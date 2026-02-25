Aluevaltuusto hyväksyi Varhan strategian ja palvelustrategian päivitykset

Merkittävimmät uudet painotukset strategiassa ovat turvallisuus ja yhdenvertaisuus. Strategiaan kirjatut arvot ovat pysyneet muuttumattomina.

-Tämä on se tavoitepaperi, jota kohti menemme. Ystävällisyys säilyy tärkeänä arvonamme, uusina visioina mukaan tulivat turvallisuus ja yhdenvertaisuus, hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen totesi.

Palvelustrategia kattaa nyt Varhan kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Palvelustrategiassa on aiempaa laajemmin kuvattu mm. sairaalapalveluja sekä lisätty osiot kuvaamaan ensihoidon sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasohjauksen periaatteita ja tavoitteita.

Aiempaa tarkemmin on kuvattu palvelujen yhteensovittamisen keinoja sekä palvelutuottajan valinnan perusteita.

Strategian ja palvelustrategian päivitystä on valmisteltu osallistavasti. Näkemyksiä kysyttiin henkilöstöltä keväällä ja syksyllä 202s5 sekä työpajoissa että verkkokyselyissä. Asukasraati antoi lausuntonsa aluevaltuustolle ja kunnat sekä järjestöt antoivat lausuntonsa.

- Strategia on aiempaa selkeämpi ja selkokielisempi, ja ohjaa toimintaamme uudistumaan ja laajaan yhteistyöhön, strategia- ja integraatiojohtaja Antti Parpo kertoi ja kiitti kaikkia, jotka osallistuivat strategioiden valmisteluun.

Puheenvuorossaan Parpo nosti palvelustrategiasta esille perusterveydenhuollon 14 päivän hoitotakuun, joka on kolmen kuukauden enimmäisaikaa merkittävästi lyhyempi. Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteensovittamista vahvistetaan, jotta asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut. Palveluita yhteensovitetaan myös silloin, kun palveluja tuottavat julkinen ja yksityinen tai kolmas sektori yhdessä.

Pelastuspalvelujen palvelut tullaan määrittelemään erillisessä pelastustoimen palvelutasopäätöksessä.

Humalistonkatu 9–11:n ostaminen etenee

Aluevaltuusto hyväksyi talousarviomuutoksen, joka mahdollistaa Kiinteistö Oy Humalistokatu 9–11:n ostamisen. Kauppahinta on noin 20 miljoonaa euroa. Sote-keskukselle tarvitaan tilat juuri keskusta-alueelta, sillä koko seudun väestönkasvu painottuu Turkuun.

Tilat on suunniteltu sopimaan nimenomaan sote-palveluille. Varha peruskorjaa ja tekee tiloihin tarvittavat muutokset vuoden 2028 aikana.

Varhan kiinteistökehitysjohtaja Timo Seppälä arvioi, että kiinteistön korjaustyöt Varhan käyttöön alkavat vuonna 2028.

- Käsityöläiskadulta päästään muuttamaan Humalistonkadulle todennäköisesti vuoden 2029 alussa.

Keskustan sote-keskus tulee palvelemaan ensivaiheessa noin 75 000 asukasta, ja toimintaa suunnitellaan myöhemmin kaikkiaan 100 000:lle. Humalistonkadulle siirtyy useita Varhan palveluja, joiden nykyiset tilat ovat ahtaat.

Keskustan terveysasemalta Humalistonkadun tiloihin muuttaisivat:

avoterveydenhuollon lääkäri- ja hoitajavastaanottotoiminta

diabetesvastaanotto

suun terveydenhuolto

fysioterapia, ravitsemusterapia

perhekeskus (äitiys-, lasten sekä perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvola) lasten terapiapalvelut, ravitsemusterapeutit ja avopediatria

mielenterveys- ja päihdepalveluja (konsultoiva sairaanhoitaja)

opetus-sote-asema

asiakasohjaus

Valtuustoon uusi jäsen

Aluevaltuustosta eroa Varsinais-Suomesta pois muuttamisen vuoksi pyytäneen Annika Saarikon tilalle aluevaltuustoon nousee turkulainen Perttu Helinin.

Valtuustoaloitteesta valtuutettujen palkkioiden tulosperusteisuudesta palauttamisesta valmisteluun äänestettiin. Palautusesitys hävisi äänin 73–4 (1 tyhjä) ja aloite merkittiin loppuun käsitellyksi.

Muut kuin tässä mainitut pykälät päätettiin esityslistan mukaisesti. Tämän aluevaltuuston kokouksen tallenne on nähtävissä kahden viikon ajan.