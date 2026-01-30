Vihreät esittää 5-8-vuotiaiden koulutuspolun vahvistamista – jokaiselle viisivuotiaalle osoitettava paikka varhaiskasvatuksesta

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu osoitti, että varhaiskasvatuksella on keskeinen merkitys lapsen opinpolulle. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen välillä ei havaittu merkittäviä eroja, mutta viisivuotiaana kotihoidossa olleet lapset erottuivat selvästi muista.

Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Shawn Huff korostaa varhaiskasvatuksen arvoa lasten yhdenvertaisille oppimisedellytyksille:

“Varhaiskasvatus on monelle lapselle ensimmäinen paikka, jossa suomen tai ruotsin oppiminen todella käynnistyy. Erityisesti vieraskieliset lapset hyötyvät varhaisesta osallistumisesta, sillä kielitaito on portti ystävyyssuhteisiin, oppimiseen ja tulevaan koulumenestykseen. Meidän tehtävämme on rakentaa järjestelmä, joka tukee jokaista lasta – ei vain niitä, joiden perheillä on parhaat mahdollisuudet hyödyntää palveluita”, Huff sanoo.

Helsingissä on ollut käytössä maksuton viisivuotiaiden varhaiskasvatus vuodesta 2018, mutta osallistumisaste on edelleen liian matala. Pelkkä oikeus varhaiskasvatukseen ei riitä, vaan kaupunki tarvitsee uusia toimintamalleja osallistumisasteen nostamiseksi.

Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Suvi Pulkkinen painottaa, että tarvitaan konkreettisia, velvoittavia rakenteita, jotta strategian tavoitteet toteutuvat.

“Helsingissä on lapsia, jotka eivät saa tarvitsemaansa tukea ajoissa, koska perhe ei ole mukana palveluissa. Ehdotamme, että jokaiselle lapselle osoitetaan varhaiskasvatuspaikka sinä vuonna, kun hän täyttää viisi, ja että perheeseen ollaan aktiivisesti yhteydessä, jos paikkaa ei oteta vastaan.” Pulkkinen sanoo.

Tällä hetkellä 6-vuotiaat muodostavat oman yksivuotisen ryhmänsä esiopetukseen, mikä herättää vanhemmissa huolta siitä, mihin päiväkoteihin ryhmät lopulta muodostuvat. Vihreiden mukaan viskari–eskari-yhteistyön laajentaminen ja 5–6-vuotiaiden joustavampi yhdistäminen vahvistavat pedagogista jatkumoa, helpottavat ryhmien muodostamista ja lisäävät ennakoitavuutta. Tätä tukevat myös kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tulokset, joissa opettajien hyvinvointi ja työn sujuvuus paranivat.

“Varhaiskasvatuksen ja koulun yhteistyötä tulee vahvistaa niin, että pedagoginen jatkumo säilyy, ja lapsen tuki kulkee mukana sujuvasti varhaiskasvatuksesta alkuopetukseen”, Huff sanoo.

Ehdotus tukee Helsingin kaupunkistrategian tavoitteita nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta ja varmistaa, että jokainen lapsi saa vahvan perustan kielen ja oppimisen kehittymiseen ennen koulupolkunsa alkua.

“Ehdotuksella halutaan varmistaa, että jokainen helsinkiläinen lapsi saa vahvan perustan oppimiselle, kielitaidolle ja hyvinvoinnille taustasta riippumatta. Tavoitteena on eheä, tasa-arvoinen ja lapsen kehitystä tukeva koulupolku, jossa varhainen tuki ja ammattilaisten yhteistyö ovat keskiössä”, Pulkkinen sanoo.

Vihreä valtuustoryhmä jätti aiheesta ryhmäaloitteen Helsingin valtuustossa 25.2.2026