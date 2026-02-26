Helsinki pyytää palautetta talvikunnossapidon onnistumisesta

Kysely kattaa jalkakäytävien, pyöräväylien ja ajoratojen sekä aurattavien ulkoilu- ja puistoreittien talvikunnossapidon. Lisäksi kyselyssä voi antaa palautetta kaupungin kiinteistöjen (koulut, päiväkodit) piha-alueiden kulkureittien kunnossapidosta. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5–10 minuuttia.

Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Kysely on auki perjantaihin 13.3.2026 saakka. Yksityiskohtainen palaute, joka vaatii nopeita toimenpiteitä, tulee lähettää kaupungin vikailmoituksena palautekanavaan: hel.fi/palaute.

Jalankulkualueiden talvikunnossapitoa on vahvistettu

Helsinki kehittää talvikunnossapitoa jatkuvasti ja kaupunkilaisten antama palautteen myötä pyritään kartoittamaan mahdollisia kehityskohtia. Edellisvuoden perusteella kunnossapidon valvontaa on kehitetty ja tiukennettu. Lisäksi kaupunkilaisten tarpeisiin on kiinnitetty huomiota jalankulkualueiden kunnossapidon suunnittelussa.

“Jalankulkualueiden talvikunnossapitoa on vahvistettu saatujen määrärahojen ansiosta, ja tehostettujen talvihoitoreittien määrää on kasvatettu noin 20 kilometrillä”, kertoo tiimipäällikkö Toni Rantanen Helsingin kaupunkiympäristön katualueiden kunnossapidosta.

Näin talvikunnossapito hoidetaan Helsingissä

Helsingin kadut puhdistetaan ennalta määriteltyjen hoitoluokkien mukaisesti. Ensiksi hoidetaan pääväylät, joukkoliikennekadut sekä tärkeimmät jalankulku- ja pyöräilyreitit. Asuntokatujen vuoro tulee niiden jälkeen.

Kaupunki vastaa talvihoidosta ajoradoilla, pyöräväylillä ja esikaupunkialueiden jalkakäytävillä. Kantakaupungissa jalkakäytävien talvihoito sekä kadulta auratun lumen poisvienti ovat kiinteistönomistajien vastuulla.

Koulujen ja päiväkotien talvikunnossapitoon kuuluvat ulko-ovien edustat ja pääkulkuväylät ulko-oville. Lumi ja loska poistetaan pääkulkuväylien lisäksi pysäköintialueilta.