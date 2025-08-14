Eagle Filters Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 2025: Neljännen vuosineljänneksen vahva tilauskertymä päätti todella heikon vuoden
26.2.2026 09:15:00 EET | Eagle Filters Group Oyj | Tiedote
Eagle Filters Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 2025: Neljännen vuosineljänneksen vahva tilauskertymä päätti todella heikon vuoden
Tämä tiedote on tiivistelmä Eagle Filters Group Oyj:n tammi-joulukuun 2025 tilinpäätöstiedotteesta. Englanninkielinen raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Eagle Filters Groupin verkkosivuilla osoitteessa https://eaglefiltersgroup.com/reports-and-presentations/. Tämän tilinpäätöstiedotteen lukuja ei ole tilintarkastettu.
KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT
LOKA – JOULUKUU 2025
- Saadut tilaukset kasvoivat 489 % vertailukauden vastaavasta ajankohdasta ja olivat yhteensä 5,0 (0,9) miljoonaa euroa.
- Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 5,8 (1,2) miljoonaa euroa.
- Liikevaihto laski 79 % vertailukauden vastaavasta ajankohdasta ollen yhteensä 0,5 (2,5) miljoonaa euroa.
- Käyttökate (EBITDA) oli -0,6 (-0,6) miljoonaa euroa.
- Liikevoitto oli -0,9 (-0,9) miljoonaa euroa
TAMMI – JOULUKUU 2025
- Saadut tilaukset kasvoivat 53 % vertailukauden vastaavasta ajankohdasta ja olivat yhteensä 7,6 (5,0) miljoonaa euroa.
- Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 5,8 (1,2) miljoonaa euroa.
- Liikevaihto laski 59 % vertailukauden vastaavasta ajankohdasta ollen yhteensä 3,1 (7,6) miljoonaa euroa.
- Käyttökate (EBITDA) oli -2,7 (-2,1) miljoonaa euroa.
- Liikevoitto oli -3,9 (-3,2) miljoonaa euroa.
- Eagle Filters Group tulee nostamaan lisärahoitusta vuoden 2026 aikana.
Kuvaus Eagle Filters Group liittyvistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sisältyy englanninkieliseen raporttiin, joka on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona.
AVAINLUVUT
|
EUR '000
|
10–12 / 2025
|
10–12 / 2024
|
7–12 / 2025
|
7–12 / 2024
|
1–12 / 2025
|
1–12 / 2024
|
Saadut tilaukset
|
5 025
|
853
|
5 883
|
1 736
|
7 604
|
4 961
|
Tilauskanta katsauskauden lopussa
|
5 779
|
1 212
|
5 779
|
1 212
|
5 779
|
1 212
|
Liikevaihto
|
514
|
2 505
|
1 205
|
3 676
|
3 101
|
7 593
|
EBITDA
|
-561
|
-638
|
-1 037
|
-1 654
|
-2 681
|
-2 129
|
EBITDA-%
|
Neg.
|
Neg.
|
Neg.
|
Neg.
|
Neg.
|
Neg.
|
Liikevoitto
|
-937
|
-861
|
-1 718
|
-2 159
|
-3 936
|
-3 212
|
Liikevoitto-%
|
Neg.
|
Neg.
|
Neg.
|
Neg.
|
Neg.
|
Neg.
|
Tilikauden tulos
|
-1 142
|
-1 080
|
-2 075
|
-2 532
|
-4 758
|
-3 896
|
Osakekohtainen tulos (€)
|
-0,01
|
-0,01
|
-0,01
|
-0,01
|
-0,02
|
-0,02
|
Oma pääoma
|
-343
|
2 191
|
-343
|
2 191
|
-343
|
2 191
|
Omavaraisuusaste
|
Neg.
|
17,6 %
|
Neg.
|
17,6 %
|
Neg.
|
17,6 %
|
Nettovelka
|
5 449
|
4 900
|
5 449
|
4 900
|
5 449
|
4 900
|
Henkilöstö kauden lopussa
|
52
|
66
|
52
|
66
|
52
|
66
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
Vuosi 2025 oli epäonnistuminen useilla osa-alueilla. Liikevaihto laski 59 %, mikä johti ennustettuun nähden negatiiviseen käyttökatteeseen (EBITDA) tavoitellun käyttökatteen sijaan. Suurimmat syyt liikevaihdon laskuun olivat asiakaslähtöiset toimitusten viivästykset, jotka siirsivät tuloutusta eteenpäin.
Tämänkokoiselle yritykselle tällaisilla kertaluonteisilla ongelmilla on valtava vaikutus kaikkeen liiketoimintaan. Toimitusten viivästyessä varaston kiertonopeus hidastuu ja merkittäviä määriä käyttöpääomaa sitoutuu valmiiden tuotteiden varastoon. Volyymien kasvaessa tällaiset ongelmat poistuvat, sillä yritys ei ole enää riippuvainen yksittäisistä tilauksista.
Saadut tilaukset kasvoivat 53 %, ja merkittävä osa tilauksista toteutui viimeisen vuosineljänneksen aikana. Viimeisen neljänneksen vahva tilauskertymä on kasvattanut tilauskannan 5,8 miljoonaan euroon vuoden 2026 alkaessa.
Parantaaksemme tuotannon tehokkuutta olemme toteuttaneet ja viimeistelleet automaatioinvestointeja, mukaan lukien automatisoidun robottituotantolinjan, joka otettiin tuotantokäyttöön neljännen neljänneksen alkupuolella.
Tämän vuoden aikana pyrimme keskittymään enemmän korkeamman jalostusarvon-, nopeampaan kassavirtaan tuottaviin- sekä pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin ja -sopimuksiin. Materiaaliliiketoiminnassa tavoitteenamme on lisätä asiakashankintaa ja toimitusmääriä.
TAVOITTEET JA NÄKYMÄT
Eagle Filters Group on asettanut pitkän aikavälin tavoitteet 100 % omistamalleen tytäryhtiölle Eagle Filters Oy:lle. Eagle Filters Oy tavoittelee pitkällä aikavälillä yli 30 % keskimääräistä liikevaihdon vuosikasvua sekä yli 20 % EBITDA-marginaalia.
Eagle Filters Group ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä.
Lisätiedot:
Jarkko Joki-Tokola, CEO, Eagle Filters Group Oyj. jarkko@eaglefiltersgroup.com
Liitteet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Eagle Filters Group Oyj
Eagle Filters Group Oyj:n puolivuosikatsaus 2025: Tahmea vuoden 2025 ensimmäinen vuosipuolisko14.8.2025 12:20:00 EEST | Tiedote
Eagle Filters Group Oyj:n puolivuosikatsaus 2025: Tahmea vuoden 2025 ensimmäinen vuosipuolisko Tämä tiedote on tiivistelmä Eagle Filters Group Oyj:n tammi-kesäkuun 2025 puolivuosikatsauksesta. Englanninkielinen raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Eagle Filters Groupin verkkosivuilla osoitteessa https://eaglefiltersgroup.com/reports-and-presentations/. Tämän puolivuosikatsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu. KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT HUHTI – KESÄKUU 2025 Saadut tilaukset laskivat 76 % vertailukauden vastaavasta ajankohdasta ja olivat yhteensä 0,7 (2,8) miljoonaa euroa. Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 1,1 (2,0) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 34 % vertailukauden vastaavasta ajankohdasta ollen yhteensä 1,2 (1,7) miljoonaa euroa. Käyttökate (EBITDA) oli -0,7 (-0,3) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli -1,0 (-0,6) miljoonaa euroa. TAMMI – KESÄKUU 2025 Saadut tilaukset laskivat 47 % vertailukauden vastaavasta ajankohdasta ja olivat yh
Eagle Filters Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 2024: Heikko H2:n alku heikensi katsauskauden kannattavuutta, kasvu jatkui vahvana27.2.2025 09:10:00 EET | Tiedote
Eagle Filters Group Oyj Lehdistötiedote 27 Helmikuuta 2025 kello 9:10 (EEST) Eagle Filters Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 2024: Heikko H2:n alku heikensi katsauskauden kannattavuutta, kasvu jatkui vahvana Tämä tiedote on tiivistelmä Eagle Filters Group Oyj:n tammi-joulukuun 2024 tilinpäätöstiedotteesta. Englanninkielinen raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Eagle Filters Groupin verkkosivuilla osoitteessa https://eaglefiltersgroup.com/reports-and-presentations/. Tämän tilinpäätöstiedotteen lukuja ei ole tilintarkastettu. KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT HEINÄ – JOULUKUU 2024 Liikevaihto kasvoi 30 % vertailukauden vastaavasta ajankohdasta ollen yhteensä 3,7 (2,8) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset laskivat 56 % vertailukauden vastaavasta ajankohdasta ja olivat yhteensä 1,7 (3,9) miljoonaa euroa. Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 1,2 (3,6) miljoonaa euroa. Käyttökate (EBITDA) oli -1,7 (-1,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli -2,2 (-2,1) miljoo
Eagle Filters Group Oyj:n puolivuosikatsaus 2024: Kannattavuus parani ja liikevaihto jatkoi kasvua4.9.2024 09:15:00 EEST | Tiedote
Eagle Filters Group Oyj Lehdistötiedote 4 Syyskuuta 2024 kello 9:15 (EEST) Eagle Filters Group Oyj:n puolivuosikatsaus 2024: Kannattavuus parani ja liikevaihto jatkoi kasvua Tämä tiedote on tiivistelmä Eagle Filters Group Oyj:n tammi-kesäkuun 2024 puolivuosikatsauksesta. Englanninkielinen raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Eagle Filters Groupin verkkovisuilla osoitteessa https://eaglefiltersgroup.com/reports-and-presentations/ Eagle Filters Group raportoi 31.12.2023 lähtien konsernilukuja. Konserniin sisältyy emoyhtiö Eagle Filters Group Oyj:n lisäksi tytäryhtiöt Eagle Filters Oy, Lumeron Oy ja Eagle Filters DMCC. Tämän puolivuotistiedotteen lukuja ei ole tilintarkastettu. KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT TAMMI – KESÄKUU 2024 Liikevaihto kasvoi 34 % vertailukauden vastaavasta ajankohdasta ollen yhteensä 4,3 (3,2) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 15 % vertailukauden vastaavasta ajankohdasta ja olivat yhteensä 2,5 (2,2) miljoonaa eu
Eagle Filters Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 2023: Liikevaihdon kasvu jatkui vahvana ja oli 68 %29.2.2024 09:10:00 EET | Tiedote
Eagle Filters Group Oyj Lehdistötiedote 29 Helmikuuta 2024 kello 9:10 (EET) Tämä tiedote on tiivistelmä Eagle Filters Group Oyj:n tammi-joulukuun 2023 tilinpäätöstiedotteesta. Englanninkielinen raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Eagle Filters Groupin verkkovisuilla osoitteessa www.eaglefiltersgroup.com Eagle Filters Group raportoi 31.12.2023 lähtien konsernilukuja. Konserniin sisältyy emoyhtiö Eagle Filters Group Oyj:n lisäksi tytäryhtiöt Eagle Filters Oy, Lumeron Oy ja Eagle Filters DMCC. Tämän tilinpäätöstiedotteen lukuja ei ole tilintarkastettu. KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT HEINÄ – JOULUKUU 2023 Liikevaihto kasvoi 29 % vertailukauden vastaavasta ajankohdasta ollen yhteensä 2,4 (1,9) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset laskivat 9 % vertailukauden vastaavasta ajankohdasta ja olivat yhteensä 3,9 (4,3) miljoonaa euroa. Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 3,6 (3,5) miljoonaa euroa. Käyttökate (EBITDA) oli -1,5 (-2,2) miljoonaa euroa. Liike
Eagle Filters Groupin tytäryhtiö hankki teollisuuskiinteistön Kotkasta11.10.2023 16:00:00 EEST | Tiedote
Eagle Filters Group Oyj Lehdistötiedote 11.10.2023, 16:00 (EET) Eagle Filters Groupin 100% omistama tytäryhtiö Lumeron Oy on 11.10.2023 hankkinut n. 23 000 m2 suuruisen teollisuuskiinteistön Kotkasta. Kyseistä kiinteistöä, jonka osoite on Runeberginkatu 25, on käytetty sellutehtaana vuosina 1907-1941 ja paperitehtaana vuoteen 1999 saakka. Kiinteistössä on useita vuokralaisia, mukaan lukien Eagle Filters Oy. Kiinteistön hankinta tukee Eagle Filters Oy:n kasvavaa liiketoimintaa ja laajentumistarpeita, sekä turvaa toiminnalle hyvän sijainnin lähellä vakiintuneita satamayhteyksiä. Kiinteistössä on vapaana tilaa teollisille- ja logistiikkatoimijoille. Kauppa on toteutettu edullisin ehdoin, ja Eagle Filters Group odottaa investoinnille lyhyttä takaisinmaksuaikaa. Lisätiedot: Jarkko Joki-Tokola, toimitusjohtaja, Eagle Filters Group Oyj. jarkko@eaglefiltersgroup.com Erik Penser Bank AB, sertifioitu neuvonantaja, certifiedadviser@penser.se
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme