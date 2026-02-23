SDP Helsingin valtuustoryhmä: Helsingissä on pakko pystyä asumaan Orpon hallituksen toimista huolimatta
26.2.2026 08:00:00 EET | SDP Helsinki | Tiedote
SDP:n valtuustoryhmä jätti valtuuston kokouksessa 25.2. valtuustoaloitteen, jossa vaaditaan Helsinkiä vahvistamaan kohtuuhintaista asumista monin eri keinoin. Kokoomusjohtoisen hallituksen kohtuuhintaiseen asumiseen osuvat toimet vaativat vastatoimia tai edessä ovat hankalat ajat.
Helsingin asuntopolitiikka on historiallisesti ollut menestys. Asumisen hinta on kohonnut muita verrokkikaupunkeja hitaammin ja kaupungin eri alueiden välinen segregaatio on muita eurooppalaisia kaupunkeja pienempää. Taustalla on ollut riittävä rakentamisen määrä ja julkinen ohjaus sekä monipuolinen asuntotuotanto koko Helsingissä. Nyt kuitenkin oikeistohallituksen asuntopolitiikka on tekemässä hallaa Helsingille. Hallitus on ajanut päätöksillään kohtuuhintaisen asuntotuotannon alas.
– Orpon oikeistohallitus on vähentänyt valtion tukemaa asuntotuotantoa, leikannut ARA-kohteiden rahoitusta sekä kiristänyt korkotukilainojen ehtoja painottaen markkinaehtoista rakentamista. Tämä ei tee hyvää kaupunkilaisille, joiden parissa työttömyys ja elinkustannukset kasvavat, moittii SDP Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja Elisa Gebhard.
Helsingin asumisen ja maankäytön (AM) ohjelman asettama tavoite vuosittain 8 000 uudesta asunnosta ei rakentamisen aloitustietojen perusteella toteudu lähivuosina. Samanaikaisesti Helsingin vuotuinen väestön kasvu on ollut ennätysmäinen, yli 10 000 uuden asukkaan tasolla. Vähäisen asuntotuotannon luoma puute kohdistuu ensisijaisesti kohtuuhintaisiin perheasuntoihin. Helsinki on ilman omia toimia matkalla kohti asuntokriisiä.
– Helsinki on pieni- ja keskituloiselle kallis paikka asua jo tällä hetkellä. On erittäin tärkeää varmistaa, että Helsingissä työskentelevät pienipalkkaiset työntekijät voivat asua jatkossakin siinä kaupungissa, jossa he työskentelevät, Gebhard sanoo.
Viime aikoina on uutisoitu tyhjillään olevista asunnoista. Helsingissä on rakennettu myös asuntoja, jotka ovat asukkaille joko liian kalliita tai väärän kokoisia, joten kysyntä ja tarjonta eivät kenties kohtaa. Tämä ei kuitenkaan poista asuntopulan ongelmaa.
– Asuntojen koon, sijainnin, hinnan ja vuokratason on vastattava asukkaiden tarpeita. Helsinki kasvaa yli 10 000 asukkaan vuosivauhdilla. Ilman kaavoittamista ja uusien asuntojen rakentamista täällä ei yksinkertaisesti ole tulevaisuuden tulijoille asuntoja ja syntyy niukkuutta. Asuntokannan laajeneminen on pitkäaikaista työtä, ja se on aloitettava nyt, Gebhard toteaa.
Jos valtio ei tee, Helsingin on tehtävä
Sosialidemokraatit ovat sitoutuneet siihen, että Helsinki jatkaa kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamista kaupungin omalla takauksella. Me haluamme myös turvata niin asumisoikeusasuntotuotannon jatkumisen kuin myös opiskelija- ja senioriasuntojen rakentumisen Helsingissä.
– Helsinkiä odottaa segregaation paheneminen sekä asuntokriisi, mikäli kasvavan väestön asettamaan asuntotarpeeseen ei vastata. Me SDP:ssä haluamme vastata tähän tarpeeseen, Elisa Gebhard kertoo.
Rakennusala on edelleen horroksessa, ja valtiontalouden sekä talouskasvun kannalta olisi myös tärkeää saada se liikkeelle. Valtuustoaloitteessaan SDP:n valtuustoryhmä esittää, että:
-
Helsingin kaupunki käynnistää tuettujen asumisoikeus- ja vuokra-asuntojen rakentamisen AM-ohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi samalla kun ylläpidetään nykyistä asuntokantaa.
-
Helsingin kaupunki luo pikaisesti uuden tarveharkintaisen, erityisesti lapsiperheille kohdistetun kohtuuhintaisen omistusasuntotuotannon mallin.
-
Kohtuuhintainen vuokra-asuminen turvataan tarvittaessa tontinvuokria alentamalla.
-
Seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL)-sopimusten laatimista jatketaan ja siihen liittyvää seudullisen asuntopolitiikan yhteistyötä kehitetään. Sopimuksiin pitää palauttaa sekoittavan asuntotuotannon rooli.
-
Kohtuuhintaisia ARA-asuntoja on rakennettava hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle.
Orpon oikeistohallituksen tekemättömyys aiheuttaa painetta Helsingille.
Kun Orpon hallitus ei tee, Helsingin on tehtävä. Sijoitus kohtuuhintaiseen asumiseen ja segregaation torjuntaan on sijoitus tulevaisuuteen, Gebhard sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Elisa GebhardSDP Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtajaPuh:+358505751723elisa.gebhard@gmail.com
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP Helsinki
SDP:n kaupunginhallitusryhmä: Jyrkkä ei hallituksen sote-leikkauksille Helsingissä23.2.2026 17:00:31 EET | Tiedote
Helsingin kaupunginhallitus lausui tänään näkemyksensä kokoomushallituksen suunnitelmasta leikata valtakunnallisesta sote-rahoituksesta 390 miljoonaa euroa. Leikkauksista 102 miljoonaa euroa kohdistuisi Helsinkiin. SDP:n kanta on selkeä: sote-leikkauksille jyrkkä ei.
SDP:n apulaispormestari Laisaari: Laitamme Itiksen alueen kukoistamaan3.2.2026 16:45:00 EET | Tiedote
Itäkeskuksen ja Puotinharjun alue uudistuu, ja Itäkeskuksen joukkoliikenneterminaalin arkkitehtuurikilpailu käynnistyy syksyllä. Kaupunkiympäristön apulaispormestari Johanna Laisaaren mukaan vastaavia toimia tarvitaan vielä enemmän ympäri Helsinkiä.
SDP:n Niilo Toivonen: Ruokahävikin lisääminen ei ole ilmastoteko26.1.2026 17:33:33 EET | Tiedote
Kasvipohjaisten vaihtoehtojen lisääminen on tärkeä ilmastoteko, mutta sen toteutustapa ratkaisee. SDP Helsingin valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja Niilo Toivonen korostaa huoltovarmuuden merkitystä ja kaupunkilaisten huomioimista, kun kasvipainotteista ruokaa lisätään Helsingin hankinnoissa.
SDP:n Minna Salminen: Edellytämme henkilöstön huomioimista ja reiluutta Helenin muutosneuvotteluissa20.1.2026 12:08:02 EET | Tiedote
SDP Helsingin valtuustoryhmän 2. varapuheenjohtaja Minna Salminen toivoo, että henkilöstövaikutuksia pyrittäisiin lieventämään erityisesti nyt, kun Suomen työttömyys on Euroopan korkeinta.
SDP:n apulaispormestari Laisaari: Panostukset kohtuuhintaisempaan ja kaikille reilumpaan asumiseen etenevät12.1.2026 16:19:29 EET | Tiedote
Orpon hallituksen leikkaukset ja HITAS-järjestelmästä luopuminen ovat lisänneet Helsingille tarvetta panostaa välimallin asumiseen ja sekoittavan, monipuolisen asuntotuotannon turvaamiseen. SDP:n ansiosta asia etenee.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme