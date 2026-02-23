SDP Helsingin valtuustoryhmä: Helsingissä on pakko pystyä asumaan Orpon hallituksen toimista huolimatta

Helsingin asuntopolitiikka on historiallisesti ollut menestys. Asumisen hinta on kohonnut muita verrokkikaupunkeja hitaammin ja kaupungin eri alueiden välinen segregaatio on muita eurooppalaisia kaupunkeja pienempää. Taustalla on ollut riittävä rakentamisen määrä ja julkinen ohjaus sekä monipuolinen asuntotuotanto koko Helsingissä. Nyt kuitenkin oikeistohallituksen asuntopolitiikka on tekemässä hallaa Helsingille. Hallitus on ajanut päätöksillään kohtuuhintaisen asuntotuotannon alas.

– Orpon oikeistohallitus on vähentänyt valtion tukemaa asuntotuotantoa, leikannut ARA-kohteiden rahoitusta sekä kiristänyt korkotukilainojen ehtoja painottaen markkinaehtoista rakentamista. Tämä ei tee hyvää kaupunkilaisille, joiden parissa työttömyys ja elinkustannukset kasvavat, moittii SDP Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja Elisa Gebhard.

Helsingin asumisen ja maankäytön (AM) ohjelman asettama tavoite vuosittain 8 000 uudesta asunnosta ei rakentamisen aloitustietojen perusteella toteudu lähivuosina. Samanaikaisesti Helsingin vuotuinen väestön kasvu on ollut ennätysmäinen, yli 10 000 uuden asukkaan tasolla. Vähäisen asuntotuotannon luoma puute kohdistuu ensisijaisesti kohtuuhintaisiin perheasuntoihin. Helsinki on ilman omia toimia matkalla kohti asuntokriisiä.

– Helsinki on pieni- ja keskituloiselle kallis paikka asua jo tällä hetkellä. On erittäin tärkeää varmistaa, että Helsingissä työskentelevät pienipalkkaiset työntekijät voivat asua jatkossakin siinä kaupungissa, jossa he työskentelevät, Gebhard sanoo.

Viime aikoina on uutisoitu tyhjillään olevista asunnoista. Helsingissä on rakennettu myös asuntoja, jotka ovat asukkaille joko liian kalliita tai väärän kokoisia, joten kysyntä ja tarjonta eivät kenties kohtaa. Tämä ei kuitenkaan poista asuntopulan ongelmaa.

– Asuntojen koon, sijainnin, hinnan ja vuokratason on vastattava asukkaiden tarpeita. Helsinki kasvaa yli 10 000 asukkaan vuosivauhdilla. Ilman kaavoittamista ja uusien asuntojen rakentamista täällä ei yksinkertaisesti ole tulevaisuuden tulijoille asuntoja ja syntyy niukkuutta. Asuntokannan laajeneminen on pitkäaikaista työtä, ja se on aloitettava nyt, Gebhard toteaa.

Jos valtio ei tee, Helsingin on tehtävä

Sosialidemokraatit ovat sitoutuneet siihen, että Helsinki jatkaa kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamista kaupungin omalla takauksella. Me haluamme myös turvata niin asumisoikeusasuntotuotannon jatkumisen kuin myös opiskelija- ja senioriasuntojen rakentumisen Helsingissä.

– Helsinkiä odottaa segregaation paheneminen sekä asuntokriisi, mikäli kasvavan väestön asettamaan asuntotarpeeseen ei vastata. Me SDP:ssä haluamme vastata tähän tarpeeseen, Elisa Gebhard kertoo.

Rakennusala on edelleen horroksessa, ja valtiontalouden sekä talouskasvun kannalta olisi myös tärkeää saada se liikkeelle. Valtuustoaloitteessaan SDP:n valtuustoryhmä esittää, että:

Helsingin kaupunki käynnistää tuettujen asumisoikeus- ja vuokra-asuntojen rakentamisen AM-ohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi samalla kun ylläpidetään nykyistä asuntokantaa.

Helsingin kaupunki luo pikaisesti uuden tarveharkintaisen, erityisesti lapsiperheille kohdistetun kohtuuhintaisen omistusasuntotuotannon mallin.

Kohtuuhintainen vuokra-asuminen turvataan tarvittaessa tontinvuokria alentamalla.

Seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL)-sopimusten laatimista jatketaan ja siihen liittyvää seudullisen asuntopolitiikan yhteistyötä kehitetään. Sopimuksiin pitää palauttaa sekoittavan asuntotuotannon rooli.

Kohtuuhintaisia ARA-asuntoja on rakennettava hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle.

Orpon oikeistohallituksen tekemättömyys aiheuttaa painetta Helsingille.

Kun Orpon hallitus ei tee, Helsingin on tehtävä. Sijoitus kohtuuhintaiseen asumiseen ja segregaation torjuntaan on sijoitus tulevaisuuteen, Gebhard sanoo.