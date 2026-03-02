Kansainvälinen Bravo!-festivaali saapuu pääkaupunkiseudulle – lavalla kärkinimet Pohjoismaista ja Baltiasta
2.3.2026 08:30:00 EET | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Lapsille ja nuorille suunnattu esittävän taiteen festivaali Bravo! levittäytyy pääkaupunkiseudun kulttuurikeskuksiin ja kaupunkitilaan la 14.3. – su 22.3.2026. Tämän vuoden festivaali juhlistaa pohjoismaista ja baltialaista taidetta. Ohjelmistossa on kymmenen teosta Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Islannista, Liettuasta ja Virosta.
Joka toinen vuosi järjestettävä Bravo! on Suomen ainoa kansainvälinen esittävän taiteen festivaali, joka keskittyy yksinomaan lapsille, nuorille ja perheille suunnattuun ohjelmistoon. Tänä vuonna tarjolla on muun muassa fyysistä teatteria, tanssia, parkouria, ja sirkusta. Esitysten lisäksi luvassa on työpajoja, perhepäiviä, taiteilijaresidenssi sekä ammattilaisohjelmaa.
– Ohjelmisto on tänä vuonna hengästyttävän runsas. Yhdeksän päivän aikana Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Keravalla nähdään yhteensä yli 60 näytöstä ja reilut 30 työpajaa parissa kymmenessä eri esityspaikassa, festivaalijohtaja Tanja Turpeinen summaa.
Maailmanluokan teoksia huippuartisteilta
Bravo! tuo Suomeen alansa ehdottomia kärkinimiä, kuten rakastetun ruotsalaisen sirkusryhmä Kompani Giraffin ja kurittomista aakkosista ammentavan teoksen ABC - A painter’s alphabet. Tanskan tunnetuimpiin tanssiryhmiin lukeutuva Aaben Dans esittää puolestaan uteliaisuuden voimasta ja löytämisen riemusta kertovan What is that? -nykytanssiteoksen, joka rikkoo kaikki tuntemamme säännöt.
Festivaalin avajaisia vietetään lauantaina 14.3. kulttuurikeskus Stoassa Helsingissä. Päivän ohjelmassa on työpajoja ja kaksi esitystä: Ama Kyein Veden Kuiskaus (Ruotsi) on interaktiivinen teos veden viesteistä ja HeinCo:n Uventa (Norja) hurja yhdistelmä tanssia, parkouria ja teknologiaa. Avajaisiin on vapaa pääsy, esitysten liput 6–10 € (lippu.fi).
Viikon aikana yleisö voi myös kurkistaa taiteilijaresidenssiin (to 19.3. ja la 21.3.) kulttuurikeskus Caisassa, jossa taiteilijat Satu Tani ja Maima Tani työskentelevät. Residenssi on osa neljän kansainvälisen festivaalin Shifting the Stage -hanketta, joka lisää vammaisten ja neuroepätyypillisten taiteilijoiden näkyvyyttä festivaalien ohjelmistoissa.
Bravo!-festivaali järjestetään nyt 13. kerran yhteistyössä Suomen Assitej ry:n (lapsille ja nuorille suunnattu esittävän taiteen järjestö) ja pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. Esitysten liput maksavat 0–20 €, ja lippukäytännöt vaihtelevat esityspaikkakohtaisesti.
Festivaalin koko ohjelmistoon voi tutustua verkkosivuilla: www.bravofestivaali.fi (festivaaliohjelma myös tiedotteen liitteenä). Pressikuvat löytyvät osoitteesta: www.assitej.fi/medialle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johanna YrjöläViestintäsuunnittelijaKulttuuri ja vapaa-aika, Helsingin kaupunkiPuh:040 546 0536johanna.yrjola@hel.fi
Pisko AunolaProjektipäällikköSuomen Assitej ry.Puh:040 725 1001pisko.aunola@assitej.fi
Tanja TurpeinenFestivaalijohtajaSuomen Assitej ry.Puh:044 0866 355tanja.turpeinen@assitej.fi
Kuvat
Liitteet
Helsingin kulttuurikeskukset Annantalo, Caisa, Kanneltalo, Malmitalo, Maunula-talo, Stoa ja Vuotalo tarjoavat kaupunkilaisille kulttuuritapahtumia, esityksiä, näyttelyitä, kursseja, elokuvia ja taidekasvatusta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Den internationella Bravo!-festivalen kommer till huvudstadsregionen med nordiska och baltiska toppnamn på scen2.3.2026 08:30:00 EET | Pressmeddelande
Festivalen Bravo! som riktar sig till barn och unga kommer till kulturhus och stadsrummet runt om i huvudstadsregionen lördagen 14 till söndagen 22 mars 2026. Årets festival lyfter fram nordisk och baltisk scenkonst. Programmet omfattar tio verk från Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island, Litauen och Estland.
En ny bibliotekssystemleverantör för Helmet-biblioteken har valts25.2.2026 14:00:00 EET | Pressmeddelande
Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda beslöt att välja Systematic Oy Finland som leverantör av ett nytt bibliotekssystem för Helmet-biblioteken till ett momsfritt totalpris på 3 620 518,00 euro (moms 0 %). Axiell Finland Oy valdes som reservleverantör.
Helmet-kirjastojen uusi kirjastojärjestelmätoimittaja valittu25.2.2026 14:00:00 EET | Tiedote
Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa päättivät valita Systematic Oy Finlandin Helmet-kirjastojen uudeksi kirjastojärjestelmätoimittajaksi arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 3 620 518,00 euroa (alv 0 %). Varatoimittajaksi valittiin Axiell Finland Oy.
Päätöstiedote: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 24.2.202624.2.2026 20:13:21 EET | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 24.2.2026 kokouksen päätöstiedote on julkaistu. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsitteli kokouksessaan useita esityksiä, joilla edistetään asukkaiden kokoontumistiloja, kaupunkikulttuuria ja Puistolan alueen palveluita.
Rekordår för Helsingfors kulturcentrum med över 920 000 besökare 202518.2.2026 09:32:56 EET | Pressmeddelande
Helsingfors kulturcentrum satte ett nytt publikrekord under 2025. Det tidigare rekordet var från 2019 och då uppgick antalet besökare till 873 600. Kulturcentrens styrkor är ett brett utbud, program av hög kvalitet och förmånliga biljettpriser.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme