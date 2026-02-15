Uusi S-market, Hesburger ja autoilijan palvelut Siilinjärven Leppäkaarteeseen

Osuuskauppa PeeÄssä rakentaa uuden S-marketin Siilinjärven Leppäkaarteeseen nykyisen ABC-liikennemyymälän paikalle. S-marketin yhteyteen rakennetaan myös Hesburger Drive-in-ravintola, kaksi ABC Carwashia, ABC polttoainetankkaus sekä sähköautojen suurteholatauspisteitä.

Rakentamistyöt aloitetaan alkukesän aikana. Nykyinen toimipaikka palvelee maaliskuun loppuun saakka.

– Nykyinen rakennus on tullut elinkaarensa päähän ja sen uudistaminen toimivaksi kauppapaikaksi olisi erittäin haastavaa. Lisäksi haluamme edelleen kehittää Siilinjärven asiakasomistajien palveluita ja vastata siilinjärveläisten tarpeisiin paremmin, jota nykyinen kiinteistö ei mahdollista, kertoo vähittäiskaupan toimialajohtaja Jouni Ruotsalainen.

Uusi myymälä on kokoluokaltaan selvästi nykyistä suurempi ja tulee palvelemaan laajan valikoiman ja edullisen hintatason lisäksi 24h-aukioloajoilla. Marketin yhteyteen tuodaan helposti saavutettava s-kaupat.fi -noutopalvelu sekä robotteja vastaamaan niiden kovaan kysyntään Siilinjärvellä. Uusi S-market oheispalveluineen täydentää niin paikallisten kuin matkailevienkin asiakkaiden palveluita.

– Hesburgeria on Siilinjärvelle toivottu paljon. Tuleva Hesburger Drive-in-ravintola viihtyisine sisätiloineen ja 2-luukkuisella autokaistalla mahdollistaa nopean asioinnin ympäri vuorokauden. Parannamme myös autoilijan palveluita: rakennamme tankkauspisteen yhteyteen kahden pesurin ympäristöystävällisen ABC Carwashin sekä kuusi sähköautojen suurteholatauspistettä, kertoo matkailu-, ravitsemis- ja liikennekaupan toimialajohtaja Aleksi Vuorinne.

Palvelut Leppäkaarteessa avataan maaliskuussa 2027.

Investointi on yhteensä 10,3 miljoonaa euroa ja toimipaikka tulee työllistämään noin 30 henkilöä.

ABC Siilinjärven henkilöstön osalta käynnistetään muutosneuvottelut, joiden tavoitteena on löytää henkilöstölle työtä PeeÄssän sisältä. ABC Siilinjärvi työllistää tällä hetkellä 19 henkilöä.