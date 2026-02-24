Elinvoimakeskuksissa ja KEHA-keskuksessa aloitetaan valtakunnalliset yhteistoimintaneuvottelut: virastojen talouden sopeuttamistarve edellyttää henkilöstövähennyksiä
26.2.2026 10:07:29 EET | KEHA-keskus | Tiedote
Elinvoimakeskuksissa ja Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskuksessa (KEHA-keskus) aloitetaan taloudellisista ja tuotannollisista syistä valtakunnalliset yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat kokonaisuudessaan virastojen toimintamenoilla palkattua henkilöstöä. Elinvoimakeskusten ja KEHA-keskuksen virastokokonaisuudessa toiminnan sopeuttamistarve voi edellyttää henkilötyöpanoksen vähentämistä enintään 296 henkilötyövuodella.
Valtion aluehallinnon uudistuksessa perustetut kymmenen elinvoimakeskusta ovat 1.1.2026 aloittaneet toimintansa uudistuksessa lakkautettujen 15 ELY-keskuksen pohjalta. ELY-keskuksissa ja KEHA-keskuksessa on kesästä 2024 lukien pyritty vastaamaan valtion tuottavuusohjelman alaisiin virastojen toimintamenomäärärahojen vähennyksiin toteuttamalla suunnitelmien mukaisia sopeuttamis- ja säästötoimenpiteitä. Näistä huolimatta virastojen toimintamenomäärärahat eivät riitä menojen kattamiseen enää vuonna 2027. Nykyisten elinvoimakeskusten ja KEHA-keskuksen toiminta tulee muutoin kuin tilapäisesti sopeuttaa vastaamaan valtion tuottavuusohjelman mukaista rahoitustasoa.
Yhteistoimintaneuvottelut toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa viikolla 11 aloitetaan valtakunnalliset yhteistoimintaneuvottelut, joita koskien KEHA-keskus on tänään antanut henkilöstöjärjestöille neuvotteluesityksen. Valtakunnallisissa neuvotteluissa käsitellään muun ohella yleiset perusteet ja vaikutukset yhdenmukaisten toimintatapojen aikaansaamiseksi virastokokonaisuudessa. Lisäksi neuvotteluissa käsitellään erityisesti elinvoimakeskusten ja KEHA-keskuksen yhteisiin menoihin liittyviä asioita.
Toisessa vaiheessa kaikissa elinvoimakeskuksissa ja KEHA-keskuksessa käydään myöhemmin keväällä annettavien neuvotteluesitysten perusteella virastokohtaiset yhteistoimintaneuvottelut, jotka kestävät lähtökohtaisesti vähintään kuusi viikkoa. Kunkin viraston erillisissä neuvotteluissa käsitellään mm. tarkemmat suunnitelmat henkilöstövähennysten määrästä ja kohdentumisesta virastoissa sekä suunnitelmat virastojen mahdollisista rakenteellisista muutoksista ja toimintojen uudelleenjärjestelyistä.
Elinvoimakeskukset hoitavat mm. elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä monipuolisia tehtäviä. Elinvoimakeskuksilla on päätoimipaikka tai toimipaikka kaikissa maakunnissa. Koko maan alueella toimiva KEHA-keskus toteuttaa muun muassa valtakunnallisia palveluita, jotka turvaavat työvoiman liikkuvuuden, maahanmuuton, työttömyysturvan ja kotoutumisen hallinnon sekä elinvoimakeskusten hallintopalvelut. Elinvoimakeskuksissa ja KEHA-keskuksessa työskentelee yhteensä noin 2600 henkilöä, joista noin 2 100 on palkattu toimintamenoilla.
Yhteyshenkilöt
Heikki HeikkiläjohtajaKEHA-keskusPuh:0295 020 100heikki.heikkila@keha-keskus.fi
Taina VuorinenhenkilöstöjohtajaKEHA-keskusPuh:0295 022 760taina.vuorinen@keha-keskus.fi
KEHA-keskus – Valtakunnallinen asiantuntija hallinnon, digitalisaation ja työllisyyden kehittämisessä
Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) on valtion asiantuntijavirasto, joka tukee työllisyyttä, kotoutumista, digitalisaatiota ja tiedolla johtamista. KEHA-keskus vastaa myös elinvoimakeskusten kehittämis- ja hallintopalveluista. Lisäksi viraston erillisyksikkönä toimii Siviilipalveluskeskus ja muita erityistehtäviä ovat esimerkiksi virastoille tarjottavat tietojärjestelmät sekä maksatukseen ja valtionapuihin liittyvät tehtävät.
