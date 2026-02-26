Kustaa Vaasan tielle Toukolaan suunnitellaan uusia koteja ja pikaraitiotiepysäkkejä
26.2.2026 09:44:40 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Toukolaan suunnitellaan uutta rakentamista Viikki-Malmi pikaraitiotien varrelle. Samalla parannetaan alueen kävely- ja pyöräilyreittejä.
Helsingin kaupunki on käynnistänyt Toukolassa asemakaavanmuutoksen, joka mahdollistaa uusien asuinrakennusten rakentamisen ja liikennejärjestelmien uudistamisen. Tavoitteena on rakentaa Kustaa Vaasan tien varrelle uusia asuinrakennuksia sekä tulevan Viikki–Malmi-pikaraitiotien pysäkkejä.
Suunnittelualue rajautuu Kustaa Vaasan tiehen, Kaironkatuun ja Koreankatuun, ja liikennejärjestelyt tutkitaan Intiankadun risteykseen saakka.
Alueelle suunnitellaan koteja 300 asukkaalle hyvien liikenneyhteyksien varrelle. Uusien rakennusten ensimmäisiin kerroksiin voi tulla liiketiloja. Rakennukset vähentäisivät melun kulkeutumista Kustaa Vaasan tieltä Toukolaan. Uuden korttelin suunnittelussa pyritään säästämään mahdollisimman paljon olemassa olevia puita.
Korttelin nykyiset rakennukset säilyvät, ja vanha seurakuntarakennus muutetaan kokonaan tai osittain asuinkäyttöön. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta rakentaa pieni asuintalo Koreankadun varteen seurakuntarakennuksen tontille.
Kävely- ja pyöräilyreitit paranevat – uusi pikaraitiopysäkki saa paikkansa
Kustaa Vaasan tielle tehdään liikennesuunnitelmat, jotka mahdollistavat jatkossa pikaraitiotien ja uuden pysäkin rakentamisen. Jalankululle ja pyöräilylle on tulossa lisää tilaa, ja katupuiden kasvumahdollisuuksia selvitetään. Autoliikenteen kaistojen määrät säilyvät entisellään. Liikennejärjestelyt tehdään tulevan Viikki–Malmi-pikaraitiotien rakentamisen yhteydessä.
Alueen poikittaisia kävely- ja pyöräilyreittejä parannetaan Kustaa Vaasan tieltä Hämeentien suuntaan. Esimerkiksi Kaironkadulle rakennetaan uusi jalkakäytävä.
Kaupunkilaisilla mahdollisuus kommentoida osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa 16. maaliskuuta asti
Kaupunkilaisilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta eli hankkeen tavoitteista ja selvitettävistä asioista.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua katsomalla verkossa oleva esittelyvideo. Suunnittelijat ovat tavattavissa Arabianrannan kirjastossa keskiviikkona 4. maaliskuuta klo 16.30–17.30.
Tarkempi ehdotus asuinrakennusten sijainnista ja liikennejärjestelyistä valmistuu 2027, jolloin siitä voi antaa palautetta.
