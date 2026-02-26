Uutuusromaaneja 1900-luvun maalaiselämästä: Jarkko ja Tuomo Lievosen Pakkokauppa sekä Pauli Löijan Parempaa väkeä
2.3.2026 08:00:00 EET | Momentum Kirjat | Tiedote
Jarkko ja Tuomo Lievosen romaani Pakkokauppa on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
Repolan Jalmari syntyy pieneen syrjäiseen kylään. Hän kasvaa köyhyyden keskellä, ankarassa kotikasvatuksessa, pienuutensa vuoksi usein vähäteltynä. Mutta juuri väheksynnän alta kasvaa hänen lujuutensa: kyky pitää kiinni siitä, mikä on oikein ja jatkaa matkaa, vaikka polku olisi jyrkkä, maa märkä ja saappaat liukkaat. Elämä opettaa häntä hiljalleen – arjen toistolla, työnteolla, niukkuudella ja ihmissuhteilla.
Pakkokauppa kulkee Jalmarin elämäntarinan 1920-luvun lapsuudesta aina vanhuuteen asti. Maailma muuttuu, mutta ihmiset tiiviissä kyläyhteisössä pitävät yhtä. Koneet kehittyvät Pikku-Fergusta, joka tarvitsee talvipakkasilla esilämmitystä ja rukouksia, varsin mahtipontiseen Massey Ferguson 165 S:ään etukuormaimineen, öljykylpyjarruineen ja Palmu-ohjaamoineen. Miehet vanhenevat eikä Köllin-Erkkikään enää eläkkeellä jaksa nostaa yksin kahdeksanmetristä hirttä paikoilleen saunan runkoon.
Jarkko Lievonen on kirjoittanut julkaisuja kansainvälisiin fysiikan alan lehtiin ja väitellyt tohtoriksi nanofysiikasta vuonna 2012. Kuntosalia, maanviljelyä, metsänhoitoa ja moottorisahaveistoa harrastava Lievonen toimii tällä hetkellä laatupäällikkönä metallialan yrityksessä.
Tuomo Lievonen on työskennellyt maanviljelijänä rintamamiestilalla, jonka tämä lunasti vanhemmiltaan. Karjanpidon päätyttyä Lievonen toimi rakennusmiehenä ja eläkkeelle jäätyään ryhtyi kirjoittamaan sodan jälkeisestä jälleenrakennusajasta. Lievonen harrastaa muun muassa metsästystä, metsänhoitoa ja lukemista.
LIEVONEN, JARKKO & LIEVONEN, TUOMO : Pakkokauppa
291 sivua
ISBN 9789524172998
Ilmestymisaika: Joulukuu 2025
Pauli Löijan romaani Parempaa väkeä on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
Keskipohjalainen Kivipellon tila saa nuoren emännän pitäjän suurimmasta mahtitalosta 1930-luvun alkupuolella. Nuori emäntä ei kuitenkaan ole oppinut työskentelemään huomattavasti synnyinkotiaan pienemmällä maatilalla. Hän on parempaa väkeä ja pitää kiinni statuksestaan. Perheen työntäyteiset kohtalot kietoutuvat Suomen historiaan aina 1950-luvun alkuvuosiin saakka.
Pauli Löija (s. 1965) on koulutukseltaan teologian maisteri ja työskennellyt lukuisissa erilaisissa ammateissa. Hän on kotoisin Keski-Pohjanmaalta ja romaanin tapahtumissa on viitteitä hänen omasta perhehistoriastaan. Parempaa väkeä -trilogian ensimmäinen osa on Löijan kolmas teos.
LÖIJA, PAULI : Parempaa väkeä
260 sivua
ISBN 9789524172660
Ilmestymisaika: Tammikuu 2026
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista voi lähettää osoitteeseen info@momentumkirjat.fi.
Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vesa TompuriKustantajaMomentum KirjatPuh:+358 50 591 6059info@momentumkirjat.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaMomentum KirjatPuh:+358 50 3688335jarkko@aviador.fi
Kuvat
Linkit
Momentum Kirjat
Suotie 15
05200 Rajamäki
Momentum Kirjat on kotimainen kirjankustantamo. Julkaisemme elämäkertoja, historiikkeja sekä kauno- ja tietokirjallisuutta kustanteina ja palvelukustanteina.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Momentum Kirjat
Runokokoelmia luopumisen surusta ja lohtua sen keskelle: Maikku Haapakorvan Siellä missä valo hengittää ja Jarkko Piiraisen Juureton, silti pysyvä26.2.2026 15:17:09 EET | Tiedote
Jarkko Piiraisen runokokoelman Juureton, silti pysyvä tekstit ovat syntyneet hänen lapsensa kuoleman jälkeisinä vuosina. Piiraisen tytär menehtyi aivokasvaimeen vuonna 2019, viiden vuoden sairastamisen jälkeen. Hän oli kuollessaan kymmenvuotias. Maikku Haapakorvan 60-vuotisjuhlavuotena julkaistu esikoisrunoteos Siellä missä valo hengittää syventää inhimillisyyden, läsnäolon ja ihmisarvon teemoja.
Nopeita elämänvalintoja kaaoksen keskellä ja menneisyyden salaisuuksien aukeamista: Eeva-Maria Latva-Raskun Rubiinit kädelläni ja Marjukka Puution Aamuasteikot12.2.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Latva-Raskun romaani kuljettaa lukijansa Myanmariin yllättäviin tilanteisiin. Marjukka Puution esikoisromaanissa tarkastellaan elettyä elämää ja menneisyyttä Suomen ja Englannin maaperillä.
Muistelmia meriltä ja kansainvälisistä liikuntapedagogiikan konferensseista: Jaakko Hernesniemen Kuusituhatta matkaa ja Lauri Laakson Liikuntakasvatuksen puolustaja29.1.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Muistelmateoksissaan merikapteeni Jaakko Hernesniemi ja liikuntapedagogiikan emeritusprofessori Lauri Laakso kertovat elämänkokemuksistaan maailman merillä ja luentosaleissa.
Mikkeliläisen Eveliina Karin esikoisromaanissa tavallisuuden rajat hämärtyvät ja arki on tarinaa ihmeellisempää19.1.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Tarkkanäköisessä romaanissa kuvataan yhtä kesää, johon mahtuu kohellusta, kummallisia sattumuksia ja riipaisevaa surua.
Momentum Kirjojen kevät 2026: Kyösti Mäkisen aforismikokoelma, elämäkerta asevelisosialisti Unto Varjosesta, tietokirja Amerikan junamatkailusta – ja paljon muuta!14.1.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Momentum Kirjojen kevätkatalogissa on tarjolla luettavaa monenlaiseen makuun. Pääset tutustumaan uutuuskirjoihin Momentumin nettisivuilla tai liitteenä olevasta katalogista!
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme