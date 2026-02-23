Kaikkonen: Myönteistä palautetta hallitukselle

– On hyvä, että hallitus on viimein herännyt työttömyystilanteen vakavuuteen ja aikoo tuoda uusia ratkaisuja kehysriiheen. Tässä on myönteisen palautteen paikka.

– Samalla voi todeta, että välikysymyksemme suurtyöttömyydestä ei ollut turha. Hallituksen oli arvioitava linjaansa uudelleen. Nyt tarvitaan kuitenkin ripeitä ja konkreettisia päätöksiä, etenkin nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden helpottamiseksi, Kaikkonen sanoo.

Kaikkosen mukaan nopeita ja vaikuttavia toimia on mahdollista tehdä jo kehysriihessä.

– Työttömyysturvan suojaosa on palautettava. Kaiken työnteon pitää olla kannattavaa, ja ihmisiä on kannustettava ottamaan vastaan myös lyhyitä ja osa-aikaisia töitä ilman pelkoa tukien leikkautumisesta.

– Kotitalousvähennyksen ehtojen palauttaminen ennalleen loisi työtä yrityksille ja palveluita kotitalouksille eri puolilla Suomea. Se on tehokas ja nopeasti vaikuttava keino tukea etenkin mikro- ja yksinyrittäjyyttä ja lisätä työllisyyttä.

Kaikkonen nostaa esiin myös rakennusalan vaikean tilanteen ja kasvun vauhdittamisen koko maassa.

– Kehysriihessä on käynnistettävä valtakunnallinen teiden, ratojen ja homekoulujen korjausohjelma. Se auttaisi vaikeuksissa olevaa rakennusalaa, loisi työpaikkoja kaikkialle Suomeen ja vahvistaisi samalla maamme kilpailukykyä pitkälle tulevaisuuteen. Myös vaikeassa tilanteessa oleva itäinen Suomi olisi syytä huomioida esimerkiksi erityistalousalueilla.

Kaikkosen mukaan Suomella ei ole varaa jäädä odottamaan.

– Talous ja työllisyys eivät käänny itsestään. Hallituksen on käytettävä kehysriihi todellisten ja nopeiden kasvutoimien tekemiseen. Keskusta on valmis yhteistyöhön ja tukemaan ratkaisuja, jotka vahvistavat työntekoa, yrittämistä ja koko maan elinvoimaa, Kaikkonen päättää.