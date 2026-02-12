Hämeenmaalta turvallinen startti työelämään – alle 18-vuotiaiden kesätyöhaku avautuu maaliskuussa
26.2.2026 11:02:39 EET | Osuuskauppa Hämeenmaa | Tiedote
Osuuskauppa Hämeenmaa työllistää tulevana kesänä noin 1 000 kesätyöntekijää ihan perus- ja samalla poikkeuksellisen monipuolisiin tehtäviin osuuskaupan eri toimialoille. Täysi-ikäisten kesätyöhaku järjestettiin tammikuussa, ja alle 18-vuotiaiden nuorten kesätyöhaku on auki 1.–31.3.2026.
Hämeenmaan kaikista kesätyöntekijöistä noin puolet on alle 18-vuotiaita. Nuorten kesätyöjaksot ajoittuvat kesä-heinäkuulle.
”Alle 18-vuotiaat tekevät toimipaikoissamme pääasiassa avustavia tehtäviä, kuten hyllytystä marketeissa, astiahuoltoa, siisteydestä huolehtimista sekä vitriinituotteiden laittoa ravintoloissa ja ABC-asemilla. Toki he tuovat myös oman arvokkaan panoksensa asiakaspalveluun”, HR-asiantuntija Tuomas Korhonen sanoo.
Ensimmäiset työelämäkokemukset ovat tärkeitä, ja onnistuneista kokemuksista saa parhaimmillaan erinomaiset eväät tulevaan. Onnistumisen fiiliksiä tarjoavat muun muassa hyvä perehdytys, kivat työkaverit, erinomaiset henkilöstöedut ja sopivasti haastavat hommat, jotka ovat Hämeenmaalla ihan perusjuttuja.
Kesätyöhakemusten määrä on kasvanut
Täysi-ikäisten kesätyöhaku kävi vilkkaana tammikuussa. Hakemuksia saatiin reippaasti enemmän kuin vuotta aiemmin.
”Saimme noin 1 500 hakemusta enemmän kuin edellisen vuoden täysi-ikäisten kesätyöhaussa”, Korhonen kertoo.
Kaikista hakijoista noin 1 300 sai kutsun haastattelutapahtumiin, joissa Hämeenmaan esihenkilöt haastattelivat hakijat. Haastattelutapahtumia järjestettiin esimerkiksi Lahdessa, Hämeenlinnassa, Riihimäellä, Heinolassa ja Forssassa.
”Yleisesti kiristynyt työmarkkinatilanne näkyi alkuvuoden kesätyöhaussa. Hakijoissa on todella kova taso, ja hakijamäärä on kasvanut valtavasti. Odotamme, että myös tästä maaliskuussa käynnistyvästä nuorempien kesätyöhausta tulee vilkas”, sanoo Korhonen.
Hämeenmaalta kesätyötä hakeneiden kokonaismäärä selviää huhtikuussa, kun myös alle 18-vuotiaiden kesätyöhaku on päättynyt. Viime vuonna Hämeenmaan kesätöihin tuli yhteensä yli 9 000 hakemusta.
