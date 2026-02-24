Metsästyslain mukainen koirien kiinnipitoaika alkaa sunnuntaina 1.3.
Metsästyslain mukainen koirien kiinnipitoaika alkaa koko maassa sunnuntaina 1. maaliskuuta. Koirat tulee pitää kytkettyinä maaliskuun alusta elokuun 19. päivään asti. Kiinnipitoaika koskee taajamien ulkopuolisia alueita. Taajama-alueilla järjestyslaki velvoittaa pitämään koirat kytkettyinä vuoden ympäri.
Kiinnipitoaikana koira tulee pitää aina kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä. Vapaana koiraa saa pitää alueen omistajan tai haltijan luvalla ainoastaan pihamaalla, puutarhassa tai muulla aidatulla alueella. Koirien kiinnipitoajan noudattaminen on tärkeää, jotta luonnoneläimillä olisi rauha niiden lisääntymisaikana. Talven jäljiltä eläimet voivat olla heikossa kunnossa ja tarvitsevat rauhaa myös lepoon ja ruokailuun.
Kiinnipito on tärkeää erityisesti kevätaikaan. Pesivät linnut suhtautuvat koiraan kuin mihin tahansa petoon ja kaikkoavat helposti pesimäpaikalta, vaikka koira ei olisikaan kiinnostunut linnuista. Koira voi myös tuhota lintujen pesiä. Lintujen lisäksi myös monilla nisäkkäillä kiimakausi käynnistyy aikaisin keväällä.
Muutamia poikkeuksia kiinnipitoaikana
Kiinnipitoaika koskee kaikkia koiria pois lukien virkatehtävissä olevat poliisin, tullin, puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen koirat sekä paimentamis-, opas- tai vartiointitehtävien koulutustilanteet. Kiinnipitoaika ei myöskään koske alle viiden kuukauden ikäisiä pentuja tai palvelutehtävissä olevia koiria. Pennut tulee pitää taajama-alueilla kytkettyinä ympäri vuoden järjestyslain mukaisesti.
Kiinnipitomääräyksestä voidaan poiketa myös tilanteissa, joissa muuta kuin ajamalla työskentelevää metsästyskoiraa käytetään rauhoittamattomien eläinten pyynnissä, tai kun kanakoiraa tai muuta lintukoiraa koulutetaan. Suomen Riistakeskus voi myös myöntää luvan poiketa kiinnipitovelvollisuudesta koirakokeen pitämiseksi tai koiran kouluttamiseksi. Kaikki edelliset poikkeamat edellyttävät, että pyynti, koirakoe tai kouluttaminen tapahtuu siten, ettei rauhoitettuja riistaeläimiä häiritä niiden lisääntymisaikana. Lisätietoa Suomen Riistakeskuksen myöntämistä luvista löytyy Riistakeskuksen verkkosivuilta. Viralliset kokeet voi tarkastaa Kennelliiton tapahtumakalenterista.
Koiranomistajan tulee muistaa, että kiinnipitoajan päätyttyäkin metsästyslaki määrää pitämään koiran kytkettynä, ellei maanomistajalta tai metsästysoikeuden haltijalta ole lupaa koiran vapaana pitämiseen. Vaikka koira olisi luvallisesti irti, tulee sen olla aina omistajan hallittavissa.
Luonnonsuojelualueilla koira tulee pitää aina kytkettynä.
Järjestyslaki säätelee koirien kiinnipitoa taajama-alueilla
Järjestyslain koirakuria koskeva pykälä velvoittaa pitämään koiran aina kytkettynä taajama-alueella. Koiraa saa pitää vapaana ainoastaan koirapuistoissa, koirien harjoituspaikoissa sekä suljetuilla piha-alueilla, mutta koiran on oltava näissäkin paikoissa omistajansa tai haltijansa valvonnassa ja hallinnassa. Koiran omistajan tai haltijan tulee myös huolehtia, että koiran uloste ei jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa.
Järjestyslain mukaan koiraa ei saa päästää kytkemättömänä kuntopolulle tai vastaavalle juoksuradalle. Koiraa ei saa myöskään viedä yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille tai yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle. Koiran saa viedä koiraladuiksi merkityille hiihtoladuille sekä koirien käyttöön tarkoitetulle uimarannoille.
Hyvä koiranomistaja tuntee koiraetiketin ja noudattaa sitä, jotta koiran kohtaamiset niin lajitovereiden, muiden eläinten kuin ihmistenkin kanssa sujuisivat mahdollisimman sujuvasti. Voit tarkistaa metsästys- ja järjestyslain mukaiset koirien kiinnipitomääräykset muun muassa Kennelliiton verkkosivuilta.
