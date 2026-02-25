Hämeenlinnan tunneli suljetaan huoltotöiden vuoksi
26.2.2026 11:52:16 EET | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Valtatie 3 Helsinki - Tampere suljetaan Hämeenlinnan tunnelin kohdalla huoltotöiden vuoksi 4.-5.3.2026 ja 5.-6.3.2026 klo 21.00-6.00. Liikenne ohjataan tunneleiden varareitille.
Hämeenlinnan tunneli suljetaan tunnelin huoltotöiden suorittamiseksi. Ensimmäisenä yönä 4.-5.3.2026 klo 21.00–06.00 suljetaan P-putki ja toisena yönä 5.–6.3.2026 klo 21.00–06.00 suljetaan molemmat tunneliputket. Tunneliputkissa uusitaan palokuidun kiinnikkeet ja tehdään paloilmoitinlaitteiden testausta. Vaikutus sekä etelään että pohjoiseen.
Tunneliputki avataan liikenteelle heti tunnelissa tehtävien töiden päätyttyä.
Tunneliputken sulkemisessa on kelivaraus. Huonon keliennusteen vuoksi tunnelin sulkeminen voidaan peruuttaa hyvin lyhyellä varoitusajalla.
Työn aikaisesta liikennejärjestelystä vastaa
Caverion Oy, Jarmo Sillanpää, 050 5393 491
Yhteyshenkilöt
Risto Loikkanen
Maanteiden hoidon projektipäällikkö
+358 295 021 306
risto.loikkanen@elinvoimakeskus.fi
Tietoja julkaisijasta
Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.
