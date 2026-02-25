Veikkaus Oy

Kenosta suuri voitto - 100 000 euron potti Kurikkaan

26.2.2026 09:53:54 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Kurikassa pelattu Keno-rivi toi kaupunkiin sievoisen 100 000 euron voiton.

Oranssi Keno-lottolehti muiden värikkäiden lottolehtien joukossa telineessä.
Keno on kolme kertaa päivässä arvottava numeroveikkauspeli.

Kurikassa pelattuun riviin osui Kenon viime viikon perjantain ilta-arvonnassa iso 100 000 euron arvoinen täysosuma 0,50:n euron panoksella. Kyseinen peli oli pelattu ilman kunkkunumeroa, Kenon 10-tasolla. Voitokas rivi oli pelattu Kurikan R-kioskilla.

Kymppikenon täysosuman kerroin on 200 000, ja 0,50:n euron panoksella pelaajan voittopotiksi tuli 100 000 euroa.

Keno on kolme kertaa päivässä arvottava numeroveikkauspeli. Pelissä riville valitaan 2 – 10 pelinumeroa 70 numerosta ja arvonnassa arvotaan 20 numeroa 70:stä. Pelin voittoon vaikuttavat pelirivin numeroiden määrä (kenotaso), valittu panos ja osumien määrä.

Kenon suurimmat voitot vuonna 2026
Päivämäärä Voittosumma Paikkakunta
4.2. 325 000,00 €  Lohja
17.2. 250 000,00 €  Hyvinkää
20.2. 100 000,00 €  Kurikka
26.1. 100 000,00 €  Joensuu
24.1. 100 000,00 €  Seinäjoki

