Talviloma koettelee silmiä yllättävän paljon – asiantuntija listaa riskit ratissa ja rinteessä

Silmäaseman johtava optikko Petri Eskola muistuttaa, että talvi kuormittaa näköä eri tavalla kuin kesä.

– Talvella silmät joutuvat jatkuvasti sopeutumaan ääriolosuhteisiin: kuivaan sisäilmaan, auton lämmitykseen, matalalta paistavaan aurinkoon ja lumen voimakkaaseen heijastukseen. Se on yllättävän raskas yhdistelmä, Eskola sanoo.

Talviloman jälkeen silmät voivat olla tavallista rasittuneemmat.

– Jos silmät kirvelevät, väsyvät nopeasti tai näkeminen tuntuu epätarkalta, näkö kannattaa tarkistuttaa. Näöntarkkuus on vain yksi osa näkemistä. Myös hämärä- ja kontrastinäkö sekä silmien terveys vaikuttavat siihen, miten turvallisesti liikumme, Eskola muistuttaa.

Talviaurinko heikentää kontrasteja ja hidastaa reagointia

Kesäaurinko on kirkas, mutta talvella häikäisy voi olla voimakkaampaa.

– Aurinko on matalalla ja valo heijastuu lumesta suoraan silmiin. Häikäisy lisääntyy ja kontrastien havaitseminen heikkenee. Tien tai rinteen reunat, varjot ja pinnanmuodot voivat sulautua yhteen, Eskola kertoo.

Kontrastien heikkeneminen vaikuttaa reaktionopeuteen ja syvyysnäköön.

– Kun kontrasti heikkenee, reagointiaika pitenee. Mitä suurempi nopeus, sitä suurempi merkitys sekunneilla on. Moni jättää lasit pois rinteessä tai lyhyellä ajomatkalla, mutta se lisää riskiä. Onneksi silmälasit voidaan optimoida yksilöllisiin tarpeisiin, esimerkiksi ajamiseen tai lasketteluun soveltuvilla linsseillä. Näöntutkimuksessa huomataan mahdolliset kaihin merkit, ja optikko ohjaa tarvittaessa asiakkaan silmälääkärille. Jos silmissä on vielä kaihi, on liikenteessä selviäminen vielä hankalampaa Eskola huomauttaa.

Pitkä ajomatka rasittaa silmiä

Talvilomaliikenteessä saman päivän aikana voidaan ajaa kirkkaassa auringossa, hämärällä metsäosuudella ja pimeässä lumisateessa.

– Silmä mukautuu jatkuvasti vaihtuviin valaistusolosuhteisiin. Se väsyttää ja voi aiheuttaa esimerkiksi päänsärkyä, Eskola sanoo.

Myös auton sisätiloilla on merkitystä.

– Uusien autojen suuret kosketusnäytöt voivat rasittaa silmiä yllättävän paljon. Näytön kirkkautta kannattaa himmentää, jotta katse ei joudu jatkuvasti sopeutumaan pimeän tien ja kirkkaan näytön välillä.

Uskomatonta mutta totta: kuivat silmät vuotavat

Talvella silmät kuivuvat helposti auton lämmityksen, ilmastoinnin, kylmän ilman ja tuulen vuoksi. Yllättävää kyllä, vuotavat silmät kertovat kuivuudesta.

– Kun silmän pinta kuivuu, silmä reagoi ärsytykseen vetistämällä. Vuotaminen ei tarkoita liiallista kosteutta, vaan päinvastoin. Kosteuttavia silmätippoja tai -suihketta kannattaa käyttää ennen pitkää ajomatkaa tai ulkoilupäivää, Eskola sanoo.

Ruutuaika lisää rasitusta

Talvilomalla ruutuaika voi kasvaa huomaamatta: ensin katsotaan sarjoja, sitten selataan puhelinta ja lähdetään suoraan rinteeseen.

– Pitkä lähelle katsominen vähentää räpyttelyä ja kuivattaa silmiä. Kun siihen yhdistyy kylmä ja tuulinen rinnepäivä, rasitus moninkertaistuu, Eskola sanoo.

Piilolinssit vai lasit rinteessä?

Piilolinssit ovat monen valinta rinteeseen, mutta kylmä ja kuiva ilma voivat aiheuttaa epämukavuutta, etenkin jos linssejä käyttää harvoin. Kostutustippoja kannattaa käyttää myös piilolinssien kanssa. Rinne ei välttämättä ole paras paikka totutteluun, vaan myös silmälasit toimivat laskettelussa erinomaisesti, kun ne on valittu oikein.

– Kun kehykset istuvat kypärän alla ja niihin on valittu aktiviteettiin sopivat linssit, jotka eivät huurru, silmälasit ovat erinomainen vaihtoehto. Sopivin ratkaisu kannattaa selvittää optikon vastaanotolla esimerkiksi urheilunäöntutkimuksessa, Eskola kertoo.

Silmäaseman Kaihiralli sai jatkoa Lumen erikoiskokeella

Kesällä 2025 järjestetyssä Silmäaseman Kaihirallissa rallin kaksinkertaiset maailmanmestarit Marcus Grönholm ja Timo Rautiainen huomasivat konkreettisesti, miten näöntarkkuus, liikennemerkkien tunnistaminen ja ajokokemus kärsivät kaihin vaikutuksesta. Kaihiralli sai talvella 2026 jatkoa Lumen erikoiskokeen muodossa. Lumen erikoiskokeella kaihi jäi kyydistä, kun kaksikko tutustui talven aiheuttamiin silmähaasteisiin ja näön optimoimiseen talvikeleillä. Tutustu videolta, miten kaksikolla sujui!