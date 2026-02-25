Kevään odotetuin juomamaku kauppoihin – Red Bullin Cherry Sakura haastaa kirsikkakriitikot
26.2.2026 09:38:05 EET | Red Bull Finland | Tiedote
Red Bull laajentaa sokerittomien energiajuomien makuvalikoimaa tuomalla myyntiin uuden kirsikkaisen kausimaun Cherry Sakuran. Uutuus haastaa kirsikan pahimmatkin epäilijät raikkaudella, ilman esanssista jälkimakua. Kirsikka on noussut maailmalla trendiksi juomissa, herkuissa sekä popkulttuurin ilmiöissä, ja on ollut pitkään toivottu juomamaku myös Suomessa. Maku löytyy kaupoista 2.3. alkaen.
Kirsikka tunnetaan Suomessa mielipiteitä jakavasta makuprofiilistaan, mutta maailmalla se on vahvemmassa nousussa kuin koskaan. Kirsikka saattaa herättää suomalaisissa vahvoja mielikuvia lapsuuden esanssisista karkeista, leivonnaisista tai limonadeista. Nyt maku kuitenkin valloittaa uudistuneena raikkaana versiona kovaa vauhtia myös Suomen juoma- ja ruokakategoriaa.
Red Bullin kevään uutuus Cherry Sakura on suunniteltu yhdistämään hapanta ja makeaa sekä pehmeyttä ja raikkautta, ilman ylimakeaa jälkimakua. Sen makuprofiili rakentuu kirsikan, kirsikankukan, mantelin ja kermaisuuden ympärille, ja on kevyempi ja raikkaampi perinteisiin kirsikka-aromeihin verrattuna.
Kirsikka on noussut viime vuosina kansainväliseksi makutrendiksi, jota näkyy nyt juomissa, jäätelöissä, meikeissä, tuoksuissa, popkulttuurissa ja jopa sosiaalisen median estetiikassa. Etenkin nuoret aikuiset ovat luoneet kirsikasta ilmiön, jossa yhdistyvät lapsuuden nostalgia ja nykyajan visuaalisuus. Cherry Sakura -tölkki ei ole poikkeus, sillä sen tyylikkäs vaalea ulkoasu ja voimakkaat punaiset yksityiskohdat sopivat täydellisesti kirsikkaestetiikkaan.
Uusien sokerittomien makujen kysyntä kasvaa
Sokerittomuus on noussut keskeiseksi juomatrendiksi hyvinvointibuumin kasvaessa entisestään. Erityisesti aktiiviset kuluttajat valitsevat yhä useammin sokerittoman vaihtoehdon. Cherry Sakura laajentaakin Red Bullin sokerittomien juomien valikoimaa ja tuo samalla koko energiajuomakategoriaan pitkään toivotun maun.
Samalla sokerittomien vaihtoehtojen joukosta etsitään jatkuvasti uusia kiinnostavia ja erilaisia makuja. Cherry Sakura yhdistää nämä kaksi ilmiötä: se tarjoaa tunnistettavan mutta kiinnostavan uuden maun, ilman sokeria.
Tuotetiedot
Red Bull Spring Edition Cherry Sakura Sugarfree
- Sokeriton
- 250 ml tölkkikoko
- Makuprofiili: kirsikka, kirsikankukka, manteli, kermainen, hedelmäinen, raikas
- Myynnissä 2.3.2026 alkaen päivittäistavarakaupoissa ympäri Suomen
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Alina YlimäkiRed Bull Finland / Viestintä & PRalina.ylimaki@redbull.com
Kuvat
Red Bull
Red Bull on vuonna 1987 perustettu itävaltalainen yritys, joka loi energiajuomakategorian lanseeraamalla Red Bull Energy Drinkin. Nykyään Red Bullia on saatavilla jopa 178 maassa ympäri maailmaa, ja pelkästään vuonna 2024 koko maailmassa myytiin yli 13,9 miljardia tölkkiä Red Bullia. Red Bull tunnetaan energiajuomiensa lisäksi aktiivisesta roolistaan urheilun, kulttuurin ja luovan sisällön parissa. Yrityksen missiona on antaa siivet ihmisille ja ideoille. Yksi tölkki Red Bull -energiajuomaa sisältää 80 mg kofeiinia, mikä vastaa suunnilleen kotona keitetyn kahvikupin määrää.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Red Bull Finland
Telma Särkipaju toi Suomelle voiton Red Bull Heavy Metallin avauskisassa25.2.2026 10:13:18 EET | Tiedote
Suomalainen katulumilautailija Telma Särkipaju kruunattiin Bostonin Red Bull Heavy Metallissa naisten kokonaiskilpailun voittajaksi. Miesten sarjassa voiton vei yhdysvaltalainen LJ Henriquez. Bostonin tapahtuma keräsi yli 25 000 katsojaa ja nousi yhdeksi katulumilautailun historian suurimmista yleisötapahtumista. Molemmat voittajat kisaavat myös 7.3. Helsingin Tuomiokirkon portailla.
Senaatintorin katulumilautailukisan tähdet julki – yksi kisapaikka avoinna yllätysnimelle12.2.2026 13:58:01 EET | Tiedote
Red Bull Heavy Metal julkaisee osallistujalistansa, jossa loistavat muun muassa Telma Särkipaju ja yhdysvaltalainen Benny Milam. Yksi kisapaikka jätetään kuitenkin vielä avoimeksi: Talmassa järjestettävä videokarsinta nostaa lupauksen suoraan samalle viivalle lajin huippujen kanssa.
Red Bull käynnistää kilpailun suomalaisille yrittäjänaluille – voittaja lähtee Piilaaksoon kisaamaan 100 000 dollarista9.2.2026 13:29:55 EET | Tiedote
Red Bull Basement -kilpailu palaa Suomeen entistä suurempana ja kutsuu nuoria yrittäjiä kehittämään maailmaa muuttavia startup-ideoita. Suomen voittaja pääsee Piilaakson maailmanfinaaliin kisaamaan 100 000 dollarin potista ja huippumentoroinnista yli 40 eri maan edustajan kanssa.
Maailman kovimmat katulumilautailijat valtaavat Tuomiokirkon portaat.14.1.2026 10:52:53 EET | Tiedote
Red Bull Heavy Metal tuo maaliskuussa Suomeen joukon maailmanluokan katulumilautailijoita laskemaan ikonisille Tuomiokirkon portaille. Helsinki on kansainvälisen katulaskuyhteisön keskuudessa kulttimaineessa, ja siksi Red Bull Heavy Metal järjestetään ensimmäistä kertaa Pohjois-Amerikan ulkopuolella juuri Helsingissä.
F1-auto yllätti työmatkailijat27.8.2025 13:57:31 EEST | Tiedote
Keskiviikona 27.8. monet Kansalaistorin ohi kulkeneet työmatkaajat varmasti hieraisivat silmiään nähdessään valtavan Red Bull Racing -rekan sekä F1-auton keskellä toria. Aamupäivän ajan Red Bull esitteli vuoden 2011 RB7 F1-autoaan ohikulkijoille samalla, kun torille toteutettiin video- ja valokuvasisältöä. Aamupäivä huipentui lopulta siihen, että oikeasta lumesta rakennetun hyppyrin eteen tuotu F1-auto ylitettiin lumilaudalla Eero Ettalan toimesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme