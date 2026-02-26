Hyvinvointialue katsoi tarjouksen hinnoittelun poikkeuksellisen alhaiseksi – valitusprosessi päättynyt

Korkein hallinto-oikeus (KHO) ei 18.2.2026 antamallaan päätöksellä myöntänyt valituslupaa Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle ateria-, ruoka- ja laitoshuoltopalveluiden hankintaa koskevassa asiassa. Ratkaisu ei ollut yksimielinen. Yksi oikeusneuvos olisi myöntänyt valitusluvan. KHO ei siten anna ratkaisua varsinaiseen valitukseen, ja markkinaoikeuden 27.11.2025 antama päätös jää voimaan.

KHO arvioi valitusluvan myöntämisen edellytyksiä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n perusteella. Korkeimman hallinto-oikeuden enemmistön mielestä asiassa ei ollut perusteita valitusluvan myöntämiselle.

Markkinaoikeus kumosi marraskuussa 2025 hyvinvointialueen joulukuussa 2024 tekemän hankintapäätöksen. Päätöksellä Fodbar Oy -ryhmittymä oli valittu palveluntuottajaksi Hämeenlinnan ja Riihimäen alueille. Markkinaoikeus katsoi, ettei Palmia Oy:n tarjousta olisi saanut sulkea pois tarjousvertailusta poikkeuksellisen alhaisen hinnan perusteella, koska kyseistä menettelyä ei ollut kuvattu riittävän tarkasti tarjouspyyntöasiakirjoissa. Markkinaoikeus ei ottanut kantaa siihen, oliko Palmian tarjous tarjouspyynnön mukainen.

Hyvinvointialue arvioi tarjouksen hinnoittelun poikkeuksellisen alhaiseksi

Hyvinvointialue katsoi alkuperäisessä hankintapäätöksessään, että Palmia Oy:n sairaala-aterioiden hinnoittelu oli poikkeuksellisen alhainen suhteessa tarjouspyynnössä edellytettyyn palvelukokonaisuuteen. Tämä herätti kysymyksiä siitä, kattaako hinnoittelu kaikki tarjouspyynnössä edellytetyt tehtävät ja kustannukset.

– Hyvinvointialueen näkemyksen mukaan tarjouksessa ilmoitettujen sairaala-aterioiden täysin poikkeuksellinen hinnoittelumalli oli ongelmallinen suhteessa tarjouspyynnössä määriteltyyn palvelukokonaisuuteen. On tärkeää varmistaa, että tarjottu hinta kattaa kaikki tarjouspyynnössä edellytetyt tehtävät ja kustannukset sekä mahdollistaa palvelun kestävän toteuttamisen koko sopimuskauden ajan. Tarjouksen selkeä alihinnoittelu voi vääristää kilpailua ja muodostaa hankintayksikölle toiminnallisen riskin. Lisäksi julkisten varojen vastuullinen käyttö edellyttää, että tarjoukset ovat sekä hinnaltaan että sisällöltään kestäviä, läpinäkyviä ja tarjouspyynnön mukaisia, sanoo toimialajohtaja Jussi Savola.



Hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarisen mukaan asiassa oli kyse vastuullisen toiminnan varmistamisesta hyvinvointialueella.



– Pidän tätä ratkaisua erikoisena. Jotain asian vaikeudesta kertoo se, että korkein hallinto-oikeus on äänestänyt valitusluvan myöntämisestä. Kilpailutuksessa toimittaja on ilmoittanut yksikköhinnat liike- ja ammattisalaisuuksiksi. Esimerkinomaisesti voin kuitenkin todeta, että muun muassa sairaala-aterioiden hinnoittelu oli tasolla, joka herätti vakavia kysymyksiä kustannusten kattamisesta. Olemme hyvinvointialueella leikanneet menoja kaikesta mahdollisesta. Ei ole mitään syytä olla valitsematta halvinta tarjousta, ellei hintataso ole merkittävällä tavalla poikkeava, Naukkarinen sanoo.

Palvelut turvataan keskeytyksettä

Markkinaoikeuden päätöksen mukaisesti tarjoukset on vertailtava uudelleen ja asiassa on tehtävä uusi hankintapäätös, mikäli hankinta toteutetaan alkuperäisen tarjouskilpailun perusteella. Alkuperäistä hankintapäätöstä ei ole pantu täytäntöön markkinaoikeuden asettaman kiellon vuoksi.

Ateria- ja laitoshuoltopalveluiden koskevat sopimukset on siirretty Oma Hämeen tukipalvelut Oy:lle. Välttämättömät palvelut on turvattu väliaikaisella sopimusjärjestelyllä.

Hyvinvointialue ja Oma Hämeen tukipalvelut Oy arvioivat lähiviikkoina seuraavat toimenpiteet korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun jälkeen.