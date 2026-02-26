Lupa- ja valvontavirasto

Varsinais-Suomen TT Oy:lle 44 000 euron seuraamusmaksu rahanpesulain laiminlyönneistä

26.2.2026 08:51:07 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 10.12.2025 määrännyt 44 000 euron seuraamusmaksun Varsinais-Suomen TT Oy:lle.

Varsinais-Suomen TT Oy:n riskiarvio on ollut vakavasti puutteellinen, työntekijöitä ei ollut koulutettu riittävästi ja toimintaohjeiden laatiminen oli laiminlyöty kokonaan. Yrityksellä ei ollut sisäistä ilmoituskanavaa ja asiakkaan tuntemista koskeviin menettelyihin liittyi vakavia puutteita.

Määrätty seuraamus perustuu kokonaisarviointiin, jossa on huomioitu muun muassa velvoitteiden laiminlyöntien laatu, laajuus sekä ilmoitusvelvollisen taloudellinen asema.

Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle. Tämä päätös ei ole lainvoimainen.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston rahanpesulain valvontatehtävä kuuluu nyt Lupa- ja valvontavirastolle

Etelä-Suomen aluehallintoviraston toiminta on lakannut 31.12.2025 ja sen rahanpesulain valvontatehtävä on siirtynyt 1.1.2026 Lupa- ja valvontavirastoon.

Lupa- ja valvontavirasto valvoo rahanpesulain nojalla muun muassa liike- tai ammattitoimintana kirjanpitotehtäviä toimeksiannosta hoitavia. Lupa- ja valvontavirasto voi määrätä rahanpesulaissa tarkoitetun hallinnollisen seuraamuksen sen valvottavaksi säädetylle ilmoitusvelvolliselle, joka laiminlyö tai rikkoo rahanpesulain velvoitteita.

Linkki päätökseen

Tietoja julkaisijasta

Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin. 

Lupa- ja valvontavirasto 
PL 20
13035 LVV
lvv.fi

Lupa- ja valvontavirasto.

