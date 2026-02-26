Assiin muutto puhutti Kumppanuustalolla – arki ja palvelukokemus keskustelussa
26.2.2026 08:17:08 EET | Oma Häme | Tiedote
Assiin muutto puhutti Kumppanuustalon Pysäkkihetkessä – keskustelua arjen sujuvuudesta ja palvelukokemuksesta.
Ahveniston sairaalan tulevaan Assi-sairaalaan siirtyminen herättää monenlaisia kysymyksiä ja ajatuksia. Näihin teemoihin pureuduttiin Kumppanuustalolla järjestetyssä Pysäkkihetkessä, jossa Oma Hämeen edustajat vierailivat kertomassa muutoksesta ja sen vaikutuksista asiakkaiden arkeen.
Tilaisuudessa olivat mukana erikoissairaanhoidon tulosaluejohtaja Mirja Ottman-Salminen, kehittämispäällikkö Lilli Väisänen sekä viestintäpäällikkö Elina Savolainen. Keskustelun keskiössä olivat Assiin muuton konkreettiset vaikutukset palvelujen saavutettavuuteen, asioinnin sujuvuuteen ja potilaskokemukseen – erityisesti siitä näkökulmasta, miltä muutos tuntuu tavallisen asiakkaan arjessa.
– Assia on suunniteltu pitkälti käyttäjälähtöisesti. Tilojen, toimintamallien ja palveluiden tavoitteena on tehdä asioinnista mahdollisimman selkeää, turvallista ja sujuvaa, Mirja Ottman-Salminen kertoo.
Pysäkkihetki tarjosi matalan kynnyksen mahdollisuuden kysyä, kuulla ja keskustella. Osallistujia kiinnosti erityisesti se, miten uudet tilat ja digitaaliset ratkaisut näkyvät käytännössä ja millaista tukea on tarjolla muutoksen aikana.
– Kohtaamiset ja vuoropuhelu ovat äärimmäisen tärkeitä. Kun muutoksesta puhutaan avoimesti ja ymmärrettävästi, se lisää luottamusta ja vähentää epävarmuutta, sanoo kehittämispäällikkö Lilli Väisänen.
Viestintäpäällikkö Elina Savolaisen mukaan tällaiset tilaisuudet ovat tärkeä osa Assin asiakasviestintää.
– Haluamme kuulla, mitkä asiat askarruttavat ja vastata niihin ajoissa. Muutos ei ole vain rakennus tai uusi sairaala, vaan ennen kaikkea ihmisten arkea koskeva asia.
Assi-sairaalaan siirtyminen tapahtuu vaiheittain, ja Oma Häme jatkaa aktiivista vuoropuhelua eri kohderyhmien kanssa muutoksen edetessä.
Yhteyshenkilöt
Mirja Ottman-Salminenerikoissairaanhoidon sairaalapalveluiden tulosaluejohtajaPuh:050 336 6748mirja.ottman-salminen@omahame.fi
