Ampuma-aseiden laitonta kauppaa torjutaan yhteisillä EU-säännöillä

Euroopan komissio on esittänyt ehdotuksen uudeksi direktiiviksi ampuma-aseiden laittoman kaupan ja muiden ampuma-aseisiin liittyvien rikosten torjumisesta EU:ssa. Kyseessä on ensimmäinen säädös, joka annetaan EU:n sisäisen turvallisuuden ProtectEU-strategian puitteissa.

Laittomat ampuma-aseet ovat vakava uhka yleiselle turvallisuudelle, ja ne ruokkivat terrorismia, järjestäytynyttä rikollisuutta, jengiväkivaltaa ja muita vakavia rikoksia. Teknologian kehitys, kuten 3D-tulostus, ja EU:n ulkopuoliset muuttuvat uhat kasvattavat riskiä entisestään.

Tällä hetkellä EU-maiden välillä on merkittävää hajontaa ampuma-aseisiin liittyvien rikosten määrittelyssä ja niistä määrättävissä rangaistuksissa. Ehdotuksella tehostetaan ampuma-aseisiin liittyvien rikosten torjuntaa i) ottamalla käyttöön koko EU:n kattava oikeudellinen kehys, jossa on yhteiset määritelmät ampuma-aserikoksille ja niistä määrättäville seuraamuksille, ii) tiivistämällä jäsenmaiden välistä yhteistyötä ja iii) kehittämällä tietojen keräämistä ja käyttöä. Ehdotuksella myös iv) korjataan lainsäädännön aukko, joka liittyy laittomien aseiden tuotantoon 3D-tulostuksen avulla.

Ehdotus koskee ainoastaan laittomiin ampuma-aseisiin liittyviä tahallisia tekoja, eikä se vaikuta luvalliseen ampuma-aseiden myyntiin, teollisuuteen tai kansalaisten luvalliseen toimintaan. Se ei myöskään vaikuta ampuma-aseiden lailliseen hankintaan, hallussapitoon ja kuljettamiseen maasta toiseen.

Yhteiset määritelmät ja seuraamukset

Ehdotuksessa otetaan käyttöön yhdenmukaistetut määritelmät ja seuraamukset muun muassa seuraaville:

ampuma-aseiden, niiden olennaisten osien ja ampumatarvikkeiden laiton kauppa, valmistus tai hallussapito

ampuma-aseiden ja niiden olennaisten osien pakollisten yksilöllisten merkintöjen väärentäminen, poistaminen tai muuttaminen

ampuma-aseiden 3D-tulostusta koskevien piirustusten laiton laatiminen, hankkiminen, hallussapito ja levittäminen.



Jäsenmaiden olisi asetettava enimmäisseuraamukset ampuma-aseisiin liittyville rikoksille. Ehdotetut vankeusrangaistusten enimmäiskestot ovat vähintään kaksi vuotta 3D-piirustusten laatimisesta, hankkimisesta, hallussapidosta ja levittämisestä, vähintään viisi vuotta laittomien ampuma-aseiden, niiden olennaisten osien ja ampumatarvikkeiden hallussapidosta ja vähintään kahdeksan vuotta ampuma-aseiden laittomasta kaupasta ja valmistuksesta.

Tiiviimpää maiden välistä yhteistyötä

Ehdotus velvoittaa EU-maat perustamaan ampuma-aseita koskevan kansallisen yhteyspisteen. Yhteyspisteen avulla jäsenmaat voivat tehdä operatiivista yhteistyötä esimerkiksi maasta toiseen kaupattujen aseiden jäljittämiseksi ja takavarikoimiseksi.

Tehokkaampi tietojen keruu ja rikosanalyysi

Ehdotus sisältää uusia toimia, joilla parannetaan ampuma-aseita koskevien tietojen keräämistä ja standardointia. Tähän kuuluu esimerkiksi viranomaisten takavarikoimista ampuma-aseista ilmoitettavat vähimmäistiedot.

Henna Virkkunen, teknologisesta omavaraisuudesta, turvallisuudesta ja demokratiasta vastaava komission johtava varapuheenjohtaja: "Nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa turvallisuusuhat kehittyvät nopeasti. Sen vuoksi EU:n on pystyttävä ennakoimaan ja torjumaan sekä nykyisiä että tulevia riskejä. Laittomat ampuma-aseet ovat vakava uhka kansalaistemme turvallisuudelle, ja uudet teknologiat ja kansainväliset verkostot kasvattavat uhkaa entisestään. Luomme yhteisen oikeudellisen kehyksen, jotta voimme kaventaa eroja jäsenmaiden järjestelmien välillä. Näin estämme rikollisten ja terroristien hyötymisen sääntöjen hajanaisuudesta ja pystymme suojelemaan EU:n kansalaisia entistä paremmin."

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_421