RKP:n valtuustoryhmä: Varhan strategia luo vakaan perustan, mutta toteutus ratkaisee yhdenvertaisuuden
25.2.2026 19:51:56 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
RKP:n valtuustoryhmä suhtautuu myönteisesti strategiaan ja palvelustrategiaan, joita käsiteltiin tänään hyvinvointialueen valtuustossa. Kokonaisuutta pidetään huolellisesti valmisteltuna ja se sisältää useita tasapainoisia painotuksia.
– Strategiassa nostetaan esiin keskeisiä tavoitteita, kuten yhdenvertaisuus, toimivat palveluketjut, ennaltaehkäisevä työ ja vaikuttavuus. Nämä ovat tavoitteita, joita myös ryhmämme tukee, sanoo Reijo Grönfors.
RKP korostaa kuitenkin, että ratkaisevaa ei ole ainoastaan se, mitä tavoitteita asetetaan, vaan miten ne toteutetaan käytännössä koko alueella.
– Hyvinvointialueen toimintaan sisältyy luonnollinen jännite valtakunnallisen yhdenvertaisuuden ja paikallisten olosuhteiden välillä. Ihmiset elävät erilaisissa ympäristöissä, joissa saavutettavuus, kieli ja arjen realiteetit vaihtelevat. Strategiassa tämä jännite tunnistetaan, mutta ratkaisut tehdään konkreettisissa päätöksissä, Grönfors toteaa.
Kaksikielisyyden tulee näkyä arjessa
RKP pitää myönteisenä, että kaksikielisyys on kirjattu selkeästi strategiaan.
– Meille on ratkaisevan tärkeää, ettei tämä jää pelkäksi periaatteeksi. Kielellisen yhdenvertaisuuden tulee näkyä palvelujen saatavuudessa, henkilöstörakenteessa ja asiakaskohtaamisissa. Kyse ei ole lisäpalvelusta vaan hyvästä ja turvallisesta hoidosta.
Strategiat toteutuvat kuitenkin käytännössä ihmisten kautta: henkilöstön osaaminen, asenne ja asiakaskohtaamiset ratkaisevat palvelun kokemuksen. Hyvä strategia näyttää suunnan, mutta hyvä johtaminen ja motivoitunut henkilöstö tekevät siitä totta.
Saavutettavuus ja paikalliset tarpeet keskiössä
RKP korostaa myös, että palvelurakenteita on mukautettava alueen maantieteelliseen ja väestölliseen monimuotoisuuteen.
– Ratkaisut, jotka toimivat tiiviissä kaupunkiympäristössä, eivät aina toimi harvaan asutuilla alueilla tai saaristossa. Harvaan asutuilla alueilla on muuten vaarana tehdä päätöksiä, jotka eivät vastaa asukkaiden arkea, Grönfors sanoo.
Saaristossa painotetaan, että palvelut on nähtävä yhtenäisenä kokonaisuutena.
– Terveydenhuolto, pelastustoimi, liikenneyhteydet ja henkilöstön saatavuus muodostavat yhdessä järjestelmän, joka vaikuttaa suoraan turvallisuuteen ja elinvoimaan. Päätösten on perustuttava todellisiin paikallisiin olosuhteisiin.
Digitaalinen kehitys vaatii tasapainoa
Strategian painotusta digitaalisiin ja liikkuviin palveluihin pidetään tärkeänä, mutta RKP korostaa tasapainon tarvetta.
– Digitaaliset ratkaisut voivat parantaa saavutettavuutta, mutta ne eivät saa johtaa siihen, että fyysiset palvelut etääntyvät niistä, jotka tarvitsevat niitä eniten.
Kolme painopistettä toteutuksessa
RKP:n valtuustoryhmä nostaa esiin kolme keskeistä periaatetta jatkotyössä:
-
Kaksikielisyyden toteutuminen käytännössä kaikilla palvelutasoilla
-
Palvelujen saavutettavuuden systemaattinen arviointi koko alueella
-
Riittävän paikallisen joustavuuden säilyttäminen palveluratkaisuissa
– Jos nämä periaatteet toteutuvat, strategia antaa hyvän perustan kestävälle ja toimivalle hyvinvointialueelle, Grönfors toteaa.
Lopuksi korostetaan yhteistä tavoitetta:
– Jokaisen asukkaan tulee voida luottaa saavansa tarvitsemansa palvelun oikeaan aikaan, omalla kielellään ja kohtuullisen matkan päässä. Jatkamme työtä tämän tavoitteen eteen.
