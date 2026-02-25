Infotilaisuudet lasten tai nuorten perhehoidosta kiinnostuneille pidetään 3.3. ja 17.3. etäyhteyksin 24.2.2026 15:30:58 EET | Tiedote

Kiinnostaisiko sinun perhettäsi toimia sijaisperheenä sijoitetulle lapselle tai nuorelle tai sijaishoitajana perhehoitajalle? 3.3. ja 17.3. etäyhteyksin järjestettävissä infotilaisuuksissa saat tietoa perhehoitajien valmennuksesta ja perhehoitajana toimimisesta. Infotilaisuuteen osallistuminen ei velvoita perheitä vielä mihinkään.