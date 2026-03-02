Kansainvälinen Bravo!-festivaali saapuu pääkaupunkiseudulle – lavalla kärkinimet Pohjoismaista ja Baltiasta

Joka toinen vuosi järjestettävä Bravo! on Suomen ainoa kansainvälinen esittävän taiteen festivaali, joka keskittyy yksinomaan lapsille, nuorille ja perheille suunnattuun ohjelmistoon. Tänä vuonna tarjolla on muun muassa fyysistä teatteria, tanssia, parkouria, ja sirkusta. Esitysten lisäksi luvassa on työpajoja, perhepäiviä, taiteilijaresidenssi sekä ammattilaisohjelmaa.

– Ohjelmisto on tänä vuonna hengästyttävän runsas. Yhdeksän päivän aikana Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Keravalla nähdään yhteensä yli 60 näytöstä ja reilut 30 työpajaa parissa kymmenessä eri esityspaikassa, festivaalijohtaja Tanja Turpeinen summaa.

Maailmanluokan teoksia huippuartisteilta

Bravo! tuo Suomeen alansa ehdottomia kärkinimiä, kuten rakastetun ruotsalaisen sirkusryhmä Kompani Giraffin ja kurittomista aakkosista ammentavan teoksen ABC - A painter’s alphabet. Tanskan tunnetuimpiin tanssiryhmiin lukeutuva Aaben Dans esittää puolestaan uteliaisuuden voimasta ja löytämisen riemusta kertovan What is that? -nykytanssiteoksen, joka rikkoo kaikki tuntemamme säännöt.

Festivaalin avajaisia vietetään lauantaina 14.3. kulttuurikeskus Stoassa Helsingissä. Päivän ohjelmassa on työpajoja ja kaksi esitystä: Ama Kyein Veden Kuiskaus (Ruotsi) on interaktiivinen teos veden viesteistä ja HeinCo:n Uventa (Norja) hurja yhdistelmä tanssia, parkouria ja teknologiaa. Avajaisiin on vapaa pääsy, esitysten liput 6–10 € (lippu.fi).

Viikon aikana yleisö voi myös kurkistaa taiteilijaresidenssiin (to 19.3. ja la 21.3.) kulttuurikeskus Caisassa, jossa taiteilijat Satu Tani ja Maima Tani työskentelevät. Residenssi on osa neljän kansainvälisen festivaalin Shifting the Stage -hanketta, joka lisää vammaisten ja neuroepätyypillisten taiteilijoiden näkyvyyttä festivaalien ohjelmistoissa.

Bravo!-festivaali järjestetään nyt 13. kerran yhteistyössä Suomen Assitej ry:n (lapsille ja nuorille suunnattu esittävän taiteen järjestö) ja pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. Esitysten liput maksavat 0–20 €, ja lippukäytännöt vaihtelevat esityspaikkakohtaisesti.

Festivaalin koko ohjelmistoon voi tutustua verkkosivuilla: www.bravofestivaali.fi (festivaaliohjelma myös tiedotteen liitteenä). Pressikuvat löytyvät osoitteesta: www.assitej.fi/medialle.