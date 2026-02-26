Ampuma-aseiden laitonta kauppaa torjutaan yhteisillä EU-säännöillä
26.2.2026 14:12:58 EET | Euroopan komission Suomen-edustusto | Tiedote
Euroopan komissio on esittänyt ehdotuksen uudeksi direktiiviksi ampuma-aseiden laittoman kaupan ja muiden ampuma-aseisiin liittyvien rikosten torjumisesta EU:ssa. Kyseessä on ensimmäinen säädös, joka annetaan EU:n sisäisen turvallisuuden ProtectEU-strategian puitteissa.
Laittomat ampuma-aseet ovat vakava uhka yleiselle turvallisuudelle, ja ne ruokkivat terrorismia, järjestäytynyttä rikollisuutta, jengiväkivaltaa ja muita vakavia rikoksia. Teknologian kehitys, kuten 3D-tulostus, ja EU:n ulkopuoliset muuttuvat uhat kasvattavat riskiä entisestään.
Tällä hetkellä EU-maiden välillä on merkittävää hajontaa ampuma-aseisiin liittyvien rikosten määrittelyssä ja niistä määrättävissä rangaistuksissa. Ehdotuksella tehostetaan ampuma-aseisiin liittyvien rikosten torjuntaa i) ottamalla käyttöön koko EU:n kattava oikeudellinen kehys, jossa on yhteiset määritelmät ampuma-aserikoksille ja niistä määrättäville seuraamuksille, ii) tiivistämällä jäsenmaiden välistä yhteistyötä ja iii) kehittämällä tietojen keräämistä ja käyttöä. Ehdotuksella myös iv) korjataan lainsäädännön aukko, joka liittyy laittomien aseiden tuotantoon 3D-tulostuksen avulla.
Ehdotus koskee ainoastaan laittomiin ampuma-aseisiin liittyviä tahallisia tekoja, eikä se vaikuta luvalliseen ampuma-aseiden myyntiin, teollisuuteen tai kansalaisten luvalliseen toimintaan. Se ei myöskään vaikuta ampuma-aseiden lailliseen hankintaan, hallussapitoon ja kuljettamiseen maasta toiseen.
Yhteiset määritelmät ja seuraamukset
Ehdotuksessa otetaan käyttöön yhdenmukaistetut määritelmät ja seuraamukset muun muassa seuraaville:
- ampuma-aseiden, niiden olennaisten osien ja ampumatarvikkeiden laiton kauppa, valmistus tai hallussapito
- ampuma-aseiden ja niiden olennaisten osien pakollisten yksilöllisten merkintöjen väärentäminen, poistaminen tai muuttaminen
- ampuma-aseiden 3D-tulostusta koskevien piirustusten laiton laatiminen, hankkiminen, hallussapito ja levittäminen.
Jäsenmaiden olisi asetettava enimmäisseuraamukset ampuma-aseisiin liittyville rikoksille. Ehdotetut vankeusrangaistusten enimmäiskestot ovat vähintään kaksi vuotta 3D-piirustusten laatimisesta, hankkimisesta, hallussapidosta ja levittämisestä, vähintään viisi vuotta laittomien ampuma-aseiden, niiden olennaisten osien ja ampumatarvikkeiden hallussapidosta ja vähintään kahdeksan vuotta ampuma-aseiden laittomasta kaupasta ja valmistuksesta.
Tiiviimpää maiden välistä yhteistyötä
Ehdotus velvoittaa EU-maat perustamaan ampuma-aseita koskevan kansallisen yhteyspisteen. Yhteyspisteen avulla jäsenmaat voivat tehdä operatiivista yhteistyötä esimerkiksi maasta toiseen kaupattujen aseiden jäljittämiseksi ja takavarikoimiseksi.
Tehokkaampi tietojen keruu ja rikosanalyysi
Ehdotus sisältää uusia toimia, joilla parannetaan ampuma-aseita koskevien tietojen keräämistä ja standardointia. Tähän kuuluu esimerkiksi viranomaisten takavarikoimista ampuma-aseista ilmoitettavat vähimmäistiedot.
Henna Virkkunen, teknologisesta omavaraisuudesta, turvallisuudesta ja demokratiasta vastaava komission johtava varapuheenjohtaja: "Nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa turvallisuusuhat kehittyvät nopeasti. Sen vuoksi EU:n on pystyttävä ennakoimaan ja torjumaan sekä nykyisiä että tulevia riskejä. Laittomat ampuma-aseet ovat vakava uhka kansalaistemme turvallisuudelle, ja uudet teknologiat ja kansainväliset verkostot kasvattavat uhkaa entisestään. Luomme yhteisen oikeudellisen kehyksen, jotta voimme kaventaa eroja jäsenmaiden järjestelmien välillä. Näin estämme rikollisten ja terroristien hyötymisen sääntöjen hajanaisuudesta ja pystymme suojelemaan EU:n kansalaisia entistä paremmin."
Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_421
Yhteyshenkilöt
Ismo UlvilaTiedotuspäällikköPuh:050 541 1122ismo.ulvila@ec.europa.eu
Nina HottiTiedottajaPuh:050 384 7857nina.hotti@ec.europa.eu
Euroopan komission Suomen-edustusto
Euroopan komission Suomen-edustuston tehtävänä on:
- Tiedottaa Euroopan unionin toiminnasta ja sen vaikutuksista Suomessa.
- Tarjota suomalaisille tiedotusvälineille ja suoraan kansalaisille tietoa EU:n toimista ja päätöksistä
toimia EU-komission edustajana Suomessa.
- Raportoida komissiolle tärkeistä poliittisista, taloudellisista ja yhteiskunnallisista kehityskuluista Suomessa.
Euroopan komission Suomen-edustuston kotisivu: https://finland.representation.ec.europa.eu/index_fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Euroopan komission Suomen-edustusto
En ny strategi för terrorismbekämpning som skyddar medborgarna på nätet och utanför26.2.2026 13:39:46 EET | Pressmeddelande
EU-kommissionen presenterar i dag en ny strategi för att förebygga och bekämpa terrorism. Strategin visar hur Europa kan samarbeta om att bekämpa framväxande hot från terrorism och våldsam extremism.
Uusi terrorisminvastainen ohjelma suojelee kansalaisia verkossa ja sen ulkopuolella26.2.2026 13:39:46 EET | Tiedote
Euroopan komissio esitteli tänään uuden toimintaohjelmansa terrorismin ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Ohjelmassa esitetään, miten Eurooppa voi yhdessä torjua terrorismiin ja väkivaltaisiin ääriliikkeisiin liittyviä uhkia.
Kommissionen stöder Finland och andra regioner utmed EU:s östra gräns18.2.2026 13:44:55 EET | Pressmeddelande
EU-kommissionen har publicerat en övergripande strategi för att framhäva behovet av stöd till EU:s östra regioner. Det gäller alltså EU-länder med en gräns till Ryssland, Vitryssland och Ukraina. I och med Rysslands invasion av Ukraina är det nödvändigt att stödja de östra regionernas tillväxt, välstånd och säkerhet. Det utgör också en strategisk investering i Europas säkerhet, konkurrenskraft och framtida stabilitet.
Komissio tukee Suomea ja muita unionin itäreunan alueita18.2.2026 13:44:55 EET | Tiedote
Euroopan komissio on julkistanut kattavan strategian, jolla korostetaan tukea EU:n itäreunan alueille eli EU-maille, joilla on yhteinen raja Venäjän, Valko-Venäjän tai Ukrainan kanssa. Venäjän hyökättyä Ukrainaan on välttämätöntä tukea itäisten alueiden kasvua, hyvinvointia ja turvallisuutta. Se on myös strateginen investointi Euroopan turvallisuuteen, kilpailukykyyn ja tulevaan vakauteen.
Elina Laurinen utsedd till chef för EU-kommissionens representation i Finland13.2.2026 10:10:57 EET | Pressmeddelande
Elina Laurinen tillträder som representationens chef den 16 februari. Hon flyttar över från Raffaele Fittos kabinett (EU-kommissionär och verkställande vice ordförande med ansvar för sammanhållning och reformer). Tidigare har hon också ingått i kommissionär Thierry Bretons kabinett med ansvar för den inre marknaden. Laurinens nästan 30-åriga karriär i EU omfattar också anställningar vid generaldirektoraten för konkurrens och handel. Innan hon började arbeta för kommissionen arbetade hon bland annat vid Finlands handels- och industriministerium. Laurinen har en juris magisterexamen från Åbo universitet och en ekonomie magisterexamen från Turun kauppakorkeakoulu.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme