Kantaverkkomaksurakenteen muutosehdotuksien ensimmäinen palautekierros käyty, seuraava kuuleminen vaikutusarvion valmistuttua
27.2.2026 10:30:30 EET | Fingrid Oyj | Tiedote
Fingridin ehdotus kantaverkkomaksurakenteen muutoksista poiki runsaasti palautteita sidosryhmiltä. Maksujen kustannusvastaavuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen sekä verkon tehokkaamman käytön kannusteet saivat laajalti kannatusta, mutta muutosesitykset herättivät myös huolia. Seuraavaksi Fingrid tarkentaa esityksiä, teettää vaikutusarvion maksurakennemuutoksista ja julkaisee uuden konsultaation sidosryhmille. Mahdollisten muutoksien käyttöönoton uusi tavoite on alkuvuosi 2029.
Fingrid julkaisi viime marraskuussa uudistusehdotuksia kantaverkkopalvelumaksujen rakenteeseen ja keräsi niistä konsultaatiopalautetta helmikuun alkuun asti. Kirjallisia palautteita vastaanotettiin 31 kpl. Kiitämme saamastamme palautteesta.
Sidosryhmiltä saatiin laajalti tukea kehitysehdotusten tavoitteille lisätä maksujen kustannusvastaavuutta ja läpinäkyvyyttä sekä kannusteita tehokkaampaan verkon käyttöön. Toisaalta muutosten vaikutukset, erityisesti mahdolliset maksuosuuksien kasvut yksittäisillä asiakkailla tai asiakasryhmillä, herättivät huolta. Vaikutusarvion tärkeyttä korostettiin ja uutta kuulemista sen valmistumisen jälkeen toivottiin.
Ehdotuksista 15 minuutin laskutusjakson käyttöönotto ja laskutusrajapinnan painottaminen asiakkaan liittymispisteen mittaustietoihin saivat laajaa kannatusta. Sen sijaan sijaintiperusteisuus ja jännitekohtainen hinnoittelu jakoivat vastaajia. Niidenkään kustannusvastaavuutta ei niinkään kyseenalaistettu, mutta osa vastaajista koki ne haastaviksi. Tehoperusteisempaa laskutusta pidettiin pääosin hyvänä periaatteena, ja tehomaksujen harmonisointia jakeluverkkojen maksurakenteiden kanssa toivottiin. Uusi järjestelmäpalvelumaksu sai varautuneen positiivisen vastaanoton, mutta siltä edellytettiin lisää läpinäkyvyyttä.
Muutosesitysten taustalla oli kantaverkkomaksuilla katettavien kustannusten jako kolmeen osaan: verkkoinfran rakentamiseen ja ylläpitoon, häviöiden hankintaan sekä järjestelmävastuuseen liittyviin kustannuksiin. Yleinen toive sidosryhmäpalautteissa oli saada tietoa painotuksesta näiden osa-alueiden välillä. Vuosina 2024-2025 verkkoinfra muodosti noin 2/3 koko kantaverkkopalvelun kustannuksista, kun taas häviöiden hankinta ja järjestelmävastuuseen liittyvät kustannukset muodostivat kumpikin noin 1/6.
Seuraavaksi Fingrid työstää kehitysehdotuksia yksityiskohtaisemmalle tasolle huomioiden saadun konsultaatiopalautteen. Vaikutusarvio maksurakennemuutoksista on päätetty teettää riippumattomana konsulttiselvityksenä, jonka on tarkoitus valmistua toukokuun lopulla. Siitä sekä siinä arvioidusta yksityiskohtaisemmasta maksurakenteesta tullaan kuulemaan sidosryhmiä, alustavan aikataulun mukaan kesä-elokuussa. Päätökset mahdollisista maksurakenteen uudistuksista siirtyvät siten syksyyn 2026, jonka jälkeen Fingrid toimittaa vielä niihin liittyvät kantaverkkopalveluehtojen muutokset Energiaviraston vahvistettavaksi.
Sidosryhmäpalautteissa toivottiin, että muutoksille varattaisiin riittävän pitkä toteutusaika vielä päätösten vahvistuksen jälkeen ja käyttöönotto yhteensovitettaisiin jakeluverkon maksurakenteiden harmonisoinnin kanssa. Näin ollen käyttöönottotavoitetta mahdollisille maksurakennemuutoksille on siirretty vuoden 2029 alkuun. Lisäksi tarkastellaan tarvetta mahdollisille siirtymäajoille maksukomponenteittain vielä tämän jälkeen.
Lisätietoja:
Laura Ihamäki, asiakaspäällikkö, kantaverkkopalvelut, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5166
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@fingrid.fi
Aiempi tiedote aiheesta: Fingrid selvittää kantaverkkomaksurakenteen uudistamista verkon käytön tehostamiseksi >
Tietoja julkaisijasta
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.
Fingrid välittää. Varmasti.
www.fingrid.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fingrid Oyj
Webinaari: Tase- ja reservimarkkinapalvelun ajankohtaiset26.2.2026 15:47:12 EET | Tiedote
Fingrid järjestää ma 9.3.2026 klo 14-15 webinaarin, jossa käydään läpi Fingridin tase- ja reservimarkkinapalvelun ajankohtaisia aiheita. Webinaari on suunnattu markkinatoimijoille.
Sähkövarastojen yhteisteho Suomessa jo yli 1 000 MW24.2.2026 10:55:54 EET | Tiedote
Sähkövarastot tarjoavat sähköjärjestelmäämme välttämätöntä joustoa. Fingridin keräämien ja arvioimien tietojen mukaan Suomen sähköverkkoihin on liitetty teholtaan jo noin 1 050 MW sähkövarastoja ja liittämistahdin odotetaan jatkuvan nopeana myös tulevina vuosina. Tietoa sähkövarastojen arvioidusta kokonaiskapasiteetista aletaan lähiaikoina julkaista Fingridin internet-sivuilla. Sähkövarastot on tärkeä sijoittaa sähköverkkoihin siten, etteivät verkot ruuhkautuisi alueellisesti.
Fingrid käynnistää pilotin kulutussuunnitelmien hyödyntämisestä16.2.2026 14:20:22 EET | Tiedote
Fingrid käynnistää pilotin tavoitteenaan selvittää, miten kulutus- ja säätötarve-ennusteita on mahdollista tarkentaa kulutussuunnitelmien avulla. Pilottiin etsitään parhaillaan mukaan sopivia tasevastaavia talvelle 2026-27.
Fingrid launches a pilot on the use of consumption plans16.2.2026 14:20:22 EET | Press release
Fingrid is launching a pilot project with the aim of exploring how consumption and balancing need forecasts could be refined using consumption plans. The pilot is currently seeking suitable balance responsible parties to participate for the winter season 2026–27.
Ändringar i Fingrids ägarinnehav: Staten ökar sin andel i Fingrid5.2.2026 15:34:40 EET | Pressmeddelande
Ägarstrukturen i stamnätsbolaget Fingrid Oyj ändras delvis. Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen säljer sin ägarandel i Fingrid på cirka 20 procent till finska staten och OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme