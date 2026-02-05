Turun Osuuskaupalla vahva vuosi 2025 – asiakasomistajille ennätysmäärä rahana maksettavia etuja ja ennätysmäärä uusia asiakasomistajia

Asiakasomistajien vahva kiinnostus Turun Osuuskaupan palveluihin siivitti liikevaihdon kasvua vuonna 2025. Asiakasomistajille maksetut edut nousivat ennätykselliseen 30,5 miljoonaan euroon, ja vuoden 2025 aikana uusia asiakasomistajia liittyi historiallisen paljon – kaikkiaan 11 246. Vuoden lopussa heitä oli jo 190 958, mikä tarkoittaa, että jo yli 81 prosentilla toimialueen kotitalouksista on S-Etukortti.

Asiakasomistajaosuuden kasvu näkyi suoraan myös liiketoiminnan tuloksessa. Vuoden 2025 tulos kehittyi myönteisesti ja oli 30,1 miljoonaa euroa (ed.v. 24,8 M€). Asiakasomistajamäärän kasvu ja keskittämisen lisääntyminen kuvastavat Turun Osuuskaupan asemaa alueen luotettavana ja kilpailukykyisenä kotimaisena toimijana.

– Asiakasomistajat ovat toimintamme perusta, ja vuonna 2025 se näkyi poikkeuksellisen vahvasti. Olemme määrätietoisesti kehittäneet palveluitamme ja verkostoamme asiakasomistajien tarpeisiin, ja se on tuottanut tulosta niin myynnin, asiakasmäärien kuin asiakasomistajuuden kehityksen osalta. Vuonna 2025 uudistimme useita S-market- ja Sale-ketjun myymälöitä. Tänä vuonna Turun Osuuskauppa juhlii 125-vuotista taivaltaan ja haluamme sen kunniaksi tarjota asiakasomistajillemme entistä enemmän etuja ja elämyksiä. Juhlavuonna uudistukset huipentuvat syksyllä Prisman Naantalin sekä uudistuneen Wiklundin avauksiin. Wiklundilla työt Sokoksen uudistamiseksi ja Prisman avaamiseksi etenevät hienosti aikataulussa, kertoo toimitusjohtaja Niklas Österlund.

Vahva liikevaihto ja kasvua monilla toimialoilla

2025 (M€) 2024 (M€) +/- % ed.v. Market toimiala 663,7 642,0 +3,4 % Sokos-tavaratalot ja Emotion 19,2 19,1 +0,8 % Matkailu- ja ravitsemistoimiala 47,5 47,3 +0,5 % Liikennekauppa 80,7 88,5 -8,9 % Muu liikevaihto* 18 5,7 +217,7 % Yhteensä 829,1 802,6 +3,3 %

*Sisältää Kauppakeskus Mylly konsernin 1.5.2025 alkaen

Turun Osuuskaupan liikevaihto vuonna 2025 oli 829,1 miljoonaa euroa (ed.v. 802,6 M€), kasvua 3,3 prosenttia. Kasvun taustalla olivat etenkin market-kaupan onnistumiset sekä asiakasomistajien määrän kasvu, joka vauhditti asiakasmääriä ja myyntiä.

Market-toimialan liikevaihto oli 663,7 M€, kasvua 3,4 prosenttia. Ruoan verkkokaupan myynti kasvoi peräti 32,3 prosenttia, ja Prisma.fi-käyttötavaraverkkokaupan kasvu Turun Osuuskaupan alueella oli 49,7 prosenttia.

Sokos-tavaratalojen ja Emotionin liikevaihto kasvoi hieman, ja sokos.fi-verkkokaupan myynti kasvoi merkittävästi (+44,8 prosenttia). Matkailu- ja ravitsemiskaupassa kasvu oli maltillista, mutta positiivista (liikevaihto 47,5 M€, +0,5 prosenttia). Majoituskaupassa liikevaihto laski edellisestä vuodesta 1,2 prosenttia. Ravintolakaupan liikevaihto kasvoi 1,8 prosenttia. Liikennekaupassa liikevaihto laski polttoainemarkkinoiden vaikutusten myötä.

Investointitaso nousi –hyödyttää suoraan asiakasomistajia

Vuonna 2025 Turun Osuuskauppa investoi alueelleen 71,6 miljoonaa euroa (8,6 prosenttia liikevaihdosta), mikä on selvästi enemmän kuin edellisvuoden 42,4 miljoonan euron investoinnit (5,3 prosenttia liikevaihdosta). Suurin investointi oli Kauppakeskus Myllyn koko osakekannan hankinta.

Myymäläuudistukset ja palvelujen kehittäminen suuntautuvat suoraan varsinaissuomalaisten asiakasomistajien hyödyksi: parempia palveluita, laajempia valikoimia ja sujuvampaa asiointia. Vuoden 2025 aikana uudistimme S-market Sauvon, Nousiaisen sekä Ruskon. Lisäksi Sale Hämeenkatu, Sale Kustavi ja Sale Lemu ovat saaneet uudistetut tilat. Verkkokaupan palvelut laajenivat, kun Hirvensaloon sekä Maskuun avattiin uudet ruoan verkkokaupan noutolokerikot ja noutolokerikkokapasiteettia kasvatettiin Prisma Piispanristillä ja S-market Naantalissa. Ravintolapuolella Myllyssä sijaitseva Tsiken uudistettiin heti alkuvuonna 2025.

Sähkölatausverkoston kehittäminen jatkuu edelleen ja kaikkiaan Turun Osuuskaupalla on nyt 21 latausasemaa, joissa on yhteensä 94 latauspistettä.

Uudistukset Varsinais-Suomessa jatkuvat. Tällä hetkellä rakenteilla on uusi Sale Merimaskuun, ja sen avajaisia päästään viettämään maaliskuussa. Kuluvan vuoden syksyllä valmistuu myös uusi Prisma Naantaliin. Uudistamme myös Wiklundia ja syksyllä avataan S-market Wiklund Herkun paikalle Turun Osuuskaupan ensimmäinen keskustassa sijaitseva Prisma. Samassa yhteydessä uudistamme Sokosta. LogoHubin Sale-myymälän avautuu keväällä 2027 ja suunnitteilla on S-marketin avaaminen lähivuosina Hirvensaloon osana Turun kaupungin innovaatiokumppanuutta.

Asiakasomistajien ennätykselliset edut

Asiakasomistajat saivat Bonusta ja maksutapaetua yhteensä 30,5 miljoonaa euroa, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin.

• Bonusta maksettiin 29,5 M€

• Maksutapaetua kertyi 977 760 €

Kasvu kuvastaa sekä vahvaa asiointia että asiakasomistajamäärän nousua.

Henkilöstö

Turun Osuuskauppa on yksi Varsinais-Suomen suurimmista työllistäjistä ja henkilöstön määrä oli vuoden 2025 lopussa 2572 henkilöä (ed.v. 2 664). Kesällä 2026 Turun Osuuskauppa työllistää yhteensä noin 1 000 kesätyöntekijää ja Tutustu ja tienaa -työharjoittelijaa myymälöissä, ABC liikenneasemilla, ravintoloissa, hotelleissa ja S-Pankin palvelupisteillä.

Tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2026 toimintaympäristön arvioidaan hieman paranevan. Talouskasvun odotetaan vahvistuvan maltillisesti, mutta kuluttajaluottamukseen vaikuttavat edelleen työllisyysnäkymien epävarmuus sekä geopoliittiset jännitteet, jotka voivat heijastua yleiseen kysyntään ja markkinoiden vakauteen. Kiristyvä kilpailu erityisesti päivittäistavarakaupassa jatkuu.

Turun Osuuskauppa ennakoi liikevaihdon kasvun jatkuvan vuonna 2026. Alkaneelle tilikaudelle ajoittuu useita merkittäviä investointihankkeita, kuten Wiklundin uudistaminen sekä Prisma Wiklundin ja Prisma Naantalin avaaminen syksyllä 2026. Näiden investointien odotetaan luovan vahvan pohjan tulevien vuosien kannattavalle kasvulle. Asiakasomistajat saavat näkyviä hyötyjä uudistuvista palveluista ja toimipaikoista.

Tiedotteessa ilmoitetut luvut ovat tilintarkastamattomia.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Niklas Österlund, puh. 010 764 4001