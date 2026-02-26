Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Kustaa Vaasan tielle Toukolaan suunnitellaan uusia koteja ja pikaraitiotiepysäkkejä

26.2.2026 09:44:40 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

Jaa

Toukolaan suunnitellaan uutta rakentamista Viikki-Malmi pikaraitiotien varrelle. Samalla parannetaan alueen kävely- ja pyöräilyreittejä.

Karttakuva suunnittelualueesta.
Karttakuva suunnittelualueesta. Helsingin kaupunki

Helsingin kaupunki on käynnistänyt Toukolassa asemakaavanmuutoksen, joka mahdollistaa uusien asuinrakennusten rakentamisen ja liikennejärjestelmien uudistamisen. Tavoitteena on rakentaa Kustaa Vaasan tien varrelle uusia asuinrakennuksia sekä tulevan Viikki–Malmi-pikaraitiotien pysäkkejä.   

Suunnittelualue rajautuu Kustaa Vaasan tiehen, Kaironkatuun ja Koreankatuun, ja liikennejärjestelyt tutkitaan Intiankadun risteykseen saakka.  

Alueelle suunnitellaan koteja 300 asukkaalle hyvien liikenneyhteyksien varrelle. Uusien rakennusten ensimmäisiin kerroksiin voi tulla liiketiloja. Rakennukset vähentäisivät melun kulkeutumista Kustaa Vaasan tieltä Toukolaan. Uuden korttelin suunnittelussa pyritään säästämään mahdollisimman paljon olemassa olevia puita.   

Korttelin nykyiset rakennukset säilyvät, ja vanha seurakuntarakennus muutetaan kokonaan tai osittain asuinkäyttöön. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta rakentaa pieni asuintalo Koreankadun varteen seurakuntarakennuksen tontille.  

Kävely- ja pyöräilyreitit paranevat – uusi pikaraitiopysäkki saa paikkansa    

Kustaa Vaasan tielle tehdään liikennesuunnitelmat, jotka mahdollistavat jatkossa pikaraitiotien ja uuden pysäkin rakentamisen. Jalankululle ja pyöräilylle on tulossa lisää tilaa, ja katupuiden kasvumahdollisuuksia selvitetään. Autoliikenteen kaistojen määrät säilyvät entisellään. Liikennejärjestelyt tehdään tulevan Viikki–Malmi-pikaraitiotien rakentamisen yhteydessä.   

Alueen poikittaisia kävely- ja pyöräilyreittejä parannetaan Kustaa Vaasan tieltä Hämeentien suuntaan. Esimerkiksi Kaironkadulle rakennetaan uusi jalkakäytävä.  

Kaupunkilaisilla mahdollisuus kommentoida osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa 16. maaliskuuta asti    

Kaupunkilaisilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta eli hankkeen tavoitteista ja selvitettävistä asioista.   

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua katsomalla verkossa oleva esittelyvideo. Suunnittelijat ovat tavattavissa Arabianrannan kirjastossa keskiviikkona 4. maaliskuuta klo 16.30–17.30.    

Tarkempi ehdotus asuinrakennusten sijainnista ja liikennejärjestelyistä valmistuu 2027, jolloin siitä voi antaa palautetta.      

Avainsanat

helsinkitoukolakaavoituskaupunkisuunnittelupikaraitiotie

Yhteyshenkilöt

Kaavoitus:
Lassi Mustonen
Arkkitehti
Asemakaavoitus, Helsingin kaupunki
09 31053636
lassi.mustonen@hel.fi

Liikennesuunnittelu:
Arttu Mäenpää
Liikenneinsinööri
Liikenne- ja katusuunnittelu
09 31052458
arttu.maenpaa@hel.fi

Kuvat

Karttakuva suunnittelualueesta.
Karttakuva suunnittelualueesta.
Helsingin kaupunki
Lataa

Linkit

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye