Kenosta suuri voitto - 100 000 euron potti Kurikkaan
26.2.2026 09:53:54 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Kurikassa pelattu Keno-rivi toi kaupunkiin sievoisen 100 000 euron voiton.
Kurikassa pelattuun riviin osui Kenon viime viikon perjantain ilta-arvonnassa iso 100 000 euron arvoinen täysosuma 0,50:n euron panoksella. Kyseinen peli oli pelattu ilman kunkkunumeroa, Kenon 10-tasolla. Voitokas rivi oli pelattu Kurikan R-kioskilla.
Kymppikenon täysosuman kerroin on 200 000, ja 0,50:n euron panoksella pelaajan voittopotiksi tuli 100 000 euroa.
Keno on kolme kertaa päivässä arvottava numeroveikkauspeli. Pelissä riville valitaan 2 – 10 pelinumeroa 70 numerosta ja arvonnassa arvotaan 20 numeroa 70:stä. Pelin voittoon vaikuttavat pelirivin numeroiden määrä (kenotaso), valittu panos ja osumien määrä.
|Kenon suurimmat voitot vuonna 2026
|Päivämäärä
|Voittosumma
|Paikkakunta
|4.2.
|325 000,00 €
|Lohja
|17.2.
|250 000,00 €
|Hyvinkää
|20.2.
|100 000,00 €
|Kurikka
|26.1.
|100 000,00 €
|Joensuu
|24.1.
|100 000,00 €
|Seinäjoki
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Kuvat
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Casino-raaputusarvasta paljastui 500 000 euron voitto: "Ehkä vaihdetaan tapetteja"25.2.2026 16:10:26 EET | Tiedote
Tornion K-Citymarketista ostetusta Casino-raaputusarvasta paljastui huima 500 000 euron voitto. Päävoitto osui torniolaisnaiselle, joka vieraili Veikkauksen pääkonttorilla suurvoittajakahveilla.
Eurojackpotin potti kohoaa noin 73 miljoonaan euroon24.2.2026 22:29:36 EET | Tiedote
Eurojackpotin tiistai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Perjantain arvonnassa Eurojackpotin potti kohoaa noin 73 miljoonaan euroon.
Loton potti nousi neljään miljoonaan euroon - kaksi yli 300 000 euron voittoa jakoon21.2.2026 22:45:05 EET | Tiedote
Loton kierroksella 8/2026 ei löytynyt täysosumia. Ensi viikolla potissa on tarjolla neljä miljoonaa euroa.
Eurojackpotin päävoitto kiipesi 61 miljoonaan euroon - suomalaisporukalle 130 000 euroa20.2.2026 22:01:51 EET | Tiedote
Eurojackpotin perjantain arvonnasta ei löytynyt kierroksella 8/2026 täysosumia. Ensi viikon tiistaina potissa on noin 61 miljoonaa euroa.
Kenosta 250 000 euron voitto Hyvinkäälle - Vuoden toiseksi suurin potti Kenosta18.2.2026 12:52:12 EET | Tiedote
Kenon tiistain ilta-arvonnasta osui 250 000 euron voitto Hyvinkäälle. Voitto on vuoden toiseksi suurin Veikkauksen Keno-pelistä voitettu potti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme