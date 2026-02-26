Uutuusromaaneja 1900-luvun maalaiselämästä: Jarkko ja Tuomo Lievosen Pakkokauppa sekä Pauli Löijan Parempaa väkeä

Jarkko ja Tuomo Lievosen romaani Pakkokauppa on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Repolan Jalmari syntyy pieneen syrjäiseen kylään. Hän kasvaa köyhyyden keskellä, ankarassa kotikasvatuksessa, pienuutensa vuoksi usein vähäteltynä. Mutta juuri väheksynnän alta kasvaa hänen lujuutensa: kyky pitää kiinni siitä, mikä on oikein ja jatkaa matkaa, vaikka polku olisi jyrkkä, maa märkä ja saappaat liukkaat. Elämä opettaa häntä hiljalleen – arjen toistolla, työnteolla, niukkuudella ja ihmissuhteilla.



Pakkokauppa kulkee Jalmarin elämäntarinan 1920-luvun lapsuudesta aina vanhuuteen asti. Maailma muuttuu, mutta ihmiset tiiviissä kyläyhteisössä pitävät yhtä. Koneet kehittyvät Pikku-Fergusta, joka tarvitsee talvipakkasilla esilämmitystä ja rukouksia, varsin mahtipontiseen Massey Ferguson 165 S:ään etukuormaimineen, öljykylpyjarruineen ja Palmu-ohjaamoineen. Miehet vanhenevat eikä Köllin-Erkkikään enää eläkkeellä jaksa nostaa yksin kahdeksanmetristä hirttä paikoilleen saunan runkoon.



Jarkko Lievonen on kirjoittanut julkaisuja kansainvälisiin fysiikan alan lehtiin ja väitellyt tohtoriksi nanofysiikasta vuonna 2012. Kuntosalia, maanviljelyä, metsänhoitoa ja moottorisahaveistoa harrastava Lievonen toimii tällä hetkellä laatupäällikkönä metallialan yrityksessä.



Tuomo Lievonen on työskennellyt maanviljelijänä rintamamiestilalla, jonka tämä lunasti vanhemmiltaan. Karjanpidon päätyttyä Lievonen toimi rakennusmiehenä ja eläkkeelle jäätyään ryhtyi kirjoittamaan sodan jälkeisestä jälleenrakennusajasta. Lievonen harrastaa muun muassa metsästystä, metsänhoitoa ja lukemista.

Pauli Löijan romaani Parempaa väkeä on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Keskipohjalainen Kivipellon tila saa nuoren emännän pitäjän suurimmasta mahtitalosta 1930-luvun alkupuolella. Nuori emäntä ei kuitenkaan ole oppinut työskentelemään huomattavasti synnyinkotiaan pienemmällä maatilalla. Hän on parempaa väkeä ja pitää kiinni statuksestaan. Perheen työntäyteiset kohtalot kietoutuvat Suomen historiaan aina 1950-luvun alkuvuosiin saakka.



Pauli Löija (s. 1965) on koulutukseltaan teologian maisteri ja työskennellyt lukuisissa erilaisissa ammateissa. Hän on kotoisin Keski-Pohjanmaalta ja romaanin tapahtumissa on viitteitä hänen omasta perhehistoriastaan. Parempaa väkeä -trilogian ensimmäinen osa on Löijan kolmas teos.

