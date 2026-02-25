Aino-Kaisa Pekonen: Oikeistohallituksen jäljiltä jää paljon korjattavaa, mutta vaalien lähestyminen luo toiveikkuutta tulevaisuuteen

Pekonen katsoo, että seuraavan eduskunnan on huolehdittava sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus kuntoon. Suomalaisten luottamus sote-palveluihin on tällä hetkellä heikkoa.

– Hyvinvointivaltiossa pitää huolehtia siitä, että jokainen pääsee lääkäriin ja saa tarvitsemaansa hoitoa. Perusterveydenhuollon hoitotakuuta on kiristettävä, Pekonen sanoo.

Vaalien lähestyminen luo Pekosen mukaan toiveikkuutta tulevaisuuteen. Hän ryhtyy vaalityöhön päättäväisesti.

– Olen todella motivoitunut tekemään vaalikampanjaa, sillä tämä kokoomuksen ja perussuomalaisten oikeistohallitus on romuttanut hyvinvointivaltion peruspilareita. Korjattavaa jää paljon, Pekonen toteaa.

Pekonen on toiminut vuodesta 2011 lähtien kansanedustajana Hämeen vaalipiiristä. Hänet tunnetaan sosiaali- ja terveysasioihin erikoistuneena poliitikkona. Hän on pitkäaikainen sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen, ja hän toimi Rinteen ja Marinin hallituksissa sosiaali- ja terveysministerinä. Lisäksi hän on toiminut työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan sekä tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtajana. Koulutukseltaan hän on lähihoitaja.

Pekonen kutsuu nyt ihmisiä mukaan tekemään määrätietoista ja toiveikasta vaalikampanjaa.

– Me tarvitsemme toinen toisiamme, sillä hyvä tulevaisuus tehdään yhdessä, hän sanoo.

Eduskuntavaalit käydään seuraavan kerran 18.4.2027.