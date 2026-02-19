Kolmannes ansiopäivärahan saajista jo porrastuksen piirissä – enimmäisajan täyttäneiden määrä kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa

Kuukausitasolla tarkasteltuna vuonna 2023 enimmäisaika täyttyi keskimäärin 237 jäsenellä kuukaudessa. Vuonna 2024 vastaava keskiarvo oli 296 jäsentä ja vuonna 2025 jo 434 jäsentä kuukaudessa. Tammikuussa 2026 enimmäisajan täytti 509 jäsentä, mikä viittaa noususuunnan jatkuvan.

Yhä useampi on porrastetun päivärahan piirissä

Ansiopäivärahan porrastus tuli voimaan syyskuussa 2024 ja sen vaikutukset alkoivat näkyä A-kassan jäsenille seuraavan vuoden puolella. Porrastus tarkoittaa, että päivärahan määrä alenee kahdessa vaiheessa työttömyyden pitkittyessä.

Vuonna 2025:

20 prosentilla porrastettua ansiopäivärahaa sai 18 % kaikista saajista

25 prosentilla porrastettua ansiopäivärahaa sai 3 % kaikista saajista

Tammikuussa 2026 porrastuksen piirissä oli jo 32 % ansiopäivärahan saajista:

20 prosentilla porrastettua ansiopäivärahaa sai 26 % kaikista saajista

25 prosentilla porrastettua ansiopäivärahaa sai 6 % kaikista saajista

Enimmäisajan täyttäneiden osuus on lähes kaksinkertaistunut

Enimmäisajan täyttäneiden osuus kaikista ansiopäivärahan saajista on noussut selvästi. Vuonna 2025 enimmäisajan täytti yhteensä 5 203 jäsentä. Vuonna 2024 vastaava luku oli 3 546 ja vuonna 2023 yhteensä 2 840. Kasvu on ollut merkittävää kahden viime vuoden aikana.

Samanaikaisesti ansiopäivärahan saajien kokonaismäärä on laskenut vuoden 2024 korkeista lukemista, mutta pitkäkestoisen työttömyyden osuus on kasvanut.

Mitä enimmäisaika tarkoittaa?

Ansiopäivärahaa voi saada enintään 300, 400 tai 500 päivää. Tätä kutsutaan enimmäisajaksi tai enimmäismaksuajaksi. Enimmäismaksuaika riippuu työhistorian pituudesta ja hakijan iästä. Kun maksuaika on täynnä, ansiopäivärahaoikeus ja ansiopäivärahan maksaminen päättyvät. Jos työttömyys edelleen jatkuu, voi etuuksia hakea Kelasta.

Pitkittyvä työttömyys vaatii ratkaisuja

Petteri Orpon hallituksen tavoitteena ansiopäivärahan porrastamisessa on ollut kannustaa nopeampaan työllistymiseen ja lyhentää työttömyysjaksoja. A-kassan tilastot osoittavat kuitenkin, että monen jäsenen kohdalla työttömyys on jatkunut pitkään.

A-kassa seuraa kehitystä tiiviisti. Pitkittyvä työttömyys lisää taloudellista epävarmuutta ja korostaa tarvetta toimiville työllisyyspalveluille sekä työmarkkinoiden kohtaannon parantamiselle.

A-kassan perustehtävänä on maksaa jäsenilleen työttömyyskassan toimialaan kuuluvat etuudet. Tämän rinnalla tarjoamme kaikille jäsenillemme työllisyyspalveluita. Erityisesti pitkittyvässä työttömyystilanteessa A-kassan TyöllisyysApuri tarjoaa konkreettista tukea työnhakuun.