Ravintola Teller palkittiin Rôtisseurs -kilvellä 24.2.

Chaîne des Rôtisseurs -kilpi myönnetään ravintoloille, jotka ovat tunnistettu laadukkaiksi omassa genressään. Se on merkki ennen kaikkea korkeasta ammattitaidosta, palosta toiminnan kehittämiseen ja sitoutumisesta gastronomian vaalimiseen. Kilpiä myönnetään ravintoloille, jotka tarjoavat asiakkailleen tasokkaita elämyksiä – arjessa ja juhlassa.

Ravintola Tellerin nuori taitava 36-vuotias keittiöpäällikkö Ville-Petteri Kröger sai tammikuun lopussa arvostetut Maitre Rôtisseurs- käädyt ja käytännössä vastaa Tellerissä ruokatuotteen laadusta.

”Vahvistamme klassisia ruokaelämyksiä kunnioittamalla perinteisiä tekniikoita ja makuja, tuomme niihin hienovaraista ja rohkeaa otetta. Rakennamme maut intohimolla alusta asti ja hiomme tasapainon tarkasti. Olemme klassisen keittiön puolestapuhujia, mutta hiukan radikaaleja tavassamme tulkita ja esittää se”, iloitsee ravintoloistija Lennart Sukapää kilven saamisesta.

”Olemme iloisia saadessamme luovuttaa Rôtisseus-kilven ravintola Tellerille osoittamaan laadukasta ravintolatoimintaa. Tellerin saama kilpi vahvistaa Helsingin asemaa maan ruokapääkaupunkina lisäämällä Rôtisseurs-laatutason ruokalupaikkojen määrää jälleen yhdellä, sanoo Vesa Loponen, Helsingin Rôtisseurs-yhdistyksen puheenjohtaja. “Vaikka Teller on toiminut Helsingin Etu-Töölössä vasta pari kolme vuotta, se tunnetaan hyvin gastronomiapiireissä ja sen maine on kiirinyt muutenkin laajalle ravintolavierailua miettivien asiakkaiden keskuudessa, jatkaa Loponen ja lisää, että lämminhenkisen ravintolan konsepti perustuu intohimosta laadukasta ruokaa kohtaan. Teller on kuin monipuolinen tarina ja sen takana ovat kokeneet ravintoloitsijat Teemu Laurell ja Lennart Sukapää.” totesi Chaîne des Rôtisseurs Helsingin vouti Vesa Loponen.

Laadukas ja maukas ruoka kiinnostaa

Tänä päivänä fine dining ei ole ainoa gastronomian mittari, mutta laadukas ruoka kyllä kiinnostaa yhä. Ruokatrendit vaihtuvat, mutta klassinen gastronomia pysyy, tuo jatkuvuutta ja turvallisuutta arkeen sekä mahdollistaa kaikille kokea makuja, jotka kestävät aikaa.

Chaîne des Rôtisseurs on yli 700 vuotta vanha kansainvälinen gastronomiajärjestö, jonka tarkoituksena on vaalia korkeatasoista ruokakulttuuria ja tarjoilun taidetta. Kilpi on järjestön myöntämä tunnustus.