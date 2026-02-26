HUS nosti sijoitustaan maailman parhaiden sairaaloiden listauksessa

HUSin yhtymähallitus kokoontuu 2.3. 26.2.2026 15:08:43 EET | Tiedote

Yhtymähallitus kokoontuu 2. maaliskuuta 2026 käsittelemään muun muassa HUS-yhtymän vuoden 2025 tilintarkastamattomia tilinpäätöstietoja sekä tammikuun 2026 toimintaa ja taloutta. Kokouksen esityslistan voi lukea täältä. Yhtymähallitus johtaa HUSin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallituksessa on 17 jäsentä, joista kaksi on Helsingin yliopiston edustajia. Yhtymähallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi. Katso poikkeusaukioloajat