Vaasalaisille talviliikkujille tarjolla makkaraa torstaina 5.3.
26.2.2026 10:54:55 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan kaupunki ja talvihoidon urakoitsija 06 Infra järjestävät torstaina 5.3.2026 klo 15–19 väylänvarsitapahtuman Kalarannassa. Tapahtuma on suunnattu kaikille kävely- ja pyöräteillä liikkuville asukkaille.
Liikkujille on tarjolla ilmaiseksi kahvia, mehua ja makkaraa. Paikalla on talvihoidon urakoitsijan 06 Infran henkilökuntaa, jonka kanssa voi keskustella Vaasan kävely- ja pyöräteiden talvihoidosta. Tapahtumapaikka sijaitsee Kalarannan pulkkamäen läheisyydessä.
Talvihoito on onnistunut hyvin tänä talvena
Tapahtuma on osa Vaasan tehostetun talvikunnossapidon ohjelmaa, jossa kävely- ja pyöräteiden talvihoitoa toteutetaan nopeammin ja matalammalla kynnyksellä, jotta kävely- ja pyörätiet pysyvät turvallisina myös talvella. Talvihoidon laatua arvioivat talviagentit, eli vapaaehtoiset vaasalaiset, jotka havainnoivat ja antavat säännöllisesti palautetta toimenpiteiden onnistumisesta.
Tänä talvena kävely- ja pyörätiet ovat olleet erityisen hyvin hoidettuja. Talviagenttien antama keskiarvo on tähän mennessä yli 4,5, kun viime talven lopuksi se oli 4,29 koko talvelta. Arviointiasteikko on 1–5 pistettä.
Tehostetun talvihoidon tavoite on mahdollistaa liikkuminen esteettömästi ja tasa-arvoisesti kaikille. Kävely- ja pyöräteiden hoidossa onkin huomioitu pyöräilijöiden lisäksi myös kävelijät ja erityisryhmät. Tehostettu talvihoito hyödyttää myös inva-ajoneuvoilla kulkevia, sekä esimerkiksi lastenvaunuja tai rollaattoreita käyttäviä. Väylänvarsitapahtumaan ovat tervetulleita kaikki, jotka ovat liikkuneet tänä talvena Vaasan kävely- ja pyöräteillä.
Vaasa on vuoden 2026 European Green Leaf -kaupunki. Euroopan komissio myöntää tunnustuksen vuosittain kaupungeille, jotka edistävät kestävää kehitystä ja tekevät määrätietoisesti työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi. Tavoitteemme on olla hiilineutraali 2020-luvun loppuun mennessä. Liikenne on jo nyt suuri päästölähde, ja sen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä pyritään vähentämään muun muassa pyöräilyn ja kävelyn lisäämisellä.
Samuli HuuskoKävelyn ja pyöräilyn projekti-insinööriPuh:0403545778samuli.huusko@vaasa.fi
Vintermotionärer i Vasa bjuds på korv torsdag 5.326.2.2026 10:55:23 EET | Pressmeddelande
Vasa stad och vinterunderhållsentreprenören 06 Infra ordnar torsdag 5.3.2026 kl. 15–19 ett trafikledsevenemang vid Fiskstranden. Evenemanget riktar sig till alla som använder gång- och cykelvägarna.
