Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
25.2.2026 21:05:38 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 25.2.2026
Rakennuspalo, keskisuuri, Harjunpääntie, Saarijärvi
Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Harjunpääntiellä Saarijärvellä hieman kahdeksan jälkeen keskiviikkoiltana.
Pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön saapuessa kohteeseen oli rakennus jo täyden palon vaiheessa. Kohteeseen on hälytetty kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä ja sammutustyöt ovat käynnissä.
Henkilövahingoista tai syttymissyystä ei ole tietoa.
