Opiskelijoiden toimeentulo taas uhan alla
26.2.2026 14:01:42 EET | Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry | Tiedote
Opiskelijoiden taloudellista tilannetta on kiristetty tämän hallituskauden aikana liikaa. Nyt viimeisenä iskuna kesätöiden puutteesta kuritetaan kohtuuttomasti tilanteessa, jossa Suomen työttömyysaste on koko Euroopan korkein.
Opiskelijat ovat tänä keväänä tilanteessa, jossa kesätyöhaun paine kasautuu kohtuuttomaksi. Tuleva kesä on ensimmäinen vuonna 2025 voimaan astuneen muutoksen jälkeen, jolloin opiskelijat saavat yleisen asumistuen sijaan opintotuen asumislisää. Opintotuen asumislisää maksetaan vain kuukausilta, jolloin opiskelija nostaa opintotukea, eli kuukausilta, joina opiskelija suorittaa opintoja. Moni opiskelija jää käytännössä kokonaan ilman taloudellista tukea kesän kolmeksi kuukaudeksi.
Kesäajan eläminen tulisi rahoittaa ensisijaisesti kesätöillä. Samaan aikaan kesätyömarkkinat ovat kuitenkin poikkeuksellisen heikot. Työpaikkoja on selvästi vähemmän kuin hakijoita, rekrytointeja suljetaan ennen hakuajan päättymistä ja kilpailu paikoista on kovempaa kuin vuosiin. Uutiset kuvaavat tilannetta hyvin, kun esimerkiksi pääkaupunkiseudun Lidleissä noin 4 000 hakijasta vain noin 150, eli alle neljä prosenttia saa paikan.
Opiskelijan toinen vaihtoehto on suorittaa kesän aikana opintoja ja nostaa opintorahaa, opintotuen asumislisää ja opintolainaa. Tämä ei kuitenkaan ole kaikille opiskelijoille mahdollista, sillä kesäajan opintotarjonta on hyvin suppea eikä oman tutkinto-ohjelman kursseja välttämättä ole mahdollista suorittaa kesän aikana.
Kesiä ei voi myöskään viettää suorittaen pelkkiä ylimääräisiä oman tutkinnon ulkopuolisia kursseja. Tässä tilanteessa opintotukikuukaudet eivät tule riittämään koko opintojen ajaksi. Lisäksi helmikuussa 2026 voimaan astuneen toimeentulotuen uudistuksen myötä opiskelija ei voi opintotukikuukausien loputtua nostaa toimeentulotukea enempää kuin vuoden.
Toimeentulotuen uudistuksen myötä opiskelijan tulee myös poikkeuksetta hakea opintolainaa ennen kuin hän voi saada toimeentulotukea. Opiskelijoiden pakottaminen opintolainan nostamiseen ei ole kestävää. Kela on esimerkiksi raportoinut, että vuonna 2025 opintovelallisilla jäi maksamatta yli 100 miljoonan euron edestä opintolainaa.
Opiskelijoiden taloudellista tilannetta on kiristetty tämän hallituskauden aikana liikaa. Opintotuen indeksikorotukset on jäädytetty, opiskelijat on pudotettu yleisen asumistuen piiristä ja opintolainan osuutta opintotuesta on kasvatettu. On vain viimeisin isku vasten opiskelijoiden kasvoja, että kesätöiden puutteesta kuritetaan kohtuuttomasti tilanteessa, jossa Suomen työttömyysaste on koko Euroopan korkein.
Suomen opettajaksi opiskelevien liitto kysyykin nyt, milloin jatkuva opiskelijoilta leikkaaminen riittää, ja heräämme yhteiskuntana siihen, että koulutus ja opiskelijat ovat Suomen tulevaisuus?
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jani SiiriläpuheenjohtajaPuh:044 213 6202jani.siirila@sool.fi
Linkit
Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry on valtakunnallinen kaikkien opettajaksi opiskelevien edunvalvoja ja palvelujärjestö, johon kuuluu noin 6 000 eri alojen opettajaksi opiskelevaa. Liitto edistää ja valvoo jäsentensä etuja erityisesti koulutus-, sosiaali- ja nuorisopoliittisissa kysymyksissä sekä parantaa opettajaksi opiskelevien opiskeluedellytyksiä vaikuttamalla opettajankoulutuksen kehittämiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry
SOOLin Talvipäivät valtaa Rauman19.2.2026 14:19:29 EET | Tiedote
Yksi Suomen suurimmista opiskelijatapahtumista valtaa Rauman viikonloppuna 20.–22. helmikuuta. Ohjelmassa on muun muassa perinteinen Talvirieha kilpailulajeineen lauantaina sekä iltabileet, joissa pääesiintyjinä nähdään Kaija Koo sekä Karri Koira.
Laatu ennen määrää varhaiskasvatuksessa18.2.2026 12:59:48 EET | Tiedote
Varhaiskasvatuksen vetovoimaa ei voi lisätä aloituspaikkoja kasvattamalla. Tarvitaan rakenteellisia ja pitkäjänteisiä ratkaisuja, jotka koskevat niin koulutusta kuin työelämää.
Vuoden opeopiskelija on kaikki huomioonottava ja lempeä edunvalvoja18.12.2025 10:22:54 EET | Tiedote
SOOL on valinnut Jessika Koivisto-Kajaanin Vuoden opeopiskelijaksi 2025. Hän opiskelee kolmatta vuotta opinto- ja uraohjaajaksi Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa.
Tavoitteet opettajankoulutukselle -ohjelma osoittaa koulutusten ongelmakohdat ja linjaa kehitystarpeet20.10.2025 14:33:41 EEST | Tiedote
Uudistettuun Tavoitteet opettajankoulutukselle -ohjelmaan on kirjattu opettajaksi opiskelevien näkemykset eri opettajankoulutusohjelmien keskeisimmistä kehittämistarpeista. Se on tarkoitettu niin opettajaopiskelijoiden kuin koulutuksen kehittäjien ja poliitikkojenkin ohjenuoraksi paremman opettajankoulutuksen kehittämiseen.
Vapaasti valittavien opintojen tarjonnan kaventaminen kaventaa myös opettajuutta23.9.2025 09:28:02 EEST | Tiedote
Opettajan työ on monimuotoista, ja se vaatii luovuutta, soveltamiskykyä ja jatkuvaa uusien näkökulmien etsimistä. SOOL peräänkuuluttaa korkeakoulujen tehtävää turvata ja mahdollistaa monipuoliset vapaasti valittavien opintojen kokonaisuudet.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme