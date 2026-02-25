Kevään odotetuin juomamaku kauppoihin – Red Bullin Cherry Sakura haastaa kirsikkakriitikot

Kirsikka tunnetaan Suomessa mielipiteitä jakavasta makuprofiilistaan, mutta maailmalla se on vahvemmassa nousussa kuin koskaan. Kirsikka saattaa herättää suomalaisissa vahvoja mielikuvia lapsuuden esanssisista karkeista, leivonnaisista tai limonadeista. Nyt maku kuitenkin valloittaa uudistuneena raikkaana versiona kovaa vauhtia myös Suomen juoma- ja ruokakategoriaa.

Red Bullin kevään uutuus Cherry Sakura on suunniteltu yhdistämään hapanta ja makeaa sekä pehmeyttä ja raikkautta, ilman ylimakeaa jälkimakua. Sen makuprofiili rakentuu kirsikan, kirsikankukan, mantelin ja kermaisuuden ympärille, ja on kevyempi ja raikkaampi perinteisiin kirsikka-aromeihin verrattuna.

Kirsikka on noussut viime vuosina kansainväliseksi makutrendiksi, jota näkyy nyt juomissa, jäätelöissä, meikeissä, tuoksuissa, popkulttuurissa ja jopa sosiaalisen median estetiikassa. Etenkin nuoret aikuiset ovat luoneet kirsikasta ilmiön, jossa yhdistyvät lapsuuden nostalgia ja nykyajan visuaalisuus. Cherry Sakura -tölkki ei ole poikkeus, sillä sen tyylikkäs vaalea ulkoasu ja voimakkaat punaiset yksityiskohdat sopivat täydellisesti kirsikkaestetiikkaan.

Uusien sokerittomien makujen kysyntä kasvaa

Sokerittomuus on noussut keskeiseksi juomatrendiksi hyvinvointibuumin kasvaessa entisestään. Erityisesti aktiiviset kuluttajat valitsevat yhä useammin sokerittoman vaihtoehdon. Cherry Sakura laajentaakin Red Bullin sokerittomien juomien valikoimaa ja tuo samalla koko energiajuomakategoriaan pitkään toivotun maun.

Samalla sokerittomien vaihtoehtojen joukosta etsitään jatkuvasti uusia kiinnostavia ja erilaisia makuja. Cherry Sakura yhdistää nämä kaksi ilmiötä: se tarjoaa tunnistettavan mutta kiinnostavan uuden maun, ilman sokeria.

Tuotetiedot

Red Bull Spring Edition Cherry Sakura Sugarfree