28:05 EET | Tiedote
Suomen työllisyystilanne on ajautunut historiallisen heikkoon tilaan Orpo–Purran hallituksen aikana. Hallituksen lupaus 100 000 uudesta työpaikasta on kääntynyt päälaelleen: tuloksena on 100 000 uutta työtöntä.
SDP:n Suhonen: Hallitus on epäonnistunut – Suomi kärsii Euroopan pahimmasta työllisyystilanteesta24.2.2026 14:49:25 EET | Tiedote
Tänään julkaistut työttömyysluvut ovat pysäyttäviä. Pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut vuodessa 27 300 henkilöllä. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita on nyt 42 300, eli 4 100 enemmän kuin vuosi sitten.
SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Hallitus katsoo sivusta, kun epävarmuus vyöryy suomalaisten koteihin24.2.2026 14:46:46 EET | Tiedote
Työttömyys on arjen epävarmuutta, tyhjenevä jääkaappi, lasku, joka jää pöydälle ja aamu, jolloin ei ole paikkaa mihin lähteä. Se on viesti työpaikalta, jota on pelätty kuukausia, ja kauppareissu, jolla lasketaan jokainen euro. Yhä useamman suomalaisen arki on nyt tätä, eikä se ole sattumaa, vaan hallituksen politiikan seuraus.
SDP:n ryhmäpuhe välikysymyskeskustelussa Euroopan pahimmasta työttömyydestä24.2.2026 14:41:51 EET | Tiedote
SDP:n ryhmäpuhe 24.2.2026 välikysymyskeskustelussa Euroopan pahimmasta työttömyydestä. Puhujana kansanedustaja Piritta Rantanen. Muutokset puhuessa mahdollisia.
SDP:n Eveliina Heinäluoma: Pääministeri Orpo ja kokoomus pettävät Helsingin jälleen22.2.2026 13:52:52 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma syyttää pääministeri Orpoa ja kokoomusta Helsingin pettämisestä: hallitus leikkaa rahoitusta alueelta, jossa hoidon tarve on suurin, ja vaatii samaan aikaan etelää nielemään heikennykset suhteellisuudentajuun vedoten.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme