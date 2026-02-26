Assin asiakasopastukseen noin 40 vapaaehtoista – opastajan tunnistaa Assi-asusta
26.2.2026 08:14:10 EET | Oma Häme | Tiedote
Vapaaehtoiset antavat tarvittaessa henkilökohtaista ohjausta Assissa.
Ahveniston uusi sairaala Assi saa tuekseen noin 40 vapaaehtoista eri yhdistysten kautta. Vapaaehtoiset ovat perehtyneet tiloihin materiaalin ja tutustumiskäynnin aikana, jonka jälkeen he toimivat Assissa asiakkaiden opastuksen ja ohjauksen tukena.
Vapaaehtoisten rooli on tärkeä osa uuden sairaalan asiakaskokemusta. He auttavat asiakkaita löytämään oikeat tilat, opastavat sairaalaympäristössä tarjoten näin tarvittaessa inhimillistä tukea tilanteissa, joissa uusi ympäristö voi tuntua jännittävältä tai kuormittavalta.
Opastajan tunnistaa valkoisesta liivistä tai lilasta huivista, jossa on Assin logo. Asu tekee vapaaehtoisista helposti lähestyttäviä ja selkeästi tunnistettavia sairaalan aulatiloissa. – Haluamme, että Assiin on helppo tulla. Vapaaehtoiset ovat mukana varmistamassa, että jokainen asiakas saa tarvittaessa henkilökohtaista ohjausta ja lämpimän vastaanoton, kertoo Sanna Mäkynen.
Vapaaehtoiset tulevat mukaan useiden eri yhdistysten kautta. Yhteistyö vahvistaa alueellista kumppanuutta ja tuo sairaalaan arvokasta yhteisöllisyyttä.
Vapaaehtoiset eivät osallistu hoitotyöhön tai palveluneuvontaan, vaan heidän tehtävänsä keskittyy asiakkaiden opastamiseen ja arjen sujuvoittamiseen sairaalaympäristössä. – Uusi sairaala on monelle iso ja vieras kokonaisuus. Ystävällinen opastus heti ovella voi tehdä koko käynnistä rauhallisemman, Sanna Mäkynen sanoo.
Opastustoiminnan käynnistymisvaiheessa myös kehittämispalvelujen asiantuntijat ovat mukana tukemassa opastusta viikoilla 10 ja 11.
Yhteisöllisyys osana Assin toimintaa
Assissa halutaan rakentaa sairaalaa, jossa inhimillisyys ja sujuvuus kulkevat rinnakkain. Vapaaehtoistoiminta on yksi konkreettinen tapa vahvistaa tätä tavoitetta. Yhdistysten ja vapaaehtoisten mukanaolo kertoo vahvasta alueellisesta sitoutumisesta ja halusta olla mukana rakentamassa uutta sairaalaa yhdessä.
