Menestyksekäs sijoitusvuosi kasvatti työeläkevarat 285 miljardiin – rahastointi helpottaa maksutaakkaa myös tulevaisuudessa

– Viime vuoden alkupuolella osakemarkkinoiden kehitystä varjosti geo- ja kauppapoliittisten jännitteiden kiristyminen, etenkin Yhdysvaltain hallinnon kauppapoliittiset linjaukset. Osakemarkkinoilla nähtiin tuolloin suuria päivämuutoksia. Markkinatunnelmat kuitenkin piristyivät kevään myötä, ja loppuvuotta kohden osakemarkkinat kehittyivät nousujohteisesti, kertoo Telan pääekonomisti Mikko Mäkinen.

Työeläkevarojen nimellistuotto vuodelta 2025 oli 7,4 prosenttia. Reaalituotto, joka huomioi inflaation kokonaistuottoa vähentävänä, oli puolestaan 7,2 prosenttia.

– Yhdysvaltain dollarin heikentyminen viime vuonna alensi yhdysvaltalaisten sijoitusten euroissa raportoituja tuottoja. Heikentymisen taustalla olivat muun muassa maan hallinnon arvaamaton kauppapolitiikka, huoli liittovaltion budjettialijäämän kehityksestä ja epävarmuus keskuspankin riippumattomuudesta. Sijoittajien luottamus Yhdysvaltain dollarin perinteiseen turvasatama-asemaan selvästi horjui, Mäkinen toteaa.

– Suomalaisen listattujen osakkeiden muutaman vuoden alavire sen sijaan päättyi viime vuonna. Helsingin pörssin yleisindeksi ylsi yli 30 prosentin vuosituottoon, mikä oli yksi parhaista. Myös eurooppalaiset osakkeet tuottivat hyvin, Mäkinen jatkaa.

Alkaneen vuoden 2026 sijoitusnäkymiä Mäkinen kuvaa maltillisen optimistisiksi.

– Maailmantalouden ennustetaan kasvavan tänä vuonna hieman yli kolmen prosentin vauhtia. Erityisesti tekoälyyn liittyvien AI-investointien uskotaan jatkuvan vahvana, ja inflaation odotetaan pysyvän maltillisena. Geo- ja kauppapoliittiset jännitteet voivat kuitenkin tuoda yllätyksiä. Samoin kehittyneiden valtioiden velkaantuneisuus on korkealla tasolla, Mäkinen pohtii.

Varojen kasvu turvaa tulevaisuuden työeläkkeitä

Työeläkevarojen rahastoinnin ja rahastoitujen varojen sijoittamisen tarkoituksena on alentaa työntekijöiltä ja työnantajilta perittäviä työeläkemaksuja – nyt ja tulevaisuudessa. Kun osa eläkkeiden rahoituksesta katetaan rahastojen ja niille saatujen sijoitustuottojen avulla, voidaan työeläkemaksu pitää matalammalla tasolla kuin mitä eläkemeno edellyttäisi.

Varojen kasvu on aina hyvä uutinen erityisesti tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden näkökulmasta, sillä varoja tarvitaan yhä enemmän väestön ikääntyessä.

– Nykyiset lapset ja nuoret tulevat aikanaan maksamaan osan myös tänä päivänä työssäkäyvien eläkkeistä. Vaikka väestö ikääntyy ja syntyvyys on alhainen, ei työstä perittävää työeläkemaksua jouduta nostamaan nykyisestä rahastoinnin ansiosta, Mäkinen toteaa.

Eläkerahastojen ja niiden tuottojen osuus vuotuisen työeläkemenon kattamisessa on vuosien mittaan kasvanut ja kasvaa edelleen. Yksityisaloilla rahastoista katetaan tällä hetkellä reilu viidennes eläkemenosta. Osuus kasvaa jo lähitulevaisuudessa neljännekseen, eli 25 senttiä jokaisesta työeläke-eurosta tulee rahastoista. Rahastoilla on tärkeä rooli eläkkeiden rahoituksen turvaajana.

Tarkemmat tiedot työeläkevarojen määrästä

Työeläkevakuuttajien sijoitettavissa olevien työeläkevarojen määrä vuoden 2025 lopussa oli yhteensä 285 miljardia euroa. Varat kasvoivat vuoden viimeisellä neljänneksellä kuudella miljardilla eurolla. Kaikkiaan kasvua koko vuoden aikana tuli 14 miljardin euron verran.

Vuoden 2025 nimellistuotto oli 7,4 prosenttia. Reaalituotto, joka huomioi inflaation kokonaistuottoa vähentävänä, oli puolestaan 7,2 prosenttia. Pidemmän aikavälin reaalituotto vuodesta 1997 alkaen oli 4,1 prosenttia.

Sijoituslajikohtaiset nimellis- ja reaalituotot vuodelta 2025 olivat seuraavat:

osake- ja osaketyyppiset sijoitukset nimellisesti 10,6 prosenttia, reaalisesti 10,4 prosenttia

korkosijoitukset nimellisesti 3,8 prosenttia, reaalisesti 3,6 prosenttia

kiinteistösijoitukset nimellisesti 1,1 prosenttia, reaalisesti 0,9 prosenttia

vaihtoehtoiset sijoitukset nimellisesti 4,5 prosenttia, reaalisesti 4,3 prosenttia.



Varojen omaisuuslajikohtaista ja maantieteellistä muutosta voi tarkastella interaktiivisessa infografiikassa tai liitteenä olevasta kuvasta.

Sijoituslajien kehitys pidemmällä aikavälillä on tarkasteltavissa myös omassa infografiikassaan.

Telan kokoamat tiedot työeläkevaroista sisältävät työeläkeyhtiöiden, eläkekassojen, eläkesäätiöiden, Kelan toimihenkilöiden eläkerahaston, Kevan, Kirkon eläkerahaston, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen, Merimieseläkekassan, Suomen Pankin Eläkerahaston ja Valtion Eläkerahaston hallinnoimat eläkevarat. Tilastoissa on mukana vain lakisääteinen työeläketurva.

Telan tilastoimat eläkevarat eivät sisällä työeläkevakuuttajien taseeseen kirjattuja muita saamisia ja velkoja tai aineellisia hyödykkeitä. Tässä mainitut työeläkevarat tarkoittavat sijoitettavissa olevia varoja.

Tarkemmat tiedot sijoitusvarojen määrästä ja kohdentumisesta löytyvät kokonaisuudessaan Telan verkkosivuilta Eläkevarojen määrä. Tietoja voi tarkastella myös Telan tilastotietokannasta.

Telan seuraavat työeläkevaroja koskevat tilastot maaliskuun 2026 lopun tilanteesta julkaistaan touko-kesäkuun vaihteessa.