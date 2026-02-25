Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

25.2.2026

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 25.2.2026

Rakennuspalo, keskisuuri, Harjunpääntie, Saarijärvi 

Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Harjunpääntiellä Saarijärvellä hieman kahdeksan jälkeen keskiviikkoiltana. 

Pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön saapuessa kohteeseen oli rakennus jo täyden palon vaiheessa. Kohteeseen on hälytetty kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä ja sammutustyöt ovat käynnissä. 

Henkilövahingoista tai syttymissyystä ei ole tietoa. 

Nova sosiaali- ja terveyskeskuksen kiirevastaanotolla potilas tapaa jatkossa ensin hoitajan25.2.2026 08:59:34 EET | Tiedote

Nova sosiaali- ja terveyskeskus uudistaa päiväaikaisen kiirevastaanottonsa toimintamallia maaliskuun alkupuolella 3.3.2026 alkaen. Uudistuksen myötä kaikki kiirevastaanotolle tulevat ohjautuvat ensin sairaanhoitajan vastaanotolle, jossa kartoitetaan potilaan tarvitseman hoito. Sairaanhoitaja arvioi, tarvitseeko potilas lääkärin arvion tilanteesta vai riittääkö hoito, jonka hoitaja voi itse tehdä.

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi Keski-Suomen hyvinvointialueelle 459 700 euroa C-hepatiitin eliminointiin24.2.2026 15:18:10 EET | Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Keski-Suomen hyvinvointialueelle 459 700 euroa C-hepatiitin eliminointihankkeeseen vuosille 2026–2027. Eliminointityö on merkittävää sekä inhimillisesti että yhteiskunnallisesti. Sen tavoitteena on vähentää merkittävästi C-hepatiitin aiheuttamaa sairastavuutta, kuolleisuutta, uusia tartuntoja sekä niistä aiheutuvia kustannuksia. Suomi on sitoutunut myös World Health Organizationin tavoitteeseen eliminoida hepatiitti C kansanterveysongelmana vuoteen 2030 mennessä.

