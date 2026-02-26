HUSin yhtymähallitus kokoontuu 2.3.
26.2.2026 15:08:43 EET | HUS | Tiedote
Yhtymähallitus kokoontuu 2. maaliskuuta 2026 käsittelemään muun muassa HUS-yhtymän vuoden 2025 tilintarkastamattomia tilinpäätöstietoja sekä tammikuun 2026 toimintaa ja taloutta.
Yhtymähallitus johtaa HUSin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallituksessa on 17 jäsentä, joista kaksi on Helsingin yliopiston edustajia. Yhtymähallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa.
