Naantalin merenjään luistelureitit on suljettu – jäälle menemistä ei suositella

26.2.2026 14:20:13 EET | Naantalin kaupunki | Tiedote

Naantalin kaupungin auraamat merenjään reitit on suljettu tänään.

Sää lauhtuu ja jäätilanne voi muuttua nopeastikin. Kuva maaliskuulta 2024. Naantalin kaupunki

Naantalin kaupungin auraamat merenjään luistelureitit on suljettu tänään torstaina 26.2.2026. Merenjään reitit eivät ole enää käytettävissä eikä kaupunki suosittele merenjäällä liikkumista.

Varsinais-Suomessa säätilanne on lauhtunut, ja torstaina sää on sateinen. Naantalin liikunta-alueiden työnjohtaja Max Holmberg kertoo, että sääolosuhteet ovat aamusta alkaen olleet sellaiset, ettei Naantalinaukon reittien kunnostaminen ja jäätilanteen varmistaminen ole enää mahdollista. Plussakelejä on luvattu myös pitkälle ensi viikkoon.

Luonnonjäillä liikkuminen tapahtuu aina omalla vastuulla. Meren ja järvien jäät voivat olla heikompia kuin ne päältä näyttävät, ja olosuhteet jäällä voivat vaihdella nopeastikin muun muassa jäällä aukeavien railojen, vedenkorkeudenvaihteluiden tai tuulen ja sateen vuoksi.

Naantalin kaupungin karttapalvelusta löydät ajantasaisesti tiedon luistelukenttien ja -reittien sekä latujen kunnostuksesta: Siirry latu- ja jääinfokartalle. Kartalle punaisella merkityt reitit ja kentät eivät ole käytössä.

Naantali on kasvava yli 20 000:n asukkaan kaupunki vetovoimaisessa Varsinais-Suomessa. Saaristo on vahvasti läsnä: Naantaliin kuuluu jopa tuhat saarta ja tuhat kilometriä rantaviivaa. Asukkaille on tarjolla monipuolisia asumisratkaisuja sekä ainutlaatuisia kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia. 

Naantali on yrittäjäystävällinen ja kehittyvä satamakaupunki, josta on toimivat yhteydet niin maa- kuin meriteitse. Tällä hetkellä Naantalissa toimii noin 1600 yritystä.

