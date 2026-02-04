Makumatka Turkin Kappadokiaan on kerran elämässä -kokemus

Satumaisista maisemistaan ja kuumailmapallolennoistaan tunnettu Kappadokia on mainio kohde paitsi seikkailijalle myös makumatkailijalle. Turkin Michelin-opas on tänä vuonna laajempi kuin koskaan, ja mukana on nyt myös ennätysmäärä ravintoloita Kappadokian alueelta: jopa 18 Michelin-listattua ravintolaa.