Opiskelijoiden toimeentulo taas uhan alla

Opiskelijat ovat tänä keväänä tilanteessa, jossa kesätyöhaun paine kasautuu kohtuuttomaksi. Tuleva kesä on ensimmäinen vuonna 2025 voimaan astuneen muutoksen jälkeen, jolloin opiskelijat saavat yleisen asumistuen sijaan opintotuen asumislisää. Opintotuen asumislisää maksetaan vain kuukausilta, jolloin opiskelija nostaa opintotukea, eli kuukausilta, joina opiskelija suorittaa opintoja. Moni opiskelija jää käytännössä kokonaan ilman taloudellista tukea kesän kolmeksi kuukaudeksi.

Kesäajan eläminen tulisi rahoittaa ensisijaisesti kesätöillä. Samaan aikaan kesätyömarkkinat ovat kuitenkin poikkeuksellisen heikot. Työpaikkoja on selvästi vähemmän kuin hakijoita, rekrytointeja suljetaan ennen hakuajan päättymistä ja kilpailu paikoista on kovempaa kuin vuosiin. Uutiset kuvaavat tilannetta hyvin, kun esimerkiksi pääkaupunkiseudun Lidleissä noin 4 000 hakijasta vain noin 150, eli alle neljä prosenttia saa paikan.

Opiskelijan toinen vaihtoehto on suorittaa kesän aikana opintoja ja nostaa opintorahaa, opintotuen asumislisää ja opintolainaa. Tämä ei kuitenkaan ole kaikille opiskelijoille mahdollista, sillä kesäajan opintotarjonta on hyvin suppea eikä oman tutkinto-ohjelman kursseja välttämättä ole mahdollista suorittaa kesän aikana.

Kesiä ei voi myöskään viettää suorittaen pelkkiä ylimääräisiä oman tutkinnon ulkopuolisia kursseja. Tässä tilanteessa opintotukikuukaudet eivät tule riittämään koko opintojen ajaksi. Lisäksi helmikuussa 2026 voimaan astuneen toimeentulotuen uudistuksen myötä opiskelija ei voi opintotukikuukausien loputtua nostaa toimeentulotukea enempää kuin vuoden.

Toimeentulotuen uudistuksen myötä opiskelijan tulee myös poikkeuksetta hakea opintolainaa ennen kuin hän voi saada toimeentulotukea. Opiskelijoiden pakottaminen opintolainan nostamiseen ei ole kestävää. Kela on esimerkiksi raportoinut, että vuonna 2025 opintovelallisilla jäi maksamatta yli 100 miljoonan euron edestä opintolainaa.

Opiskelijoiden taloudellista tilannetta on kiristetty tämän hallituskauden aikana liikaa. Opintotuen indeksikorotukset on jäädytetty, opiskelijat on pudotettu yleisen asumistuen piiristä ja opintolainan osuutta opintotuesta on kasvatettu. On vain viimeisin isku vasten opiskelijoiden kasvoja, että kesätöiden puutteesta kuritetaan kohtuuttomasti tilanteessa, jossa Suomen työttömyysaste on koko Euroopan korkein.

Suomen opettajaksi opiskelevien liitto kysyykin nyt, milloin jatkuva opiskelijoilta leikkaaminen riittää, ja heräämme yhteiskuntana siihen, että koulutus ja opiskelijat ovat Suomen tulevaisuus?