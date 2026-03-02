Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Kansainvälinen Bravo!-festivaali saapuu pääkaupunkiseudulle – lavalla kärkinimet Pohjoismaista ja Baltiasta

2.3.2026 08:30:00 EET | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote

Jaa

Lapsille ja nuorille suunnattu esittävän taiteen festivaali Bravo! levittäytyy pääkaupunkiseudun kulttuurikeskuksiin ja kaupunkitilaan la 14.3. – su 22.3.2026. Tämän vuoden festivaali juhlistaa pohjoismaista ja baltialaista taidetta. Ohjelmistossa on kymmenen teosta Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Islannista, Liettuasta ja Virosta.

Tanssi, miimi ja akrobatia kietoutuvat yhteen ruotsalaisen Claire Parsons Co:n esityksessä Dust, joka kertoo unelmista, muistoista ja vaihtoehtoisista todellisuuksista.
Tanssi, miimi ja akrobatia kietoutuvat yhteen ruotsalaisen Claire Parsons Co:n esityksessä Dust, joka kertoo unelmista, muistoista ja vaihtoehtoisista todellisuuksista. Linda Himsel

Joka toinen vuosi järjestettävä Bravo! on Suomen ainoa kansainvälinen esittävän taiteen festivaali, joka keskittyy yksinomaan lapsille, nuorille ja perheille suunnattuun ohjelmistoon. Tänä vuonna tarjolla on muun muassa fyysistä teatteria, tanssia, parkouria, ja sirkusta. Esitysten lisäksi luvassa on työpajoja, perhepäiviä, taiteilijaresidenssi sekä ammattilaisohjelmaa. 

–  Ohjelmisto on tänä vuonna hengästyttävän runsas. Yhdeksän päivän aikana Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Keravalla nähdään yhteensä yli 60 näytöstä ja reilut 30 työpajaa parissa kymmenessä eri esityspaikassa, festivaalijohtaja Tanja Turpeinen summaa. 

Maailmanluokan teoksia huippuartisteilta

Bravo! tuo Suomeen alansa ehdottomia kärkinimiä, kuten rakastetun ruotsalaisen sirkusryhmä Kompani Giraffin ja kurittomista aakkosista ammentavan teoksen ABC - A painter’s alphabet. Tanskan tunnetuimpiin tanssiryhmiin lukeutuva Aaben Dans esittää puolestaan uteliaisuuden voimasta ja löytämisen riemusta kertovan What is that? -nykytanssiteoksen, joka rikkoo kaikki tuntemamme säännöt. 

Festivaalin avajaisia vietetään lauantaina 14.3. kulttuurikeskus Stoassa Helsingissä. Päivän ohjelmassa on työpajoja ja kaksi esitystä: Ama Kyein Veden Kuiskaus (Ruotsi) on interaktiivinen teos veden viesteistä ja HeinCo:n Uventa (Norja) hurja yhdistelmä tanssia, parkouria ja teknologiaa. Avajaisiin on vapaa pääsy, esitysten liput 6–10 € (lippu.fi).  

Viikon aikana yleisö voi myös kurkistaa taiteilijaresidenssiin (to 19.3. ja la 21.3.) kulttuurikeskus Caisassa, jossa taiteilijat Satu Tani ja Maima Tani työskentelevät. Residenssi on osa neljän kansainvälisen festivaalin Shifting the Stage -hanketta, joka lisää vammaisten ja neuroepätyypillisten taiteilijoiden näkyvyyttä festivaalien ohjelmistoissa.

Bravo!-festivaali järjestetään nyt 13. kerran yhteistyössä Suomen Assitej ry:n (lapsille ja nuorille suunnattu esittävän taiteen järjestö) ja pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. Esitysten liput maksavat 0–20 €, ja lippukäytännöt vaihtelevat esityspaikkakohtaisesti. 

Festivaalin koko ohjelmistoon voi tutustua verkkosivuilla: www.bravofestivaali.fi (festivaaliohjelma myös tiedotteen liitteenä). Pressikuvat löytyvät osoitteesta: www.assitej.fi/medialle.

Avainsanat

HelsinkiKulttuurikeskusTeatterilastentapahtumatkulttuuriTanssisirkustaidetanssiesitysesittävä taidelapset ja nuoretbravo!-festivaali

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Tanssi, miimi ja akrobatia kietoutuvat yhteen ruotsalaisen Claire Parsons Co:n esityksessä Dust, joka kertoo unelmista, muistoista ja vaihtoehtoisista todellisuuksista.
Tanssi, miimi ja akrobatia kietoutuvat yhteen ruotsalaisen Claire Parsons Co:n esityksessä Dust, joka kertoo unelmista, muistoista ja vaihtoehtoisista todellisuuksista.
Linda Himsel
Lataa
Pyykkinarulla lojuvat vaatteet heräävät henkiin Company Portmanteaun uusimmassa teoksessa PYYKKI – Lost in Laundryland. Pikku ITU-palkinnon vuonna 2025 saanut esitys on tehty yhteistyössä kuvataiteilija Helga Stentzelin kanssa.
Pyykkinarulla lojuvat vaatteet heräävät henkiin Company Portmanteaun uusimmassa teoksessa PYYKKI – Lost in Laundryland. Pikku ITU-palkinnon vuonna 2025 saanut esitys on tehty yhteistyössä kuvataiteilija Helga Stentzelin kanssa.
Luis Sartori do Vale
Lataa
Islantilaisen Aude Bussonin osallistavassa teoksessa Manndýr kuullaan lasten ajatuksia elämän suurista kysymyksistä. Manndýriä on esitetty yli 60 kertaa teattereissa ja kouluissa Islannissa, Ranskassa ja Norjassa.
Islantilaisen Aude Bussonin osallistavassa teoksessa Manndýr kuullaan lasten ajatuksia elämän suurista kysymyksistä. Manndýriä on esitetty yli 60 kertaa teattereissa ja kouluissa Islannissa, Ranskassa ja Norjassa.
Sigurður Gunnarsson
Lataa
Norjalaisen HeinCo:n teoksessa Uventa (suomeksi odottamaton) kaksi parkouraajaa haastaa painovoiman ja toisensa taiteillessaan valtavista metalliputkista koostuvalla rakennelmalla.
Norjalaisen HeinCo:n teoksessa Uventa (suomeksi odottamaton) kaksi parkouraajaa haastaa painovoiman ja toisensa taiteillessaan valtavista metalliputkista koostuvalla rakennelmalla.
Yaniv Cohen
Lataa
Ruotsalaisen Kompani Giraffin teos ABC - A Painters Alphabet on kekseliäs sirkusseikkailu vallattomien aakkosten maailmassa.
Ruotsalaisen Kompani Giraffin teos ABC - A Painters Alphabet on kekseliäs sirkusseikkailu vallattomien aakkosten maailmassa.
Soren Vilks
Lataa

Liitteet

Helsingin kulttuurikeskukset Annantalo, Caisa, Kanneltalo, Malmitalo, Maunula-talo, Stoa ja Vuotalo tarjoavat kaupunkilaisille kulttuuritapahtumia, esityksiä, näyttelyitä, kursseja, elokuvia ja taidekasvatusta.

Annantalo
Caisa
Kanneltalo
Malmitalo
Maunula-talo
Stoa
Vuotalo

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye