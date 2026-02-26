Keltaiset hupparit varmistavat sujuvan alun – Assin ICT-tuki mukana sairaalan muutossa
26.2.2026 08:11:51 EET | Oma Häme | Tiedote
ICT-tukihenkilöt liikkuvat yksiköissä muuton aikana ja auttavat henkilöstöä arjen teknisissä kysymyksissä.
Ahveniston uusi sairaala Assi on käyttöönoton kynnyksellä, ja muutto tuo mukanaan uusia tiloja, teknologiaa ja toimintatapoja. Muutoksen sujuvuutta varmistaa paikan päällä työskentelevä ASSI ICT -tukitiimi, jonka tunnistaa kirkkaankeltaisista huppareista.
ICT-tukihenkilöt liikkuvat yksiköissä muuton aikana ja auttavat henkilöstöä arjen teknisissä kysymyksissä. Heidät saa kirjaimellisesti ottaa hihasta kiinni.
ASSI ICT -tiimi ei ole yhden organisaation ponnistus. Käyttöönottoa tukee laaja asiantuntijaverkosto, jossa ovat mukana Oma Häme, 2M-IT, Tietokeskus ja NHG. Yhteistyöllä varmistetaan, että teknologia ja järjestelmät toimivat saumattomasti muuton aikana ja uuden sairaalan käynnistyessä.
– Kuten kaikissa moderneissa terveydenhuollon toimipisteissä, myös Assissa toiminta hyödyntää laajasti uusia teknologisia ratkaisuja, joiden toimintavarmuus on pystyttävä takaamaan. Muuton aikana laajennetulla ICT-tuella halutaan varmistaa ammattilaisten mahdollisuus keskittyä ydintehtäväänsä ja potilasturvallisuuden varmistamiseen kaikissa tilanteissa, kertoo 2M-IT:n ohjelmapäällikkö Toni Oja.
Teknologia keskeisessä roolissa sairaalan arjessa
Uudessa sairaalassa teknologia on kiinteä osa hoitotyötä ja potilasturvallisuutta. Työasemat, kirjautumisratkaisut, laitteistot ja digitaaliset palvelut muodostavat kokonaisuuden, jonka on toimittava heti ensimmäisestä päivästä alkaen.
– IT-henkilöstön ja toimittajien osalta muuttoon on valmistauduttu jo kuukausia varmistamalla riittävä resursointi ja toimintamallit, jotka mahdollistavat ongelmatilanteiden nopean ratkaisun toimintaa kuormittamatta, sanoo ICT-projektipäällikkö Harri Halinen.
Yhteinen ponnistus sujuvan alun varmistamiseksi
ASSI ICT -tiimin tavoitteena on varmistaa, että henkilöstö voi keskittyä omaan perustehtäväänsä ilman tarpeetonta teknistä huolta. Paikan päällä annettava tuki täydentää normaaleja tukikanavia ja on tärkeä osa sairaalan turvallista käyttöönottoa.
Keltaiset hupparit näkyvät Assin käytävillä koko muuton ajan – merkkinä siitä, että apu on lähellä.
Yhteyshenkilöt
Harri HalinenICT-projektipäällikköPuh:0405264784harri.halinen@omahame.fi
