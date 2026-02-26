Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Helsinki pyytää palautetta talvikunnossapidon onnistumisesta

26.2.2026 11:35:29 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

Jaa

Kaupungin kyselyssä voi antaa palautetta talvikunnossapidosta talvella 2025–2026. Talvikunnossapitoa kehitetään jatkuvasti ja kaupunkilaisten antamalla palautteella on tärkeä rooli tarpeiden kartoittamisessa.

Lumenaurausta Museokadulla Etu-Töölössä.
Lumenaurausta Museokadulla Etu-Töölössä. Roni Rekomaa

Kysely kattaa jalkakäytävien, pyöräväylien ja ajoratojen sekä aurattavien ulkoilu- ja puistoreittien talvikunnossapidon. Lisäksi kyselyssä voi antaa palautetta kaupungin kiinteistöjen (koulut, päiväkodit) piha-alueiden kulkureittien kunnossapidosta. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5–10 minuuttia. 

Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. 

Kysely on auki perjantaihin 13.3.2026 saakka. Yksityiskohtainen palaute, joka vaatii nopeita toimenpiteitä, tulee lähettää kaupungin vikailmoituksena palautekanavaan: hel.fi/palaute.   

Jalankulkualueiden talvikunnossapitoa on vahvistettu 

Helsinki kehittää talvikunnossapitoa jatkuvasti ja kaupunkilaisten antama palautteen myötä pyritään kartoittamaan mahdollisia kehityskohtia. Edellisvuoden perusteella kunnossapidon valvontaa on kehitetty ja tiukennettu. Lisäksi kaupunkilaisten tarpeisiin on kiinnitetty huomiota jalankulkualueiden kunnossapidon suunnittelussa. 

“Jalankulkualueiden talvikunnossapitoa on vahvistettu saatujen määrärahojen ansiosta, ja tehostettujen talvihoitoreittien määrää on kasvatettu noin 20 kilometrillä”, kertoo tiimipäällikkö Toni Rantanen Helsingin kaupunkiympäristön katualueiden kunnossapidosta.  

Näin talvikunnossapito hoidetaan Helsingissä  

Helsingin kadut puhdistetaan ennalta määriteltyjen hoitoluokkien mukaisesti. Ensiksi hoidetaan pääväylät, joukkoliikennekadut sekä tärkeimmät jalankulku- ja pyöräilyreitit. Asuntokatujen vuoro tulee niiden jälkeen.  

Kaupunki vastaa talvihoidosta ajoradoilla, pyöräväylillä ja esikaupunkialueiden jalkakäytävillä. Kantakaupungissa jalkakäytävien talvihoito sekä kadulta auratun lumen poisvienti ovat kiinteistönomistajien vastuulla.  

Koulujen ja päiväkotien talvikunnossapitoon kuuluvat ulko-ovien edustat ja pääkulkuväylät ulko-oville. Lumi ja loska poistetaan pääkulkuväylien lisäksi pysäköintialueilta. 

Avainsanat

helsinkitalvikunnossapitokyselypalautteetjalankulkualueet

Yhteyshenkilöt

Asukkaiden yhteydenotot ja palautteet

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu
puh. 09 310 22111
palautteet.hel.fi

Kuvat

Lumenaurausta Museokadulla Etu-Töölössä.
Lumenaurausta Museokadulla Etu-Töölössä.
Roni Rekomaa
Lataa

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye