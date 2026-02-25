Naantalin kaupunki käynnisti vuokrauskilpailun Tuulensuojan liiketilasta
26.2.2026 09:00:00 EET | Naantalin kaupunki | Tiedote
Naantalin kaupunki vuokraa toimitilan Tuulensuojan rakennuksesta. Ensimmäisen vaiheen osallistumisilmoitukset tulee jättää viimeistään 16.3.2026.
Naantalin kaupunki on käynnistänyt 2-vaiheisen vuokrauskilpailun Vanhankaupungin rannassa sijaitsevasta Tuulensuojan toimitilasta. Vuokrattava tila on kooltaan 76 m², ja se sijaitsee keskeisellä paikalla vilkkaalla matkailualueella Siltapuistonaukion laidalla. Tiloissa sijaitsi aiemmin Naantalin Matkailu Oy:n toimisto.
Vuokrattava liiketila soveltuu toimijalle, joka haluaa sijoittua näkyvälle paikalle meren ja matkailijavirtojen äärelle. Vuokrasopimus on määräaikainen ja ulottuu syyskuun 2027 loppuun saakka.
– Tavoitteena on löytää Tuulensuojaan toimija, joka tukee Vanhankaupungin rannan vetovoimaa ja palvelutarjontaa. Tiloissa voi järjestää monenlaista yritystoimintaa, mutta esimerkiksi kahvila- tai ravintolatoimintaan tilat eivät nykyisellään oikein sovellu, kertoo Naantalin kiinteistöpäällikkö Pekka Alm.
Vuokrauskilpailu toteutetaan kaksivaiheisena menettelynä. Ensimmäisessä vaiheessa toimijat jättävät osallistumisilmoituksen ja kuvauksen suunnitellusta toiminnasta. Naantalin kaupunki valitsee tämän perusteella jatkoon etenevät toimijat, jotka kutsutaan mukaan varsinaiseen vuokrahuutokauppaan.
Ensimmäisen vaiheen valinnassa painotetaan muun muassa liiketoiminnan soveltuvuutta alueelle, tarjoajan taloudellisia valmiuksia ja liiketoiminnan tuotto-odotusta, toiminnan työllistävyyttä sekä aukioloaikoja eri sesonkeina.
Vuokrattava tila luovutetaan siinä kunnossa, jossa se on vuokrasopimusta solmittaessa. Piha-alue ei kuulu vuokraan.
Vuokrauskilpailun osallistumisilmoitus jätetään Huutokaupat.com-palvelussa 16.3.2026 klo 15.00 mennessä. Osallistumisilmoituksen liitteet toimitetaan sähköpostitse kaupungin kirjaamoon.
Naantalin kaupungilla on parhaillaan käynnissä myös tarjouskilpailu Siltapuistonaukion ja Merisalintorin myyntipaikoista. Tarjouskilpailuun voi osallistua 1.3.2026 saakka kaupungin tarjouspalvelussa osoitteessa tarjouspalvelu.fi/naantali.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pekka AlmKiinteistöpäällikköNaantalin kaupunkiPuh:0447334729pekka.alm@naantali.fi
Kuvat
Linkit
Naantalin kaupunki
Naantali on kasvava yli 20 000:n asukkaan kaupunki vetovoimaisessa Varsinais-Suomessa. Saaristo on vahvasti läsnä: Naantaliin kuuluu jopa tuhat saarta ja tuhat kilometriä rantaviivaa. Asukkaille on tarjolla monipuolisia asumisratkaisuja sekä ainutlaatuisia kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia.
Naantali on yrittäjäystävällinen ja kehittyvä satamakaupunki, josta on toimivat yhteydet niin maa- kuin meriteitse. Tällä hetkellä Naantalissa toimii noin 1600 yritystä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Naantalin kaupunki
Polisen påbörjar kameraövervakning i Nådendal25.2.2026 10:00:00 EET | Pressmeddelande
Polisinrättningen i Sydvästra Finland och Nådendals stad stärker sitt säkerhetssamarbete genom ett avtal om kameraövervakning. Kamerorna i stadsområdet förbättrar gatusäkerheten och bidrar till att öka invånarnas trygghetskänsla.
Poliisi aloittaa Naantalin katukuvan valvonnan kameroiden avulla25.2.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Lounais-Suomen poliisilaitos ja Naantalin kaupunki vahvistavat turvallisuusyhteistyötään kameravalvontasopimuksella. Kaupunkialueelle tulevat kamerat vahvistavat katuturvallisuutta ja lisäävät osaltaan kaupunkilaisten turvallisuuden tunnetta.
Volter Kilven tarina esitetään pääkirjastossa24.2.2026 14:34:57 EET | Tiedote
Näyttelijä Tuukka Vasama esittää kirjailija Volter Kilven tarinan Sanat varisevat helminä sydämelle Naantalin pääkirjastossa keskiviikkona 4.3. klo 17.30.
Matalapaine heikentää meren jäitä – kulku varoen ja vain kaupungin auraamilla reiteillä11.2.2026 10:58:04 EET | Tiedote
Matalapaine vaikuttaa meren jäiden kuntoon Naantalissa, ja muutoksia jäillä on jo havaittu. Jäillä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.
Yrittäjät ovat tyytyväisiä Naantalin kaupunkiin toimintaympäristönä9.2.2026 09:15:00 EET | Tiedote
Yrittäjien tyytyväisyys Naantalin kaupunkiin yritysten sijoituspaikkana on parantunut viime mittauskertaan verrattuna. Naantalin elinkeinopalveluiden toteuttamassa kyselyssä NPS-luku oli 27, joka nousi vuodesta 2024 (NPS 24). Erityisesti tyytymättömien osuus laski vuoden 2025 mittauskerralla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme