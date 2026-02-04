Makumatka Turkin Kappadokiaan on kerran elämässä -kokemus
Satumaisista maisemistaan ja kuumailmapallolennoistaan tunnettu Kappadokia on mainio kohde paitsi seikkailijalle myös makumatkailijalle. Turkin Michelin-opas on tänä vuonna laajempi kuin koskaan, ja mukana on nyt myös ennätysmäärä ravintoloita Kappadokian alueelta: jopa 18 Michelin-listattua ravintolaa.
Michelin-tähtien ja vihreitä valintoja korostavien Green Star -ravintoloiden lisäksi Kappadokiassa on useita Bib Gourmand- tai Michelin-suosituksen saaneita ravintoloita.
Niiden taustalta löytyy mitä erilaisimpia tarinoita: mukana on moderneja trendiravintoloita, mutta yhtä lailla naisten osuuskuntia, perheyrityksiä ja toimintaansa sukupolvien ajan vaalineita ravintoloita, joiden hienous piilee siinä, että mitään ei muuteta liikaa.
Kappadokian keittiössä maistuvat paikalliset raaka-aineet, Anatolian historiasta ammentavat reseptit ja uuden kokkisukupolven tulkinnat vuosisataisista perinteistä – historiaa kunnioittaen mutta uutta luoden. Alue on nopeasti noussut yhdeksi Turkin mielenkiintoisimmista kulinaarisista kohteista.
Kappadokia tunnetaan kuumailmapalloistaan
Keski-Turkissa sijaitsevan Kappadokian erikoiset luonnonmuodostelmat, maanalaiset kaupungit ja hienot maisemat vetävät puoleensa kasvavan joukon myös suomalaisia joka vuosi. Moni tekee alueelle retken tai kiertomatkan yhdistettynä lomaan Turkin etelärannikolla.
Alueen ehdoton kerran elämässä -elämys on kuumailmapallolento, jolle startataan jo aamuvarhaisella auringonnousun hetken tavoittamiseksi. Sadat pallot lipuvat laaksojen yllä ja tunnelma on henkeäsalpaava. Mutta se ei ole suinkaan ainoa alueen elämyksistä: tarjolla on myös vaelluksia, polkupyöräreittejä ja kulttuurikohteita.
Kappadokian 4 000 vuotta vanhat luolastot ovat kokonaisia maanalaisia kaupunkeja. Niistä osa on säilynyt nykypäivään saakka. Luolakaupungit syvällä kallion uumenissa ovat suosittuja vierailukohteita, joissa toimii jopa maanalaisia hotelleja.
Kappadokian sydämessä sijaitseva Ortahisarin kylä on juuri hyväksytty kansainvälisen Cittaslow -verkoston jäseneksi.
Alueen ruokakulttuuri ammentaa maisemasta
Hidasta elämää -ajattelun hengessä syöminenkin on Kappadokiassa hetki pysähtyä ja maistaa paikkaa sekä sen vuosisataisia tarinoita.
Pöytään tuodaan täällä sitä, mitä luonto tarjoaa: aprikoosilla makeutettu muhennos, eriste-pasta kurpitsansiementen kera ja saviruukussa kypsennettyä testi kebabı ovat esimerkkejä ruoista, joiden ainekset tulevat lähitiloilta suoraan keittiöihin.
Luolassa kypsytetty divle obruk -juusto täydentää paikallisia viinejä, jotka valmistetaan anatolialaisista rypälelajikkeista, kuten boğazkeresta, narincesta ja emiristä.
Faktat: Kappadokia
- Kappadokia sijaitsee Keski-Anatolian ylängöllä noin kilometrin korkeudessa merenpinnasta.
- Parhaita aikoja matkustaa ovat huhti-toukokuu tai syys-lokakuu
- Useat suomalaiset matkanjärjestäjät tarjoavat valmismatkoja Kappadokiaan tai Turkin kiertomatkoja, joiden osana vieraillaan Kappadokiassa
- Lähin lentoasema on Kayserissa, jonne pääsee Helsingistä yhdellä vaihdolla
- Tunnettuja maanalaisia kaupunkeja ovat esimerkiksi Derinkuyu ja Kaymakli
- Suosituimmat luontokohteet sijaitsevat Göremen kansallispuiston alueella
- Luoliin louhittuja hotelleja on alueella yli 400
- Kuumailmapalloretket maksavat noin 200 euroa henkilöltä ja ne kannattaa varata ajoissa
Kappadokian Michelin-ravintolat
https://guide.michelin.com/en/tr/area-turkiye-cappadocia/restaurants
Kuvia median käyttöön
https://docs.tga.gov.tr/3fyvua2g
https://docs.tga.gov.tr/mj7ne7qw
