Eagle Filters Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 2025: Neljännen vuosineljänneksen vahva tilauskertymä päätti todella heikon vuoden

Eagle Filters Group Oyj:n puolivuosikatsaus 2024: Kannattavuus parani ja liikevaihto jatkoi kasvua 4.9.2024 09:15:00 EEST | Tiedote

Eagle Filters Group Oyj Lehdistötiedote 4 Syyskuuta 2024 kello 9:15 (EEST) Eagle Filters Group Oyj:n puolivuosikatsaus 2024: Kannattavuus parani ja liikevaihto jatkoi kasvua Tämä tiedote on tiivistelmä Eagle Filters Group Oyj:n tammi-kesäkuun 2024 puolivuosikatsauksesta. Englanninkielinen raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Eagle Filters Groupin verkkovisuilla osoitteessa https://eaglefiltersgroup.com/reports-and-presentations/ Eagle Filters Group raportoi 31.12.2023 lähtien konsernilukuja. Konserniin sisältyy emoyhtiö Eagle Filters Group Oyj:n lisäksi tytäryhtiöt Eagle Filters Oy, Lumeron Oy ja Eagle Filters DMCC. Tämän puolivuotistiedotteen lukuja ei ole tilintarkastettu. KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT TAMMI – KESÄKUU 2024 Liikevaihto kasvoi 34 % vertailukauden vastaavasta ajankohdasta ollen yhteensä 4,3 (3,2) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 15 % vertailukauden vastaavasta ajankohdasta ja olivat yhteensä 2,5 (2,2) miljoonaa eu