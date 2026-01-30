Vihreät esittää 5-8-vuotiaiden koulutuspolun vahvistamista – jokaiselle viisivuotiaalle osoitettava paikka varhaiskasvatuksesta
25.2.2026 20:58:16 EET | Helsingin Vihreät ry | Tiedote
Vihreät ehdottaa, että Helsinki osoittaa esiopetuspaikan tavoin varhaiskasvatuspaikan jokaiselle lapselle sinä vuonna, kun hän täyttää viisi vuotta, ja että esiopetuspaikka järjestyisi nykyistä useammin viskarin yhteydessä. Nämä konkreettiset toimet vahvistaisivat 5–8-vuotiaiden lasten ehjää koulutuspolkua.
Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu osoitti, että varhaiskasvatuksella on keskeinen merkitys lapsen opinpolulle. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen välillä ei havaittu merkittäviä eroja, mutta viisivuotiaana kotihoidossa olleet lapset erottuivat selvästi muista.
Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Shawn Huff korostaa varhaiskasvatuksen arvoa lasten yhdenvertaisille oppimisedellytyksille:
“Varhaiskasvatus on monelle lapselle ensimmäinen paikka, jossa suomen tai ruotsin oppiminen todella käynnistyy. Erityisesti vieraskieliset lapset hyötyvät varhaisesta osallistumisesta, sillä kielitaito on portti ystävyyssuhteisiin, oppimiseen ja tulevaan koulumenestykseen. Meidän tehtävämme on rakentaa järjestelmä, joka tukee jokaista lasta – ei vain niitä, joiden perheillä on parhaat mahdollisuudet hyödyntää palveluita”, Huff sanoo.
Helsingissä on ollut käytössä maksuton viisivuotiaiden varhaiskasvatus vuodesta 2018, mutta osallistumisaste on edelleen liian matala. Pelkkä oikeus varhaiskasvatukseen ei riitä, vaan kaupunki tarvitsee uusia toimintamalleja osallistumisasteen nostamiseksi.
Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Suvi Pulkkinen painottaa, että tarvitaan konkreettisia, velvoittavia rakenteita, jotta strategian tavoitteet toteutuvat.
“Helsingissä on lapsia, jotka eivät saa tarvitsemaansa tukea ajoissa, koska perhe ei ole mukana palveluissa. Ehdotamme, että jokaiselle lapselle osoitetaan varhaiskasvatuspaikka sinä vuonna, kun hän täyttää viisi, ja että perheeseen ollaan aktiivisesti yhteydessä, jos paikkaa ei oteta vastaan.” Pulkkinen sanoo.
Tällä hetkellä 6-vuotiaat muodostavat oman yksivuotisen ryhmänsä esiopetukseen, mikä herättää vanhemmissa huolta siitä, mihin päiväkoteihin ryhmät lopulta muodostuvat. Vihreiden mukaan viskari–eskari-yhteistyön laajentaminen ja 5–6-vuotiaiden joustavampi yhdistäminen vahvistavat pedagogista jatkumoa, helpottavat ryhmien muodostamista ja lisäävät ennakoitavuutta. Tätä tukevat myös kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tulokset, joissa opettajien hyvinvointi ja työn sujuvuus paranivat.
“Varhaiskasvatuksen ja koulun yhteistyötä tulee vahvistaa niin, että pedagoginen jatkumo säilyy, ja lapsen tuki kulkee mukana sujuvasti varhaiskasvatuksesta alkuopetukseen”, Huff sanoo.
Ehdotus tukee Helsingin kaupunkistrategian tavoitteita nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta ja varmistaa, että jokainen lapsi saa vahvan perustan kielen ja oppimisen kehittymiseen ennen koulupolkunsa alkua.
“Ehdotuksella halutaan varmistaa, että jokainen helsinkiläinen lapsi saa vahvan perustan oppimiselle, kielitaidolle ja hyvinvoinnille taustasta riippumatta. Tavoitteena on eheä, tasa-arvoinen ja lapsen kehitystä tukeva koulupolku, jossa varhainen tuki ja ammattilaisten yhteistyö ovat keskiössä”, Pulkkinen sanoo.
Vihreä valtuustoryhmä jätti aiheesta ryhmäaloitteen Helsingin valtuustossa 25.2.2026
Yhteyshenkilöt
Shawn HuffKasvatuksen ja koulutuksne apulaispormestarin sijainen 9.1.–4.10.2026Puh:044 303 0529
Suvi PulkkinenVihreän valtuustoryhmän puheenjohtajaPuh:050 404 1810suvipulk@gmail.com
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin Vihreät ry
Apulaispormestari Reetta Vanhasen lapsi syntyi30.1.2026 13:02:53 EET | Tiedote
Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Reetta Vanhasen perheeseen syntyi tytär varhain keskiviikkoaamuna 28.1.2026. Vauva on pitkään odotettu pikkusisko päiväkoti-ikäiselle isosiskolle. “Olemme iloisia ja onnekkaita. Tie tähän pisteeseen on ollut raskas”, kertoo Vanhanen. Äiti ja lapsi voivat molemmat nyt hyvin kotona. “Olemme hyvin kiitollisia saamastamme ammattitaitoisesta ja huippulaatuisesta hoidosta Naistenklinikan ja vastasyntyneiden osasto Saaren henkilökunnalle. Suomi on turvallinen maa syntyä ja paras paikka tulla äidiksi”, Vanhanen kertoo. Vanhanen on perhevapaalla 9.1.–4.10.2026, häntä sijaistaa tällä välin Shawn Huff.
Viisivuotiaiden pääsyä varhaiskasvatukseen on vahvistettava – osallistumisaste kohti sataa prosenttia14.1.2026 14:54:40 EET | Tiedote
Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tulokset julkaistiin tänään. Tulosten mukaan lasten oppimisessa ja kehityksessä ei havaittu merkittäviä eroja sen perusteella, osallistuiko lapsi viisivuotiaana varhaiskasvatuksen vai esiopetuksen viskariryhmään. Helsingin Vihreiden mukaan tulos osoittaa ennen kaikkea varhaiskasvatuksen korkean pedagogisen laadun.
Shawn Huff aloitti apulaispormestarina: “Koulujen ja päiväkotien perusasiat kuntoon ja lisää liikettä lapsuuteen”9.1.2026 16:34:35 EET | Tiedote
Shawn Huff aloitti tänään Helsingin kasvatuksesta ja koulutuksesta vastaavana apulaispormestarina. Huff toimii tehtävässä Reetta Vanhasen perhevapaan ajan 9.1.–4.10.2026.
Helsinki suosittaa kouluja tiukentamaan kännykkärajoituksia18.12.2025 07:00:00 EET | Tiedote
Päättäjät haluavat tiukentaa kännykkärajoituksia koulupäivän aikana. Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta hyväksyi täydennyksin 16.12. pidetyssä kokouksessaan Vihreiden Mari Holopaisen aloitteen aiheesta.
Koulutuksen lisärahoituksesta päätökset Helsingissä: uusia erityisluokkia, lisää erityisopettajia peruskouluihin ja sijaisia varhaiskasvatukseen, uimaopetusta ja oppikirjoja17.12.2025 10:40:11 EET | Tiedote
Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta päätti 16.12. vuoden 2026 tulosbudjetissa konkreettisesti siitä, miten Helsingin budjetissa sovittu koulutuksen rahoitus jakautuu. Perusrahoitus on aiempia valtuustokausia vakaammalla pohjalla, sillä Helsingin strategian mukaisesti koulutukseen ei kohdistu enää mekaanista tuottavuustavoitetta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme