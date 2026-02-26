Suomen Metsästäjäliitto ry

Metsästäjäliitto valmistelee metsästäjien oman paikannuspalvelun toteuttamista

26.2.2026 10:35:04 EET | Suomen Metsästäjäliitto ry | Uutinen

Jaa

Metsästäjäliiton hallitus on tehnyt strategisen päätöksen, jonka mukaan liitto alkaa valmistella metsästäjien omistaman ja hallinnoiman paikannuspalvelun perustamista. Palveluun sisältyisi myös metsästysseuroille tarkoitettu metsästysoikeuksien hallinnointijärjestelmä.

Hirvijahdissa oleva mies seuraa tilannetta puhelimen näytöltä ja puhuu radiopuhelimeen.
Metsästyksessä paikannusta käytetään metsästysseurueen jäsenten ja metsästyskoirien sijainnin seuraamiseen. Metsästysoikeuksien sopimusrekisteristä kartalle muodostuu kuva käytettävissä olevasta metsästysalueesta. Sara Seppälä. Metsästäjäliitto.

Metsästäjät käyttävät paikannustietoa nähdäkseen päätelaitteeltaan, kuten matkapuhelimesta, metsästyskoiran ja kanssametsästäjien sijainnin. Metsästysoikeuksien hallinnointijärjestelmän avulla metsästysseura voi tuottaa jäsenilleen paikannuspalvelun karttanäkymään kuvauksen alueesta, jossa seuralla on metsästysoikeudet.

Metsästäjäliiton puheenjohtaja Petteri Lampinen perustelee liiton päätöstä seuraavasti:

– Markkinoilla on jo vastaavia suljettuja kaupallisia palveluja, mutta ne käyvät vuosi vuodelta yhä kalliimmiksi. Metsästäjäliiton tarkoituksena on tarjota jäsenilleen turvallinen ja kustannustehokas sijainninjakopalvelu. Metsästäjäliiton tavoitteena on tuottaa strateginen alustaratkaisu palvelemaan jäseniään eri tavoin, kyseessä ei ole pelkästään yksittäinen palvelusovellus. Olemme kiinnostuneita yhteistyöstä erilaisten palvelu- ja laiteratkaisuja tuottavien toimijoiden kanssa.

Palvelujen tuottajat voivat tulla mukaan

Nykytilanteessa erilaiset seurantasovellukset ovat pääosin suljettuja järjestelmiä, joissa käyttäjä sidotaan tiettyyn laitteeseen ja valmistajaan. Tällöin metsästäjä joutuu maksamaan jopa useita lisenssejä. Metsästäjäliitto haluaa tuottaa metsästäjien hallinnoiman avoimen paikannus- ja karttapalvelun, jolloin metsästäjillä on mahdollisuus päästä eroon suljettujen laite-ekosysteemien riippuvuudesta. Erilaiset palvelujen tuottajat voivat tulla mukaan kehittämään Metsästäjäliiton paikannusekosysteemiä.

Teleyritysten velvoite ylläpitää 2G-verkkoa poistuu vuonna 2029. Koiratutkat, jotka toimivat vain laajapeittoisessa 2G-verkossa, lakkaavat tällöin toimimasta. Metsästäjäliiton palvelussa tähän muutokseen varaudutaan ennakolta.

– Olemme saaneet jäseniltä palautetta muutoksen tarpeesta. Metsästäjät haluavat palveluiltaan valinnanvapautta, kustannustehokkuutta sekä turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Metsästäjien omistama oma kokonaisratkaisu on kaikkea tätä. Kyseessä on merkittävä etu liiton jäsenille, summaa liiton toinen varapuheenjohtaja Harri Käsmä, jonka vastuualueeseen kehitettävä palvelu kuuluu.

Metsästäjäliitolla on jäsenenä noin 145 000 metsästäjää ja noin 2500 metsästysseuraa. Liitto on jäsenluvulla mitaten yksi Suomen suurimpia järjestöjä.

Avainsanat

jäsenedutpaikannuspalvelut

Yhteyshenkilöt

Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on noin 145 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa. Tehtävämme on edistää metsästystä, luontoelämyksiä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Metsästäjäliitto ry

Metsästyksenjohtajat: Susia on vähintään kaksi kertaa kanta-arviota enemmän16.1.2026 13:04:55 EET | Uutinen

Metsästäjäliiton sudenmetsästyksen johtajille tekemän kyselyn mukaan susia on metsästyksen kiintiöalueilla vähintään kaksinkertainen määrä Luonnonvarakeskuksen kanta-arvioon verrattuna. Metsästysseurat ovat tehneet tiivistää yhteistyötä vastuullisen metsästyksen mahdollistamiseksi. Nyt metsästäjien tulee ilmoittaa suden ja ilveksen havainnoista petoyhdyshenkilöille sekä kerätä suden jätöksiä DNA-näytteiden saamiseksi, jotta kanta-arvio tarkentuu.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye