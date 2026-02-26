Metsästäjäliitto valmistelee metsästäjien oman paikannuspalvelun toteuttamista
26.2.2026 10:35:04 EET | Suomen Metsästäjäliitto ry | Uutinen
Metsästäjäliiton hallitus on tehnyt strategisen päätöksen, jonka mukaan liitto alkaa valmistella metsästäjien omistaman ja hallinnoiman paikannuspalvelun perustamista. Palveluun sisältyisi myös metsästysseuroille tarkoitettu metsästysoikeuksien hallinnointijärjestelmä.
Metsästäjät käyttävät paikannustietoa nähdäkseen päätelaitteeltaan, kuten matkapuhelimesta, metsästyskoiran ja kanssametsästäjien sijainnin. Metsästysoikeuksien hallinnointijärjestelmän avulla metsästysseura voi tuottaa jäsenilleen paikannuspalvelun karttanäkymään kuvauksen alueesta, jossa seuralla on metsästysoikeudet.
Metsästäjäliiton puheenjohtaja Petteri Lampinen perustelee liiton päätöstä seuraavasti:
– Markkinoilla on jo vastaavia suljettuja kaupallisia palveluja, mutta ne käyvät vuosi vuodelta yhä kalliimmiksi. Metsästäjäliiton tarkoituksena on tarjota jäsenilleen turvallinen ja kustannustehokas sijainninjakopalvelu. Metsästäjäliiton tavoitteena on tuottaa strateginen alustaratkaisu palvelemaan jäseniään eri tavoin, kyseessä ei ole pelkästään yksittäinen palvelusovellus. Olemme kiinnostuneita yhteistyöstä erilaisten palvelu- ja laiteratkaisuja tuottavien toimijoiden kanssa.
Palvelujen tuottajat voivat tulla mukaan
Nykytilanteessa erilaiset seurantasovellukset ovat pääosin suljettuja järjestelmiä, joissa käyttäjä sidotaan tiettyyn laitteeseen ja valmistajaan. Tällöin metsästäjä joutuu maksamaan jopa useita lisenssejä. Metsästäjäliitto haluaa tuottaa metsästäjien hallinnoiman avoimen paikannus- ja karttapalvelun, jolloin metsästäjillä on mahdollisuus päästä eroon suljettujen laite-ekosysteemien riippuvuudesta. Erilaiset palvelujen tuottajat voivat tulla mukaan kehittämään Metsästäjäliiton paikannusekosysteemiä.
Teleyritysten velvoite ylläpitää 2G-verkkoa poistuu vuonna 2029. Koiratutkat, jotka toimivat vain laajapeittoisessa 2G-verkossa, lakkaavat tällöin toimimasta. Metsästäjäliiton palvelussa tähän muutokseen varaudutaan ennakolta.
– Olemme saaneet jäseniltä palautetta muutoksen tarpeesta. Metsästäjät haluavat palveluiltaan valinnanvapautta, kustannustehokkuutta sekä turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Metsästäjien omistama oma kokonaisratkaisu on kaikkea tätä. Kyseessä on merkittävä etu liiton jäsenille, summaa liiton toinen varapuheenjohtaja Harri Käsmä, jonka vastuualueeseen kehitettävä palvelu kuuluu.
Metsästäjäliitolla on jäsenenä noin 145 000 metsästäjää ja noin 2500 metsästysseuraa. Liitto on jäsenluvulla mitaten yksi Suomen suurimpia järjestöjä.
