Naantalin merenjään luistelureitit on suljettu – jäälle menemistä ei suositella
26.2.2026 14:20:13 EET | Naantalin kaupunki | Tiedote
Naantalin kaupungin auraamat merenjään reitit on suljettu tänään.
Naantalin kaupungin auraamat merenjään luistelureitit on suljettu tänään torstaina 26.2.2026. Merenjään reitit eivät ole enää käytettävissä eikä kaupunki suosittele merenjäällä liikkumista.
Varsinais-Suomessa säätilanne on lauhtunut, ja torstaina sää on sateinen. Naantalin liikunta-alueiden työnjohtaja Max Holmberg kertoo, että sääolosuhteet ovat aamusta alkaen olleet sellaiset, ettei Naantalinaukon reittien kunnostaminen ja jäätilanteen varmistaminen ole enää mahdollista. Plussakelejä on luvattu myös pitkälle ensi viikkoon.
Luonnonjäillä liikkuminen tapahtuu aina omalla vastuulla. Meren ja järvien jäät voivat olla heikompia kuin ne päältä näyttävät, ja olosuhteet jäällä voivat vaihdella nopeastikin muun muassa jäällä aukeavien railojen, vedenkorkeudenvaihteluiden tai tuulen ja sateen vuoksi.
Naantalin kaupungin karttapalvelusta löydät ajantasaisesti tiedon luistelukenttien ja -reittien sekä latujen kunnostuksesta: Siirry latu- ja jääinfokartalle. Kartalle punaisella merkityt reitit ja kentät eivät ole käytössä.
Max Holmbergliikunta-alueiden työnjohtajaNaantalin kaupunkiPuh:044 733 4761max.holmberg@naantali.fi
