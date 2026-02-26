Lukiolaisten Talousguru-kilpailun voittaja on Marcus Anttila Helsingin Suomalaisesta Yhteiskoulusta
26.2.2026 16:26:27 EET | Finanssiala ry | Tiedote
- Lukiolaisten Talousguru-kilpailun on voittanut Marcus Anttila Helsingin Suomalaisesta Yhteiskoulusta.
- Kilpailun toiseksi tuli Ossi Vatén Lahden yhteiskoulun lukiosta.
- Kolmanneksi sijoittui Aaro Heikkilä Mäkelänrinteen lukiosta Helsingistä. Hänet palkittiin myös pariväittelyn parhaana.
- Lukiolaisten Talousguru on vuosittain järjestettävä taloustietokilpailu, jossa palkintona on opiskelupaikkoja peräti kahdeksassa suomalaisessa yliopistossa. Alkukilpailu käytiin tammikuun alussa ylioppilaskirjoitusten tapaan samanaikaisesti lukioissa eri puolilla Suomea. Kilpailuun ilmoittautui lähes 1100 lukiolaista 116 lukiosta.
Lukiolaisten Talousguru-kilpailun voittajalle kuuluva tohtorinhattu matkaa täksi vuodeksi Helsingin Suomalaiseen Yhteiskouluun kilpailun voittaneen Marcus Anttilan matkassa.
Voittaja valittiin tänään 13 finalistin joukosta kirjallisen ja suullisen kokeen yhteistuloksella. Suullinen koe käytiin talousaiheisin pariväittelyin Kauppalehden suorassa lähetyksessä.
”Aivan mahtava fiilis! Olen tehnyt paljon töitä tämän eteen ja opiskellut. Mahtava tuoda hattu takaisin Helsingin Suomalaiseen Yhteiskouluun, kahtena edellisvuonna ollaan päästy kolmen joukkoon, mutta voitosta on aikaa useampi vuosi!” Anttila tunnelmoi saatuaan Talousguru-hatun päähänsä. Edellisvuoden Talousguru-hattu vietti Tampereen klassillisessa lukiossa.
Tämän vuoden kirjallisessa osuudessa finalistien piti arvioida Donald Trumpin asettamien tullien vaikutusta Yhdysvaltoihin. Kirjallisen kokeen painoarvo on pisteytyksessä 75 prosenttia.
Suullisissa pariväittelyissä (painoarvo arvioinnissa 25 %) kilpailijoiden on puolustettava tai vastustettava heille ennalta arvottuja väitteitä riippumatta siitä, mitä mieltä itse ovat. Arpa päättää, onko kohtalona puolustaa vai vastustaa. Taloustaitojen lisäksi hallussa täytyy siis olla myös argumentaatiotaitoja. Voittaja puolusti seuraavaa väitettä: ”Datakeskukset eivät ole Suomelle hyvä asia”.
”En ole väitteen kanssa itse samaa mieltä, mutta sen puolesta oli helppo keksiä argumentteja. Ja näköjään se meni hyvin! Pidin kyllä kirjallista koetta vaikeampana kuin suullista väitettä”, Anttila tuumi.
OP Pohjolan Timo Ritakallio kannustaa nuoria naisia mukaan
Tammikuussa lukioissa pidetyssä alkukilpailussa kilpailijoiden piti muun muassa vertailla Suomen ja Tšekin taloutta taulukoiden pohjalta ja arvioida, pitivätkö niistä esitetyt väitteet paikkansa. Esseekysymyksessä kysyttiin yritystuista.
Talousguru-voittajan kruunasi – tai hatutti – Finanssiala ry:n puheenjohtajana toimiva OP Pohjolan pääjohtaja Timo Ritakallio. Hän toivoisi kilpailuun laajempaa osanottoa myös nuorilta naisilta.
"Taloustaidoilla on suuri merkitys aivan jokaisen suomalaisen elämässä. On hienoa nähdä vuosittain Talousguru-kilpailun finaalissa yli tuhannen osallistujan joukosta seuloutunut taitava finalistijoukko", Ritakallio toteaa.
”Nuoret naiset ovat kiinnostuneita taloudesta ja taitavia siinä, mikä näkyy esimerkiksi kasvavana innostuksena sijoittamiseen. Silti he epäröivät osallistua kilpailuihin. Nyt vanhempien, läheisten ja opettajien tulisi rohkaista naisia osallistumaan kilpailuun”, sanoo Ritakallio.
Finalisteille tarjolla opiskelupaikkoja peräti 8 yliopistossa menestyksen mukaan
Kaikille Talousguru-finalisteille on tarjolla opiskelupaikkoja ilman pääsykoetta kauppa- ja taloustieteen opintoihin Aalto-yliopistossa, Helsingin yliopistossa, Itä-Suomen yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa, Svenska Handelshögskolanissa, Tampereen yliopistossa, Turun yliopistossa ja Vaasan yliopistossa. Yliopistot tarjoavat paikkoja joko kaikille finalisteille tai osalle finalisteista kilpailumenestyksen riippuen.
Talousguru-kilpailun järjestävät Finanssiala ry, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry ja FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta. Kilpailun tukijoita ovat Kauppalehti, Nuorten yrittäjyys ja talous NYT, Suomen lukiolaisten liitto ja Taloustoimittajat ry.
Väittelyparit:
Pari 1.
- För: Kryptovalutor är ett bra placeringsobjekt /
Viggo Nyström, Ålands lyceum
- Mot: Kryptovalutor är inte ett bra placeringsobjekt /
Elias Laukkanen (kilpailun ulkopuolinen ruotsinkielinen harjoitusvastaväittäjä)
Pari 2.
- Puolesta: Valtion omaisuuden myynnillä on järkevää maksaa valtionvelkaa pois /
Kasperi Lilja, Hankoniemen lukio
- Vastaan: Valtion omaisuuden myynnillä ei ole järkevää maksaa valtionvelkaa pois /
Miko Ritola, Sammon keskuslukio
Pari 3.
- Puolesta: Tekoäly on hyvä asia työllisyyden kannalta /
Tapio Tiihonen, Etelä-Tapiolan lukio
- Vastaan: Tekoäly ei ole hyvä asia työllisyyden kannalta /
Leevi Majonen, Haukiputaan lukio
Pari 4.
- Puolesta: Suomeen tarvitaan velkajarru /
Joona Hytönen, Ressun lukio
- Vastaan: Suomeen ei tarvita velkajarrua /
Aaro Heikkilä, Mäkelänrinteen lukio
Pari 5.
- Puolesta: Datakeskukset ovat Suomelle hyvä asia /
Ville Tuononen, Joensuun lyseon lukio
- Vastaan: Datakeskukset eivät ole Suomelle hyvä asia /
Marcus Anttila, Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Pari 6.
- Puolesta: Korkeakoulujen lukukausimaksut ovat hyvä asia /
Oskari Jalonen, Tampereen lyseon lukio
- Vastaan: Korkeakoulujen lukukausimaksut eivät ole hyvä asia /
Albert Haapalainen, Töölön yhteiskoulun lukio
Pari 7.
- Puolesta: Hyvinvointialueet tarvitsevat oman verotusoikeuden /
Rasmus Inkinen, Otaniemen lukio
- Vastaan: Hyvinvointialueet eivät tarvitse omaa verotusoikeutta /
Ossi Vatén, Lahten yhteiskoulun lukio
Loppukilpailun essee:
Yhdysvaltojen presidentti Trump on asettanut tulleja muista maista Yhdysvaltoihin tuotaville tavaroille. Presidentin mukaan tullit tuottavat huomattavia tuloja Yhdysvalloille, kannustavat siirtämään tuotantoa ja työpaikkoja Yhdysvaltoihin ja auttavat tasapainottamaan Yhdysvaltojen kauppatasetta. Arvioi tullien vaikutuksia Yhdysvaltoihin ja sen kauppakumppaneihin. Voivatko presidentti Trumpin lupaukset toteutua?
