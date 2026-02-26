Jägareförbundet förbereder förverkligandet av en egen positioneringstjänst för jägare

Jägarna använder positionsdata för att på sina enheter, såsom mobiltelefoner, kunna se var jakthundarna och jaktkamraterna befinner sig. Med hjälp av systemet för förvaltning av jakträtter kan jaktföreningen i positioneringstjänstens kartvy skapa en beskrivning av området där föreningen har jakträtt.

Jägareförbundets ordförande Petteri Lampinen motiverar förbundets beslut så här:

– Det finns redan liknande slutna kommersiella tjänster på marknaden, men de blir dyrare för varje år. Jägareförbundet avser att erbjuda sina medlemmar en säker och kostnadseffektiv positionsdelningstjänst. Jägareförbundets mål är att producera en strategisk plattformslösning som tjänar medlemmarna på olika sätt, det handlar alltså inte enbart om en enskild tjänsteapplikation. Vi är intresserade av samarbete med aktörer som producerar olika tjänste- och hårdvarulösningar.

Tjänsteleverantörer kan delta i utvecklingen





I nuläget är olika spårningsapplikationer i huvudsak slutna system, där användaren binds till en viss enhet och tillverkare. Därmed tvingas jägarna betala till och med för flera licenser. Jägareförbundet vill skapa en av jägarna förvaltad öppen positionerings- och karttjänst, vilket möjliggör att jägarna kan frigöra sig från beroendet av slutna enhetsekosystem. Olika tjänsteleverantörer kan delta i utvecklingen av Jägareförbundets positioneringsekosystem.

Teleföretagens skyldighet att upprätthålla 2G-nätet upphör 2029. Hundradarsystem som endast fungerar i 2G-nätet med bred täckning kommer då att sluta fungera. I Jägareförbundets tjänst förbereds denna förändring i förväg.

– Vi har fått respons från medlemmarna om behovet av förändring. Jägarna vill att deras tjänster erbjuder valfrihet, kostnadseffektivitet samt säkerhet och gemenskap. En egen helhetslösning som ägs av jägarna uppfyller allt detta. Det är en betydande förmån för förbundets medlemmar, sammanfattar förbundets andra vice ordförande Harri Käsmä, till vars ansvarsområde tjänsten som utvecklas hör.

Jägareförbundet har cirka 145 000 jägare och cirka 2 500 jaktföreningar som medlemmar. Sett till medlemsantalet är förbundet en av Finlands största föreningar.