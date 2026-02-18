Lapsiperheille uusia palveluja OmaKeusoteen

-Uudet digitaaliset toiminnallisuudet vahvistavat Keusoten tavoitetta tarjota helposti saavutettavia, oikea-aikaisia ja vaikuttavia palveluja lapsiperheiden tueksi, kertoo tuotepäällikkö Laura Sauranen Keusotelta.

Raskausajan digipolku tukee odottavia perheitä

Raskausajan digipolku on neuvolan tarjoama digitaalinen palvelu, joka tukee raskauden seurantaa ja perheiden omahoitoa raskauden eri vaiheissa. Digipolku on osa OmaKeusote-palvelua ja se täydentää neuvolan vastaanottokäyntejä.

Palvelu on tarkoitettu odottavalle perheelle. Se tukee ensisijaisesti raskaana olevaa, mutta sisältö on hyödynnettävissä myös toiselle vanhemmalle. Digipolku auttaa perhettä valmistautumaan yhdessä raskauteen, synnytykseen ja vanhemmuuteen.

Raskausajan digipolku kokoaa yhteen raskauden aikaiset neuvolakäynnit, ajankohtaiset omahoito-ohjeet sekä esitietolomakkeet. Digipolkua voi hyödyntää omaan tahtiin ajasta ja paikasta riippumatta.

Digipolulta löydät luotettavaa ja tutkittuun tietoon perustuvaa tietoa (esim. Terveyskirjasto, Naistalo) sekä käytännön ohjeita raskauden eri vaiheisiin.

Terveydenhoitaja avaa digipolun asiakkaalle, kun asiakas on yhteydessä neuvolaan raskauden alussa. Asiakas voi tutustua tulevan neuvolakäynnin sisältöön etukäteen, täyttää esitietolomakkeet ennen vastaanottoa sekä palata ohjeisiin ja materiaaleihin raskauden eri vaiheissa. Digipolku kattaa normaalin raskauden seurannan, ja käyntien ajoitusta sekä sisältöjä sovelletaan yksilöllisesti perheen tarpeiden mukaan.

Hyvä ero -digipolku tukee vanhempia erotilanteessa

Hyvä ero -digipolku on tarkoitettu vanhemmille, jotka suunnittelevat eroa tai ovat käymässä läpi eroprosessia. Palvelun tavoitteena on auttaa vanhempia huomioimaan lapsen näkökulma ja ehkäisemään pitkittyneitä eroriitoja.

Digipolku tarjoaa konkreettisia keinoja eron puheeksiottoon lapsen kanssa, tukea eroon liittyvien haastavien tunteiden käsittelyyn sekä yleistä tietoa ja neuvontaa lapsiperheiden erotilanteisiin.

Nepsy-neuvonta tarjoaa matalan kynnyksen ohjausta

OmaKeusoteen avattu nepsy-neuvonta tarjoaa kertaluonteista, matalan kynnyksen neuvontaa alle 18-vuotiaiden nepsy-piirteisten lasten perheille. Palvelu on tarkoitettu tilanteisiin, joissa arjen pulmat voivat ratketa lyhyellä ohjauksella ja neuvonnalla.

Nepsy-piirteillä tarkoitetaan erilaisia neuropsykiatrisia piirteitä, kuten adhd:ta tai autismia. Nepsy-neuvonnan kautta voi ottaa yhteyttä, vaikka lapsella ei olisi diagnoosia.

Perhe voi jättää palveluun kirjallisen kysymyksen tai yhteydenottopyynnön. Mikäli perheen tilanne vaatii laajempaa tukea tai selvittelyä, perhe ohjataan tarvittaessa eteenpäin lapsiperheiden palveluihin.