Suomi-pisteiden etäpalvelukokeilu päättyy – Kela palvelee edelleen Imatralla, Nurmeksessa ja Porvoossa

Kaikki Kela-asiat voi hoitaa myös OmaKelassa verkossa tai puhelimitse. Henkilökohtaista neuvontaa Kela-asioissa saa jatkossakin kokeilualueella:

Imatran palvelupiste, Napinkuja 3, avoinna ti–to klo 12–15

Nurmeksen asiointipiste, Nurmeksenkatu 25, avoinna ma–ti klo 9–11

Porvoon palvelupiste, Lundinkatu 22, avoinna ti, ke ja pe klo 9–12

Kaikkien palvelupaikkojen osoitteet ja aukioloajat löytyvät osoitteesta kela.fi/palvelupisteet.



Etäpalvelukokeilu alkoi Imatralla, Porvoossa ja Nurmeksessa syyskuussa 2025. Kokeilu oli osa Valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistaminen 2020-luvulla -hanketta, jonka tavoitteena on varmistaa viranomaispalvelujen saavutettavuus koko maassa.

Kela tarjoaa etäpalvelua yli 200 paikassa eri puolilla Suomea

Etäpalvelussa saa henkilökohtaista neuvontaa ja voi hoitaa samoja asioita kuin Kelan palvelupisteessä. Kelan etäpalvelua on saatavilla yli 200 palvelupaikassa, esimerkiksi kuntien asiointipisteissä, hyvinvointikeskuksissa ja nuorten Ohjaamoissa.

Suomi-pisteet kokoaa julkisen hallinnon palveluja yhteiseen palvelupisteeseen. Kela tarjoaa palvelua tällä hetkellä Lahden ja Lappeenrannan Suomi-pisteissä. Uusia Suomi-pisteitä perustetaan vuoden 2026 aikana.

