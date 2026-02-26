Momentum Kirjat

Uutuusromaaneja 1900-luvun maalaiselämästä: Jarkko ja Tuomo Lievosen Pakkokauppa sekä Pauli Löijan Parempaa väkeä

2.3.2026 08:00:00 EET | Momentum Kirjat | Tiedote

Kannet: Saara Hankama (Pakkokauppa) & Iiris Kallunki (Parempaa väkeä)
Jarkko ja Tuomo Lievosen romaani Pakkokauppa on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Repolan Jalmari syntyy pieneen syrjäiseen kylään. Hän kasvaa köyhyyden keskellä, ankarassa kotikasvatuksessa, pienuutensa vuoksi usein vähäteltynä. Mutta juuri väheksynnän alta kasvaa hänen lujuutensa: kyky pitää kiinni siitä, mikä on oikein ja jatkaa matkaa, vaikka polku olisi jyrkkä, maa märkä ja saappaat liukkaat. Elämä opettaa häntä hiljalleen – arjen toistolla, työnteolla, niukkuudella ja ihmissuhteilla.

Pakkokauppa kulkee Jalmarin elämäntarinan 1920-luvun lapsuudesta aina vanhuuteen asti. Maailma muuttuu, mutta ihmiset tiiviissä kyläyhteisössä pitävät yhtä. Koneet kehittyvät Pikku-Fergusta, joka tarvitsee talvipakkasilla esilämmitystä ja rukouksia, varsin mahtipontiseen Massey Ferguson 165 S:ään etukuormaimineen, öljykylpyjarruineen ja Palmu-ohjaamoineen. Miehet vanhenevat eikä Köllin-Erkkikään enää eläkkeellä jaksa nostaa yksin kahdeksanmetristä hirttä paikoilleen saunan runkoon.

Jarkko Lievonen on kirjoittanut julkaisuja kansainvälisiin fysiikan alan lehtiin ja väitellyt tohtoriksi nanofysiikasta vuonna 2012. Kuntosalia, maanviljelyä, metsänhoitoa ja moottorisahaveistoa harrastava Lievonen toimii tällä hetkellä laatupäällikkönä metallialan yrityksessä.

Tuomo Lievonen on työskennellyt maanviljelijänä rintamamiestilalla, jonka tämä lunasti vanhemmiltaan. Karjanpidon päätyttyä Lievonen toimi rakennusmiehenä ja eläkkeelle jäätyään ryhtyi kirjoittamaan sodan jälkeisestä jälleenrakennusajasta. Lievonen harrastaa muun muassa metsästystä, metsänhoitoa ja lukemista.

LIEVONEN, JARKKO & LIEVONEN, TUOMO : Pakkokauppa
291 sivua
ISBN 9789524172998
Ilmestymisaika: Joulukuu 2025

Pauli Löijan romaani Parempaa väkeä on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Keskipohjalainen Kivipellon tila saa nuoren emännän pitäjän suurimmasta mahtitalosta 1930-luvun alkupuolella. Nuori emäntä ei kuitenkaan ole oppinut työskentelemään huomattavasti synnyinkotiaan pienemmällä maatilalla. Hän on parempaa väkeä ja pitää kiinni statuksestaan. Perheen työntäyteiset kohtalot kietoutuvat Suomen historiaan aina 1950-luvun alkuvuosiin saakka.

Pauli Löija (s. 1965) on koulutukseltaan teologian maisteri ja työskennellyt lukuisissa erilaisissa ammateissa. Hän on kotoisin Keski-Pohjanmaalta ja romaanin tapahtumissa on viitteitä hänen omasta perhehistoriastaan. Parempaa väkeä -trilogian ensimmäinen osa on Löijan kolmas teos.

LÖIJA, PAULI : Parempaa väkeä
260 sivua
ISBN 9789524172660
Ilmestymisaika: Tammikuu 2026

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista voi lähettää osoitteeseen info@momentumkirjat.fi

Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.

Avainsanat

momentum kirjatkirjallisuuskotimainen kaunokirjallisuusmaalaiselämä1900-lukukeski-pohjanmaasavo

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Linkit

Momentum Kirjat

Suotie 15
05200 Rajamäki

Momentum Kirjat on kotimainen kirjankustantamo. Julkaisemme elämäkertoja, historiikkeja sekä kauno- ja tietokirjallisuutta kustanteina ja palvelukustanteina.

