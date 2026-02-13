Taloushallinto-osaaminen ajan tasalle uudessa koulutuskokonaisuudessa

Koulutuskokonaisuus sopii kaikille taloushallinnon tehtävissä työskenteleville, jotka haluavat päivittää tai syventää tietojaan. Se soveltuu myös henkilöille, jotka ovat aiemmin opiskelleet taloushallintoa, mutta sittemmin päätyneet muihin tehtäviin. He voivat kerrata talousasioita tässä koulutuksessa ja hakeutua sitten alan työtehtäviin. Koulutus on suunniteltu opiskeltavaksi verkko-opintoina työn ohella, ja se tarjoaa paljon ajankohtaista ja hyödyllistä tietoa.

TAMKissa seurataan aktiivisesti alan kehitystä.

– Seuraamme aktiivisesti muun muassa keskustelua eri foorumeilla, ja myös me opettajat pidämme omaa osaamistamme ajan tasalla esimerkiksi osallistumalla koulutuksiin. Lisäksi teemme yhteistyötä yritysten kanssa. Muun muassa opiskelijoiden harjoittelukeskusteluissa ja opinnäytetyön ohjaustilanteissa saamme suoraa tietoa ja palautetta yritysten tarpeista, kertoo Kati Kouhia-Kuusisto, koulutuksen vastuuopettaja.

Uraseurantakyselyt TAMKista jo valmistuneille opiskelijoille ovat myös erittäin hyödyllisiä. Syksyllä 2025 toteutettiin viimeksi kysely 5 vuotta aiemmin valmistuneille tradenomeille.

– Heistä yli 50 % vastasi kyselyyn ja kertoi näkemyksiään osaamisen tarpeista. Nämä tiedot ovat erittäin tärkeitä koulutuksen kehittämisessä.

Muuttuva työympäristö vaatii osaamisen täydentämistä

Koulutuksen osallistujien osaamisen täydentämisen tarpeet riippuvat siitä, millaisissa työtehtävissä he toimivat, koska ja minkä verran he ovat opiskelleet talousasioita sekä miten he ovat ylläpitäneet osaamistaan.

– Yleisesti ottaen viime vuosien nopea digitalisaation kehitys sekä automatiikan, koneoppimisen ja tekoälyn hyödyntäminen ovat varmasti aiheita, joissa suurimmalla osalla on tarvetta tietojen päivittämiseen.

Kati Kouhia-Kuusisto uskoo myös nykysääntöjen mukaisten raportointivaatimusten (muun muassa kestävyysraportointi), tiedolla johtamisen ja talouden tietojärjestelmien hyödyntämisen olevan aiheita, joissa monella on päivitystarvetta.

Tekoäly on Kouhia-Kuusiston mukaan hyvin keskeinen puheenaihe taloushallinnossa tällä hetkellä.

– Rutiinitöitä siirretään enenevässä määrin automaation ja tekoälyn hoidettaviksi, ja siksi tulevaisuuden talousammattilaisten on kehitettävä osaamistaan pystyäkseen työskentelemään muuttuvassa työympäristössä.

Ilmoittautumisaika koulutukseen on 1.–31.5.2026.

Koulutus alkaa 13. elokuuta 2026.