Puotilanrantaan uusi merellinen rantakaupunginosa – kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen

Puotilanrannan asemakaavan muutos koskee nykyistä Puotilan venesataman aluetta, joka sijaitsee Vartiokylänlahden länsirannalla. Kaava-alueeseen kuuluu myös Marjaniemen itäranta sekä Koivuniemen venesataman alue.

Suunnitelmassa nykyinen Puotilan venesataman alue rakentuu uudeksi omaleimaiseksi naapurustoksi, jossa yhdistyvät asuminen, veneily, palvelut ja rantaluonto. Alue on tärkeä osa kehittyvän Itäkeskuksen kokonaisuutta ja olennainen koko Itä-Helsingin vetovoimalle. Kaavaratkaisun tuoma asukasmäärän lisäys on noin 2 500 asukasta.

Suunnittelussa on huomioitu Vartiokylänlahden luonto ja sen vahvistaminen. Uuden luonnonmukaisen rantapuiston rakentaminen täydentää lahden ympäri kulkevan rantareitin ja monipuolistaa alueen virkistysmahdollisuuksia.

Itäkeskuksen Stoan ja Puhoksen alue uudistuu

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös Itäkeskuksen Stoan ja Puhoksen alueen asemakaavan muutoksen. Kaavaratkaisu mahdollistaa kulttuurikeskus Stoan laajennuksen sekä uuden julkisen puiston, asuntojen ja liiketilojen rakentamisen. Puhoksen alkuperäinen, arkkitehtonisesti arvokas rakennusosa säilytetään ja sen edusaukio ennallistetaan.

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa alueen muutos nykyistä elinvoimaisemmaksi, viihtyisämmäksi sekä toiminnoiltaan monipuolisemmaksi kulttuurin ja kaupan alueeksi, jossa myös asutaan. Asukasmäärän lisäys muutosalueella on noin 1 200 asukasta.

Ala-Malmin Sepänmäelle tulossa asuntoja yli 1 300 asukkaalle

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen myös Ala-Malmin Sepänmäelle. Kaavaratkaisu mahdollistaa uudentyyppisen asuinalueen rakentumisen Malmin keskustan ja Malminkentän väliselle alueelle.

Alueella tällä hetkellä sijaitsevat 15 Hekan omistamaa 2-kerroksista pienkerrostaloa puretaan. Tilalle on suunnitteilla luonnonläheinen, matala ja kerrostalovaltainen alue 1 330 asukkaalle, päiväkoti sekä liike- ja palvelutiloja.

Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi Laajasalon Yliskylän palvelukortteleiden asemakaavan muutoksen sekä käsitteli valtuutettujen aloitteita.

Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginvaltuuston asiakirjat -sivulla.

